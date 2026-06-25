Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

ओटीटीवर प्रचंड यशस्वी ठरलेल्या ‘मिर्झापूर’ या वेब सीरिजवर आधारित, बहुप्रतिक्षित ‘मिर्झापूर: द मुव्ही’ या चित्रपटाचा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित झाला आहे. मिर्झापूरमधील सत्ता, वारसा आणि वैर यांची नशा पुन्हा एकदा लोकांच्या मनावर आणि हृदयावर ताबा मिळवू लागली आहे. या टीझरची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षकांच्या ज्या अपेक्षा होत्या, तो पूर्णपणे खरा ठरत आहे. पुन्हा एकदा, ‘मिर्झापूर’मधील पात्रांनी इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली आहे. हा टीझर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच, निर्मात्यांनी या चित्रपटातील सर्व पात्रांचे कॅरेक्टर पोस्टर्स प्रदर्शित केले होते, जे लोकांना खूप आवडले होते.
२५ जून रोजी दुपारी १२ वाजता ‘मिर्झापूर’चा टीझर प्रदर्शित झाल्याने अखेर प्रतीक्षा संपली आहे. सत्ता, सिंहासन आणि रक्तपाताची ही कथा एका नव्या अवतारात प्रेक्षकांना रोमांचित करण्यासाठी सज्ज आहे. २०१८ मध्ये सीझन १ पासून सुरू झालेल्या कथेच्या कालक्रमानुसार, हा चित्रपट मोठ्या पडद्यासाठी तयार केलेली एक विलक्षण, न सांगितलेली कथा पुढे नेत आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट, चाहत्यांच्या या आवडत्या फ्रँचायझीला एका पूर्णपणे नवीन थिएटरिकल अवतारात सादर करण्याचे वचन देतो.
टीझर प्रेक्षकांचे मिर्झापूरच्या जगात पुन्हा स्वागत करतो, ज्यात अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू ‘बबलू पंडित’च्या भूमिकेत परतले आहेत, आणि हे चाहत्यांचे आवडते पात्र पुन्हा पडद्यावर आले आहे. रवी किशन देखील या कथेत सामील झाले आहेत, ज्यांच्या दमदार नव्या उपस्थितीने मिर्झापूरच्या विश्वाला एक नवीन रंजक पैलू जोडला आहे. पूर्वांचलच्या रस्त्यांपासून ते राजस्थानच्या वाळवंटांपर्यंत, ही कथा पूर्वीपेक्षा अधिक भव्यपणे उलगडते, आणि तिचे चित्तवेधक जग व भव्य कथाकथन प्रत्येक प्रदेशातील चित्रपटगृहांमध्ये घेऊन येते.
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मिर्झापूर’ची कथा काय असेल?
चित्रपटाची कथा पूर्वांचलच्या अशा जगात घडते, जिथे कोणताही कायदा नाही. ही कथा अखंडानंद त्रिपाठी, उर्फ ’कालीन भैय्या’ पंकज त्रिपाठी, या मिर्झापूरमधील एका माफिया डॉन आणि शक्तिशाली व्यक्तीभोवती फिरते. मुन्ना त्रिपाठीचे (दिव्येंदू शर्मा) पुनरागमन हे एक मोठे आश्चर्य म्हणून दाखवण्यात आले आहे.
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चित्रपटातील कलाकार
या चित्रपटात अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस चौहान हे कलाकार देखील आहेत, जे मिर्झापूरच्या जगामध्ये एक नेत्रदीपक, अनटोल्ड जगण्यासाठी एकत्र आले आहेत.