या Valentine’s day ला झी मराठीवर प्रेम,भावना आणि मनोरंजनाची मेजवानी; आवडत्या मालिकांमध्ये रंगणार प्रेमाचे सुंदर क्षण

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘वीण दोघातली ही तुटेना’ मध्ये यंदाचा व्हॅलेंटाईन डे खास रंगतदार ठरणार आहे. मालिकेत आजी अधिरावर जबाबदारी सोपवते की जसा ती स्वतः व्हॅलेंटाईन डे साजरा करत आहे, तसंच काहीतरी खास समर आणि स्वानंदीसाठीही आयोजित केलं पाहिजे. आजीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अधिरा एक खास सरप्राईज प्लॅन आखते आणि समर, स्वानंदी व रोहनला तातडीने एका ठिकाणी पोहोचण्यास सांगते. तिथे पोहोचल्यानंतर त्यांना कळते की ही एक खास व्हॅलेंटाईन पार्टी आहे. या पार्टीत समर आणि स्वानंदीचे गोड, रोमँटिक आणि भावनिक क्षण प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहेत.
मात्र, या आनंदाच्या वातावरणात मल्लिका पुन्हा एकदा विघ्न आणण्याचा डाव आखताना दिसणार आहे. ती या खास क्षणांमध्ये ‘मीठाचा खडा’ टाकण्याची योजना करते. त्यामुळे वातावरणात तणाव निर्माण होणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रोहन हे सगळं शांतपणे सहन करणार का? मल्लिकाचा प्लॅन यशस्वी होणार का? आणि समर–स्वानंदीचं नातं आणखी घट्ट होणार की नव्या अडचणींचा सामना करणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना आगामी भागांची उत्सुकता लागली आहे.
दुसरीकडे ‘तारिणी’ मालिकेत टीम तारिणी केदारला चिडवते की व्हॅलेंटाईन डे असूनही तो तारिणीसाठी काही खास करत नाहीये. सरप्राईझ म्हणून केदार टेडी घेऊन येतो. पण चुकून ते गिफ्ट काव्याजवळ जातं आणि केदारचा व्हॅलेंटाईन डे गोंधळात सापडतो. या फसलेल्या सरप्राईज नंतर कौशिकी, युवराज-निशी आणि तारिणी-केदार यांना एका सुंदर रेस्टॉरंटमध्ये व्हॅलेंटाईन साजरा करण्यासाठी पासेस देते. तिथे परफेक्ट व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेशनची तयारी केलेली असते.दोन्ही जोडपी तिथे पोहोचतात त्यांचा खास रोमँटिक डान्स होतो, मजेदार गेम्स खेळले जातात. या खेळात केदार आणि तारिणीमध्ये जवळीक निर्माण होते. मात्र अचानक तारिणी केदारला दूर ढकलते जे पाहून निशी ऐकून आश्चर्यचकित होते.
