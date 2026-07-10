शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satara News Masur Gram Panchayat Seizes And Seals Illegal Commercial Shops Amidst Tension

Satara News: पोलीस बंदोबस्तात मसूर ग्रामपंचायतीकडून बेकायदेशीर व्यापारी गाळे सील

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

बघ्यांची मोठी गर्दी झाल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मसूर पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. अतिरिक्त पोलीस मदत मागवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले.

Satara News

मसूर ग्रामपंचायतीची मोठी कारवाई! पोलीस बंदोबस्तात बेकायदेशीर व्यापारी गाळे केले सील

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मसूर ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे व्यापारी गाळे बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल
  • काही व्यक्तींनी शासकीय कामात अडथळा आणण्याचा व कायदा- सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला
  • शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई
Satara News: मसूर ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे व्यापारी गाळे बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित गाळे आपल्या ताब्यात घेतले. व गाळे सील केले.

या कारवाईदरम्यान काही व्यक्तींनी शासकीय कामात अडथळा आणण्याचा व कायदा- सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मसूर पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणत संपूर्ण कारवाई शांततेत पूर्ण केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे व्यापारी गाळे बेकायदेशीरपणे ताब्यात असल्याप्रकरणी यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या कारवाईमुळे ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेवरील अनधिकृत ताब्याविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले. शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.

Weather Forecast: IMD चा नवा अंदाज, आठवडाभराच्या धुमाकूळानंतर पाऊस विश्रांती घेणार; ‘या’ तारखेपर्यंत जोर ओसरणार

पोलिसांची तत्परता….. तणावपूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात

ग्रामपंचायत प्रशासक ए टी बर्गे व ग्रामविकास अधिकारी बालाजी मेढेवार यांनी पंचांच्या उपस्थितीत रीतसर पंचनामा करून संबंधित व्यापारी गाळे ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. ही कारवाई कायदेशीर व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडावी यासाठी ग्रामपंचायतीने पूर्वनियोजन करून मसूर पोलीस ठाण्याकडून सशुल्क पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली होती. कारवाई सुरू असताना काहीनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण करत अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घातल्याचे सांगण्यात आले.

बघ्यांची मोठी गर्दी झाल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मसूर पोलीस ठाण्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. अतिरिक्त पोलीस मदत मागवून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले.
शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांच्या तत्पर व संयम भूमिकेमुळे संभाव्य अनुचित प्रकार टळले. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यात यश आले

मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

मसूरला पणन महामंडळाच्यावतीने बाजारपेठेत तीन गाळे बांधण्यात आले आहेत. सदरचे गाळे शेतकरी व महिला बचत गटांना चालवण्यास दिला जावा असा उद्देश होता. पैकी एक काळा ग्रामसभेच्या परवानगीने बचत गटात चालवण्यास दिला आहे. दुसरे दोन गाळे परवानगी न घेता एका गाळ्याचे दोन भाग करून एकच गाळा बेकायदेशीर दृष्ट्या एका राजकीय पक्षाचे कार्यालय म्हणून वापरात होता. या संदर्भात ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी करार दिसून येत नव्हता. सदर गाळा राजकीय दृष्ट्या वापरात होता. याबाबत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तेव्हापासून गाळे वादग्रस्त व बहुचर्चित ठरले होते. ग्रामस्थांच्यातही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.

पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात शाब्दिक वाद

माजी उपसरपंच विजयसिंह जगदाळे, माजी सदस्य महेश घाडगे व महेश जगदाळे यांचे व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी शाब्दिक वाद झडले. गाळा खाली करण्याची नोटीस का दिली नाहीॽ गाळा शील करत आहात त्याचे लेखी द्यावे. आम्ही बेकादशीर गाळा घेतला असेल तर तुम्ही भाडे का घेता ॽ आमच्याकडे करार आहेत. आजवर दिलेले भाडे परत द्या. आम्ही गाळा खाली करतो. कोणाच्या दबावाखाली बळाचा वापर करून एक तर्फी कारवाई करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

Web Title: Satara news masur gram panchayat seizes and seals illegal commercial shops amidst tension

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 02:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिक्षकांचा एल्गार! न्याय हक्कांसाठी साताऱ्यात हजारोंचा मोर्चा, शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी, शाळा बंद ठेवून आंदोलन
1

शिक्षकांचा एल्गार! न्याय हक्कांसाठी साताऱ्यात हजारोंचा मोर्चा, शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी, शाळा बंद ठेवून आंदोलन

Satara Rain Alert: साताऱ्यात अतिवृष्टीचा हाहा:कार! रस्ते-पूल बंद, NDRF तैनात, तर २७४ नागरिकांना…
2

Satara Rain Alert: साताऱ्यात अतिवृष्टीचा हाहा:कार! रस्ते-पूल बंद, NDRF तैनात, तर २७४ नागरिकांना…

Satara Water Crisis: सातारा शहरावर पाणीसंकट! सांबरवाडीत भूस्खलनामुळे ‘कास’ योजनेची मुख्य जलवाहिनी फुटली
3

Satara Water Crisis: सातारा शहरावर पाणीसंकट! सांबरवाडीत भूस्खलनामुळे ‘कास’ योजनेची मुख्य जलवाहिनी फुटली

साताऱ्यात ‘स्मार्ट मीटर’वरून ठिणगी! महावितरण कार्यालयावर उद्या शरद पवार गटाचा हल्लाबोल; ‘या’ नेत्याकडे आंदोलनाचे नेतृत्व
4

साताऱ्यात ‘स्मार्ट मीटर’वरून ठिणगी! महावितरण कार्यालयावर उद्या शरद पवार गटाचा हल्लाबोल; ‘या’ नेत्याकडे आंदोलनाचे नेतृत्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?

1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?

Jul 10, 2026 | 02:15 PM
Satara News: पोलीस बंदोबस्तात मसूर ग्रामपंचायतीकडून बेकायदेशीर व्यापारी गाळे सील

Satara News: पोलीस बंदोबस्तात मसूर ग्रामपंचायतीकडून बेकायदेशीर व्यापारी गाळे सील

Jul 10, 2026 | 02:12 PM
Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा पहिला लूक प्रदर्शित; पोस्टरमध्ये लपली आहे मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री; ओळखलंत का?

Bhootam Bhayyam Movie: ‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा पहिला लूक प्रदर्शित; पोस्टरमध्ये लपली आहे मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री; ओळखलंत का?

Jul 10, 2026 | 02:11 PM
मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

मोठी बातमी ! तब्बल 1160 कोटींचा इथेनॉल घोटाळा समोर; कुपोषितांच्या 50 लाख क्विंटल तांदळावर डल्ला

Jul 10, 2026 | 02:05 PM
Weather Forecast: IMD चा नवा अंदाज, आठवडाभराच्या धुमाकूळानंतर पाऊस विश्रांती घेणार; ‘या’ तारखेपर्यंत जोर ओसरणार

Weather Forecast: IMD चा नवा अंदाज, आठवडाभराच्या धुमाकूळानंतर पाऊस विश्रांती घेणार; ‘या’ तारखेपर्यंत जोर ओसरणार

Jul 10, 2026 | 01:57 PM
घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

घटस्फोटानंतरच्या नैराश्येतून विवाहितेची आत्महत्या; फळ्यावर लिहिलेला ‘तो’ मेसेज चर्चेत

Jul 10, 2026 | 01:46 PM
Russia-UkraineWar: ट्रम्पच्या निर्णयामुळे युद्धाला फुटले तोंड! युक्रेनचा रशियन तेल प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ला; मॉस्कोचे इंधन संकट गडद

Russia-UkraineWar: ट्रम्पच्या निर्णयामुळे युद्धाला फुटले तोंड! युक्रेनचा रशियन तेल प्रकल्पांवर ड्रोन हल्ला; मॉस्कोचे इंधन संकट गडद

Jul 10, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा