Marathi Serial : जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य; मायाचं पितळ उघड पडणार का ? ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ मालिकेत ट्वीस्ट

मायाचा जानकीला आलेला संशय आणि त्यानंतर आता जानकी काय पाऊल उचलणार हे आजच्या भागात पाहता येणार आहे. जानकी समोर मायाचा खरा चेहरा समोर येईल का ?

Updated On: Jan 24, 2026 | 05:21 PM
Marathi Serial : जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य; मायाचं पितळ उघड पडणार का ? 'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिकेत ट्वीस्ट

सौजन्य : Star pravah

  • जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य
  • मायाचं पितळ उघड पडणार का ?
सध्या स्टार प्रवाह मालिकांच्या TRP च्या शर्यतीत घरोघरी मातीच्या चुली ही मालिका देखील अव्वल स्थानावर आहे. घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेत काही दिवसांपूर्वीच जानकी आणि ऋषिकेषची लग्नाआधीची लव्हस्टोरी सांगण्यात आली होती. यामध्ये जानकीचा लग्नाआधीचा मित्र मकरंदचं तिच्यावर एकतर्फी प्रेम होतं. मकरंदच्या प्रेमाच्या हट्टामुळे नाईलाज झालेली जानकी लग्नाला तयार होते पण घडतं काही असं एका कड्यावर मकरंद पिस्तुल हातात घेऊन ऋषिकेशला मारण्याच्या बेतात असताना जानकीशी मकरंदची झटापट होते आणि मकरंद कड्यावरुन तोल जात खाली पडतो.त्यामुळे गेले कित्येक दिवस मकरंदचे हॉस्पीटलमध्ये उपचार सुरु होते. आपल्या भावाच्या या अवस्थेला जानकी जबाबदार आहे आणि तिला सुखाने जगू द्यायंच नाही या सूडाने पेटलेली माया म्हणजे मकरंद बहिण गेले कित्येक दिवस माक्समॅन म्हणून रणदिवे कुटुंबाला तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्याला मायाच्या कटकारस्थानात दिला कोण मदत करत असेल तर ती म्हणजे ऐश्वर्या.

View this post on Instagram

 

A post shared by Star Pravah (@star_pravah)

गेले कित्येक दिवस माया माक्समॅन बनून रणदिवे कुटुंबातील प्रत्येकाला एकमेकांपासून तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. या माक्समॅनच्या कारस्थानाला यश मिळवू द्यायचं नाही म्हणून जानकी जीवाचं रान करते. घरातल्या सगळ्या गोष्टी मास्कमॅनला कळतातच कशा ? हे काही केल्या रणदिवेंना कळत नाही. मात्र आजच्या भागात मायाचं सत्य उघड होणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मास्कमॅन बनून माया अवंतिकाला फोन करुन भेटायला बोलावून घेते. त्यानंतर अवंतिकाला रणदिवे हॉस्पीटवमध्ये दाखल करतात कारण तिची तब्येत बिघडते. त्यावेळी सौमित्र जानकी म्हणतो की हे तुझ्यामुळे झालं अवंतिकाच्या या अवस्थेला तू जबाबदार आहेस. यावर जानकी म्हणते की, माझा आणि अवंतिका काय प्लॅन आहे ते आमच्या दोघींशिवाय कोणालाही ठाऊक नाही. त्यावर लगेच सारंग म्हणतो की, माहित होतं मायाला तुमच्या प्लॅनबद्दल मीच सांगितलं होतं. त्यावेळी जानकीला संशय येतो की मायाचं मास्कमॅन आहे का ?

तर मायाचा जानकीला आलेला संशय आणि त्यानंतर आता जानकी काय पाऊल उचलणार हे आजच्या भागात पाहता येणार आहे. जानकी समोर मायाचा खरा चेहरा समोर येईल का ? मायाला ऐश्वर्याची असलेली फूस आणि मकरंद जिवंत आहे हे सत्य जानकी कसं शोधून काढेल हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.

