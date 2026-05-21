Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Nivedita Saraf I Thought I Wasnt Good Looking But Ashok Saraf Gave Me Advice Actress Nivedita Saraf Told The Story In The Podcast

Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Nivedita Saraf : निवेदिता म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या काळात मला माझ्या दिसण्यावर प्रचंड न्यूनगंड होता. मी खूप बारिक त्यात माझी उंची कमी होती, यामुळे बऱ्य़ाचदा मला कॅमेऱ्य़ासमोर खूप दडपण यायचं. त्यावेळी अशोक सराफ म्हणाले की....

Updated On: May 21, 2026 | 01:41 PM
nivedita and ashok saraf

फोटो सौजन्य : निवेदिता सराफ इन्स्टाग्राम

Follow Us:
Follow Us:
  •  “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….”
  • अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
Nivedita Saraf : यंदाच्या कान्स फेस्टिव्हलमध्ये मराठीचा डंका देखील पाहायला मिळाला. मराठमोळा साज श्रृंगार कान्सच्या जागतिक रेड कार्पेटवर गाजलं देखील. यामध्ये होती ती महाराष्ट्राची लाडकी जोडी निवेदिता सराफ आणि अशोक सराफ. रेड कार्पेटवरच्या यांच्या पारंपरिक लुकला चाहत्यांना पसंती देखील दिली. नुकतंच या सगळ्याबाबत निवेदिता सराफ यांनी एका पॉडकास्टमध्ये एक किस्सा सांगितला आहे.

निवेदिता सराफ यांनी लहानपणापासूनच अभिनयाला सुरुवात केली. अशोक सराफ यांच्याशी लग्नगाठ बांधल्यानंतर देखील त्या घर आणि अभिनय उत्तमरित्या सांभाळतात. आजवर ही घर आणि अभिनय क्षेत्र सांभाळू शकली ते अशोक यांच्य़ामुळेच आहे. यालाच जोडून निवेदिता म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या काळात मला माझ्या दिसण्यावर प्रचंड न्यूनगंड होता. मी खूप बारिक त्यात माझी उंची कमी होती, यामुळे बऱ्य़ाचदा मला कॅमेऱ्य़ासमोर खूप दडपण यायचं. मी शाळेत असाताना देखील सगळे मला माझ्या बहिणीच्या नावाने मिनल जोशीची बहिण म्हणून ओळखायचे. माझे बाबा सुद्धा दिसायला फार सुंदर होते. त्यामुळे मला ना सतत असचं वाटायचं की मी छान दिसत नाही आणि हळूहळू माझ्यात तो कॉम्प्लेक्स वाढू लागला. इंडस्ट्रीत कालांतराने मला अशोक सराफ भेटले. त्यानंतर माझ्या डोक्यातला हा न्यूनगंड कमी झाला. अशोक यांनी मला जाणीव करुन दिली की, तुमच्या लुक्सपेक्षा तुमचं काम जास्त प्रभावी असतं आणि ते छान जमलं की तुम्ही छानचं दिसता.

Nivedita Saraf : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा पहिला प्रोमो; निवेदिता सराफ यांचं झी मराठीवर दमदार कमबॅक

तुम्ही आत्मविश्वासाने चांगलं काम केलंत तर कॅमेरासमोर तुमच्याइतकं छान कोणीच दिसत नाही. तसंच तुम्ही जर स्वत:ला छान म्हणालात तर जग तुम्हाला छान म्हणेल. तू जर स्वत: ला मी छान दिसते असं समजली नाहीस तुला बाकी कोणी म्हणणारच नाही की तू छान आहेस असं, निवेदिता सराफ यांना अशोक सराफ यांनी करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात सांगितलं होतं. निवेदिता सराफ पुढे असंही म्हणाल्या की, त्यावेळी माझ्यातला न्यूनगंड अशोक सराफांनी बाहेर काढला. या सगळ्याबाबात अभिनेत्री निवेदिता यांनी पॉडकास्टमध्ये शेअर केलं.

दरम्यान, निवेदिता यांच्या फ्रंटवर्कबाबत सांगायचं तर नुकतंच निवेदिता आणि अशोक सराफ यांनी कान्सचं रेड कार्पेट गाजवलं आहे. दरम्यान निवेदिता सराफ या पुन्हा एकदा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. झी मराठीवर सुरु होणाऱ्या कृष्णाईच्या लेकी या मालिकेतून त्यांनी झी मराठीवर पुन्हा एकदा कमबॅक केलं आहे.

Veen Doghantli Hi Tute Na : समर-स्वानंदीच्या आयुष्यात आली आणि १५ दिवसांतच गेली! Purva Gokhale ची पोस्ट चर्चेत

Web Title: Nivedita saraf i thought i wasnt good looking but ashok saraf gave me advice actress nivedita saraf told the story in the podcast

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे
1

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास
2

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?
3

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा
4

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

May 21, 2026 | 01:41 PM
Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली

Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली

May 21, 2026 | 01:40 PM
UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..

UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..

May 21, 2026 | 01:35 PM
Melody च्या नावाखाली भलत्याच Parle कंपनीची बल्ले बल्ले…Market मध्ये खळबळ, एकाच नावामुळे उडाला गोंधळ!

Melody च्या नावाखाली भलत्याच Parle कंपनीची बल्ले बल्ले…Market मध्ये खळबळ, एकाच नावामुळे उडाला गोंधळ!

May 21, 2026 | 01:30 PM
झेल सुटला अन् हार्दिकचा पारा चढला, BCCI ची मोठी कारवाई; MI Vs KKR सामन्यात नेमकं काय घडलं?

झेल सुटला अन् हार्दिकचा पारा चढला, BCCI ची मोठी कारवाई; MI Vs KKR सामन्यात नेमकं काय घडलं?

May 21, 2026 | 01:29 PM
तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान

तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान

May 21, 2026 | 01:25 PM
Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज

Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज

May 21, 2026 | 01:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM