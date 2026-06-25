गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

'मिर्झापूर: द मूव्ही'चा बहुप्रतीक्षित टीझर रिलीज झाला आहे. कालीन भैय्या, गुड्डू पंडित आणि नव्या डावपेचांसह सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय पाहायला मिळणार असून चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

ओटीटीवर प्रचंड यशस्वी ठरलेल्या ‘मिर्झापूर’ या वेब सीरिजवर आधारित, बहुप्रतिक्षित ‘मिर्झापूर: द मुव्ही’ या चित्रपटाचा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित झाला आहे. मिर्झापूरमधील सत्ता, वारसा आणि वैर यांची नशा पुन्हा एकदा लोकांच्या मनावर आणि हृदयावर ताबा मिळवू लागली आहे. या टीझरची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षकांच्या ज्या अपेक्षा होत्या, तो पूर्णपणे खरा ठरत आहे. पुन्हा एकदा, ‘मिर्झापूर’मधील पात्रांनी इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली आहे. हा टीझर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच, निर्मात्यांनी या चित्रपटातील सर्व पात्रांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स प्रदर्शित केले होते, जे लोकांना खूप आवडले होते.

२५ जून रोजी दुपारी १२ वाजता ‘मिर्झापूर’चा टीझर प्रदर्शित झाल्याने अखेर प्रतीक्षा संपली आहे. सत्ता, सिंहासन आणि रक्तपाताची ही कथा एका नव्या अवतारात प्रेक्षकांना रोमांचित करण्यासाठी सज्ज आहे. २०१८ मध्ये सीझन १ पासून सुरू झालेल्या कथेच्या कालक्रमानुसार, हा चित्रपट मोठ्या पडद्यासाठी तयार केलेली एक विलक्षण, न सांगितलेली कथा पुढे नेत आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट, चाहत्यांच्या या आवडत्या फ्रँचायझीला एका पूर्णपणे नवीन थिएटरिकल अवतारात सादर करण्याचे वचन देतो.

टीझर प्रेक्षकांचे मिर्झापूरच्या जगात पुन्हा स्वागत करतो, ज्यात अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू ‘बबलू पंडित’च्या भूमिकेत परतले आहेत, आणि हे चाहत्यांचे आवडते पात्र पुन्हा पडद्यावर आले आहे. रवी किशन देखील या कथेत सामील झाले आहेत, ज्यांच्या दमदार नव्या उपस्थितीने मिर्झापूरच्या विश्वाला एक नवीन रंजक पैलू जोडला आहे. पूर्वांचलच्या रस्त्यांपासून ते राजस्थानच्या वाळवंटांपर्यंत, ही कथा पूर्वीपेक्षा अधिक भव्यपणे उलगडते, आणि तिचे चित्तवेधक जग व भव्य कथाकथन प्रत्येक प्रदेशातील चित्रपटगृहांमध्ये घेऊन येते.

Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

मिर्झापूर’ची कथा काय असेल?

चित्रपटाची कथा पूर्वांचलच्या अशा जगात घडते, जिथे कोणताही कायदा नाही. ही कथा अखंडानंद त्रिपाठी, उर्फ ​​’कालीन भैय्या’ पंकज त्रिपाठी, या मिर्झापूरमधील एका माफिया डॉन आणि शक्तिशाली व्यक्तीभोवती फिरते. मुन्ना त्रिपाठीचे (दिव्येंदू शर्मा) पुनरागमन हे एक मोठे आश्चर्य म्हणून दाखवण्यात आले आहे.

 Vaishnavi Kalyankar : “माणसासारखी आकृती दिसली अन्…”, वैष्णवीने रात्री २:३० वाजता केला पती किरण गायकवाडला फोन, म्हणाली…

चित्रपटातील कलाकार
या चित्रपटात अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस चौहान हे कलाकार देखील आहेत, जे मिर्झापूरच्या जगामध्ये एक नेत्रदीपक, अनटोल्ड जगण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

Web Title: Mirzapur the movie teaser out fans excitement reaches new heights

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज
1

Gautami Patil New Song: लावणीचा तडका अन् आधुनिक अंदाज; गौतमी पाटीलचं ‘लागला ठसका ४४०चा झटका’ नवं गाणं रिलीज

 Vaishnavi Kalyankar : “माणसासारखी आकृती दिसली अन्…”, वैष्णवीने रात्री २:३० वाजता केला पती किरण गायकवाडला फोन, म्हणाली…
2

 Vaishnavi Kalyankar : “माणसासारखी आकृती दिसली अन्…”, वैष्णवीने रात्री २:३० वाजता केला पती किरण गायकवाडला फोन, म्हणाली…

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात
3

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?
4

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Jun 25, 2026 | 02:28 PM
Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jun 25, 2026 | 02:27 PM
Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

Jun 25, 2026 | 02:26 PM
Maharashtra Weather Update: राज्यात मान्सून सक्रिय! १५ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, १० जिल्ह्यांत मुसळधार

Maharashtra Weather Update: राज्यात मान्सून सक्रिय! १५ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, १० जिल्ह्यांत मुसळधार

Jun 25, 2026 | 02:21 PM
तुम्ही पण केलाय का कधी ‘वडाप’ मधून प्रवास! कॅब आणि मेट्रोच्या जमान्यात हा आहे ग्रामीण महाराष्ट्राचा स्वस्ताचा प्रवास पर्याय!

तुम्ही पण केलाय का कधी ‘वडाप’ मधून प्रवास! कॅब आणि मेट्रोच्या जमान्यात हा आहे ग्रामीण महाराष्ट्राचा स्वस्ताचा प्रवास पर्याय!

Jun 25, 2026 | 02:21 PM
The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

The Making Of A Cricketer: नशिबाशी दोन हात करत Radha नं लिहिलं यशाचं शिखर; वाचून अंगावर येईल काटा

Jun 25, 2026 | 02:20 PM
Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Mira Bhayandar News : महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jun 25, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा