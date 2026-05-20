Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ

सुपरस्टार एनटीआर ज्युनियरच्या बहुप्रतिक्षित 'ड्रॅगन' या चित्रपटाची पहिली झलक अखेर प्रदर्शित झाली असून, प्रेक्षक उत्सुक आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 09:34 AM
दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार एनटीआर ज्युनियरने आपल्या चाहत्यांना वाढदिवसाची एक अशी भेट दिली आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. त्याच्या बहुप्रतिक्षित ‘ड्रॅगन’ या चित्रपटाची पहिली झलक अखेर प्रदर्शित झाली असून, प्रेक्षक उत्सुक आहेत. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे एनटीआर आणि ब्लॉकबस्टर दिग्दर्शक प्रशांत नील पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत.

प्रशांत नील हे ‘KGF’ आणि ‘सालार’ सारख्या बॉक्स ऑफिस हिट चित्रपटांचे दिग्दर्शक आहेत. चाहते १९ मे च्या रात्रीपासून या झलकची वाट पाहत होते. २० मे रोजी, एनटीआरच्या वाढदिवसानिमित्त चित्रपटाची पहिली झलक प्रदर्शित होताच, इंटरनेटवर त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. एनटीआरची दमदार शैली, चित्तथरारक दृश्ये आणि प्रशांत नील यांच्या खास शैलीने चाहत्यांना पूर्णपणे प्रभावित केले आहे.

‘ड्रॅगन’ हा एक भव्य चित्रपट अनुभव म्हणून विकसित होत आहे. या चित्रपटात अॅक्शन, ड्रामा आणि मोठ्या प्रमाणावर मनोरंजन असेल. म्हणूनच याला भविष्यातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानले जात आहे. या चित्रपटाची निर्मिती मैत्री मुव्ही मेकर्स आणि एनटीआर आर्ट्सच्या बॅनरखाली होत आहे. विशेष म्हणजे, ज्युनियर एनटीआरचा हा चित्रपट पॅन-इंडिया चित्रपट असून त्याची निर्मिती भव्य प्रमाणात होत आहे.

एनटीआर आणि प्रशांत नील यांच्यातील हा भव्य सहयोग आधीच इंडस्ट्रीतील सर्वाधिक चर्चित प्रकल्पांपैकी एक बनला आहे. फर्स्ट लूकनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, ‘ड्रॅगन’ हा केवळ एक चित्रपट नसून एक भव्य सिनेमॅटिक इव्हेंट असणार आहे. आता चाहते त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख आणि पुढील अपडेट्सची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

 

एनटीआरच्या वाढदिवसानिमित्त २० मे रोजी चित्रपटाची एक झलक प्रदर्शित करण्यात आली. या व्हिडिओमुळे चित्रपट भव्य प्रमाणात बनवला जात असल्याचे लगेचच स्पष्ट झाले. एनटीआरचा दमदार लूक आणि प्रशांत नीलच्या उत्कृष्ट दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. या पहिल्या झलकला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, चाहत्यांनी तर याला आधीच सुपरहिट घोषित केले आहे.

