Akola News : महापुरुषांचा अपमान खपवून घेणार नाही! माजी राज्यमंत्री गुलाबराव गावंडे यांचा इशारा

Akola News : “महापुरुषांचा अपमान यापुढे अजिबात सहन केला जाणार नाही,” असा इशारा माजी राज्यमंत्री Gulabrao Gavande यांनी दिला आहे. सध्या काही लोक विनाकारण दैवतांचा आणि महापुरुषांचा अवमान करत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जाहीर निषेध सभा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बहुजन जागृती महासंघाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, पुरोगामी महाराष्ट्रात वारंवार महापुरुषांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली जात आहेत, मात्र अनेक वेळा अशा प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे समाजात नाराजी आणि संताप वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “किती दिवस गप्प बसायचे?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी आता सहनशीलतेची मर्यादा संपल्याचेही नमूद केले.
नागपूरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या अपमानास्पद विधानाचा त्यांनी उल्लेख केला. यासोबतच काही व्यक्तींनी महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले तसेच संत परंपरेतील महान व्यक्तींबाबतही आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा घटनांमुळे समाजातील भावनांना ठेच पोहोचत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
वारंवार होणारा हा अवमान म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशावर थेट आघात असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे यापुढे अशा प्रवृत्तींना कठोर उत्तर देण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबवला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. निषेध सभेद्वारे सरकार आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाणार असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.
या निषेध सभेत मराठा सेवा संघ, अखिल भारतीय माळी महासंघ, बौद्ध समाज महासंघ, Sambhaji Brigade, Jijau Brigade यांसह विविध समाज संघटनांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग राहणार आहे. त्यामुळे ही सभा व्यापक स्वरूपात पार पडण्याची शक्यता असून, महापुरुषांच्या सन्मानासाठी एकत्र येण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.