Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

Drishyam 3 ने प्रदर्शनापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज कामगिरी करत 35.27 कोटी रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग नोंदवली आहे. सिनेसृष्टीतील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्री-सेल्स मिळवले आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 03:57 PM
  • इतक्या मोठ्या रक्कमेची कमाई केल्याने सिनेमाच्या टीमचे कौतुक होत आहे.
  • चित्रपटाच्या मल्याळम व्हर्जनने 11.54 कोटींची कमाई केली
  • बॉक्स ऑफिसवरील ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
Drishyam 3 या चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर जोरदार धडक देत मोठा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. Mohanlal यांच्या प्रमुख भूमिकेतील या क्राइम थ्रिलरला पहिल्याच दिवसासाठी जगभरातून तब्बल 35.27 कोटी रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग मिळाली आहे. यामुळे ‘दृश्यम 3’ हा मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक प्री-सेल्स करणारा चित्रपट ठरला असून L2: Empuraan अजूनही अव्वल स्थानावर कायम आहे. सिनेमा प्रदर्शित होण्याअगोदरच सिनेमाने इतक्या मोठ्या रक्कमेची कमाई केल्याने सिनेमाच्या टीमचे कौतुक होत आहे.

कोणत्या राज्यातून किती pre-booking?

भारतीय बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने 13.14 कोटी रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स कमाई केली आहे. त्यापैकी केरळमध्येच सर्वाधिक म्हणजे 8.52 कोटी रुपयांची तिकीटविक्री झाली. कर्नाटकातून 1.80 कोटी, आंध्र प्रदेश-तेलंगणातून 1.34 कोटी तर तामिळनाडूमधून 76 लाख रुपयांचे बुकिंग नोंदवले गेले. Jeethu Joseph दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या मल्याळम व्हर्जनने 11.54 कोटींची कमाई केली असून तेलुगू, तामिळ आणि कन्नड आवृत्त्यांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

विदेशातही ‘दृश्यम 3’ची जबरदस्त हवा पाहायला मिळत असून ओव्हरसीज मार्केटमध्ये चित्रपटाने 22.13 कोटी रुपयांची तिकीटविक्री केली आहे. BookMyShow वर सर्वाधिक प्री-सेल्स मिळवणाऱ्या मल्याळम चित्रपटांच्या यादीत ‘दृश्यम 3’ने 644K तिकिटांची विक्री करत दुसरे स्थान पटकावले आहे. ‘Patriot’, ‘The GOAT Life’, ‘Aadu 3’ आणि ‘Turbo’सारख्या चित्रपटांनाही या चित्रपटाने मागे टाकले आहे.

केरळमध्ये सर्व भाषांतील चित्रपटांच्या अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या यादीतही ‘दृश्यम 3’ने तिसरे स्थान मिळवत मोठा पराक्रम केला आहे. Coolie ला मागे टाकत या चित्रपटाने नवा विक्रम रचला. मात्र Leo आणि L2: Empuraan हे चित्रपट अजूनही पहिल्या दोन स्थानांवर कायम आहेत. या यशामुळे मोहनलाल यांची लोकप्रियता आणि त्यांची बॉक्स ऑफिसवरील ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

Published On: May 21, 2026 | 03:57 PM

