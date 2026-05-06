हरसोडा येथे श्रीराम कथा, ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा! आठवडाभर कीर्तनकारांची सेवा; भक्तिरसात रंगणार परिसर

मलकापूर : तालुक्यातील हरसोडा येथे व्ही. एस. रायपुरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त ‘श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, श्रीराम कथा व कीर्तन महोत्सवा’चा उत्साहात शुभारंभ झाला. या सप्ताहभर चालणाऱ्या धार्मिक सोहळ्यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला असून भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी Vijay Maharaj Khawale (आळंदी) यांच्या कीर्तन सेवेने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. तर रात्री Sanjay Maharaj Pachpore यांनी रामकथेद्वारे उपस्थितांना अध्यात्मिक अनुभूती दिली. त्यांच्या कीर्तनामुळे वातावरण अधिकच भक्तिमय झाले. या सोहळ्यात दररोज रात्री ८ वाजता महाराष्ट्रातील नामवंत वारकरी कीर्तनकारांची सेवा लाभत आहे.
रविवारी Ramrao Maharaj Dhok (नागपूर), सोमवारी Umesh Maharaj Dashrathe (मानवत), तर मंगळवारी Achyut Maharaj Dastapurkar (परभणी) यांनी कीर्तन सेवा दिली. पुढील दिवसांमध्येही विविध प्रसिद्ध कीर्तनकारांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून, बुधवारी Vishal Maharaj Khole (मुक्ताईनगर) यांचे कीर्तन होणार आहे. त्यानंतर गुरुवारी भगवानगड (बीड) येथील महाराज, तसेच शुक्रवारी Namdev Maharaj Shastri यांची कीर्तन सेवा होणार आहे.
या महोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ आध्यात्मिक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता सामाजिक उपक्रमांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात सामूहिक विवाह सोहळा, आरोग्य तपासणी शिबिर, रोजगार मेळावा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक मार्गदर्शन कार्यशाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे या उपक्रमातून समाजोपयोगी कार्याची सांगड घातली जात आहे.
या संपूर्ण सप्ताहासाठी Nitindas Maharaj (वाघोळा) यांचे मार्गदर्शन लाभत असून पारायण पीठाचे नेतृत्व Shivshankar Maharaj Lande (आळंदी) करीत आहेत. स्थानिक पातळीवर Shivaji Maharaj Raipure (हरसोडा) यांच्या पुढाकाराने हा भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. एकूणच, हरसोडा येथे सुरू असलेला हा सप्ताह केवळ धार्मिक नव्हे तर सामाजिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरत असून, अध्यात्म आणि समाजकार्य यांचा सुंदर संगम घडवून आणत आहे.