Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

निवेदिता सराफ यांनी लहानपणापासूनच अभिनयाला सुरुवात केली. अशोक सराफ यांच्याशी लग्नगाठ बांधल्यानंतर देखील त्या घर आणि अभिनय उत्तमरित्या सांभाळतात. आजवर ही घर आणि अभिनय क्षेत्र सांभाळू शकली ते अशोक यांच्य़ामुळेच आहे. यालाच जोडून निवेदिता म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या काळात मला माझ्या दिसण्यावर प्रचंड न्यूनगंड होता. मी खूप बारिक त्यात माझी उंची कमी होती, यामुळे बऱ्य़ाचदा मला कॅमेऱ्य़ासमोर खूप दडपण यायचं. मी शाळेत असाताना देखील सगळे मला माझ्या बहिणीच्या नावाने मिनल जोशीची बहिण म्हणून ओळखायचे. माझे बाबा सुद्धा दिसायला फार सुंदर होते. त्यामुळे मला ना सतत असचं वाटायचं की मी छान दिसत नाही आणि हळूहळू माझ्यात तो कॉम्प्लेक्स वाढू लागला. इंडस्ट्रीत कालांतराने मला अशोक सराफ भेटले. त्यानंतर माझ्या डोक्यातला हा न्यूनगंड कमी झाला. अशोक यांनी मला जाणीव करुन दिली की, तुमच्या लुक्सपेक्षा तुमचं काम जास्त प्रभावी असतं आणि ते छान जमलं की तुम्ही छानचं दिसता.
तुम्ही आत्मविश्वासाने चांगलं काम केलंत तर कॅमेरासमोर तुमच्याइतकं छान कोणीच दिसत नाही. तसंच तुम्ही जर स्वत:ला छान म्हणालात तर जग तुम्हाला छान म्हणेल. तू जर स्वत: ला मी छान दिसते असं समजली नाहीस तुला बाकी कोणी म्हणणारच नाही की तू छान आहेस असं, निवेदिता सराफ यांना अशोक सराफ यांनी करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात सांगितलं होतं. निवेदिता सराफ पुढे असंही म्हणाल्या की, त्यावेळी माझ्यातला न्यूनगंड अशोक सराफांनी बाहेर काढला. या सगळ्याबाबात अभिनेत्री निवेदिता यांनी पॉडकास्टमध्ये शेअर केलं.
दरम्यान, निवेदिता यांच्या फ्रंटवर्कबाबत सांगायचं तर नुकतंच निवेदिता आणि अशोक सराफ यांनी कान्सचं रेड कार्पेट गाजवलं आहे. दरम्यान निवेदिता सराफ या पुन्हा एकदा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. झी मराठीवर सुरु होणाऱ्या कृष्णाईच्या लेकी या मालिकेतून त्यांनी झी मराठीवर पुन्हा एकदा कमबॅक केलं आहे.
