Maharashtra Weather Update: राज्यात मान्सून सक्रिय! १५ जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट, १० जिल्ह्यांत मुसळधार

Maharashtra Weather Update Monsoon Active: गेल्या काही दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या मान्सूनने अखेर राज्यात वेग घेतला असून आता राज्यभर पसरण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, आज राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, हवामान विभागाने राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. याशिवाय १० जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज मुंबई आणि आसपासच्या किनारपट्टीच्या भागात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे. आजपासून (२५ जून) मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबईत पावसादरम्यान गटारे उघडी पडल्याच्या अलीकडील घटना समोर आल्याने, प्रशासनाने नागरिकांना पाणी साचलेल्या भागांपासून दूर राहण्याचा आणि सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यांसारख्या कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता असून, मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा येथील घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अधूनमधून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. सोलापूर आणि अहिल्यानगरमध्येही मान्सूनचा जोर कायम राहील, ज्यामुळे कृषी कामांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मान्सूनच्या प्रभावामुळे नागपूर, अकोला आणि वर्धा यांसारख्या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये तापमानात घट झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगावमध्येही चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांत झालेल्या पावसामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी या भागात विजांच्या कडकडाटाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि लातूरसह संपूर्ण मराठवाडा प्रदेशात सर्वत्र पावसाची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे या भागातील दुष्काळसदृश परिस्थिती कमी होण्यास मदत झाली आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मान्सूनने आता संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला असून, राज्यातील सर्व दुर्गम भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने १५ जिल्ह्यांसाठी जारी केलेल्या ‘ऑरेंज अलर्ट’चा जारी केला आहे. म्हणजेच प्रशासन आणि नागरिकांनी कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहावे. मुसळधार पावसामुळे वाहतूक विस्कळीत होऊ शकते आणि नदीच्या पाण्याची पातळी वाढू शकते. वीजा चमकत असताना नागरिकांना झाडांखाली आश्रय न घेण्याचे आणि पाणी साचलेल्या भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा मान्सूनचा हंगाम महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण राज्यातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनच्या उशिरा आगमनामुळे पेरणीला विलंब झाला होता. आता मान्सून संपूर्ण राज्यात पोहोचल्याने शेतकरी उत्साही आहेत.