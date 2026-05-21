Kalyan Crime: कल्याणमध्ये भररस्त्यात तरुणीसोबत गैरवर्तन; नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या केले हवाली

कल्याणच्या जोशीबाग परिसरात कामावर जाणाऱ्या 22 वर्षीय तरुणीसोबत भररस्त्यात गैरवर्तन करण्यात आले. नागरिकांनी तत्काळ आरोपीचा पाठलाग करून त्याला पकडत पोलिसांच्या हवाली केले. प्रथमेश जाधव असे आरोपीचे नाव असून महात्मा फुले पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 01:40 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
• जोशीबाग परिसरात 22 वर्षीय तरुणीसोबत भरदिवसा गैरवर्तनाची घटना
• नागरिकांनी आरोपी प्रथमेश जाधवला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले
• महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर नागरिकांनी पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी केली

कल्याण: कल्याण इथून एक धक्कादायक आणि संताप जनक बातमी समोर आली आहे. एक तरुणीसोबत भर रस्त्यात गैरवर्तन केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. घडलेला प्रकार हा कल्याण शहरातील जोशीबाग परिसरात दिवसा घडला. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी एका तरुणाला याप्रकरणी बेड्या ठोकल्या आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार 22 वर्षे तरुणी नेहमीप्रमाणे तिच्या कामावर जाण्यासाठी निघाली होती. ती जोशीबाग परिसरातून जात असताना अचानक एक तरुण तिच्यासमोर आला. त्याच्या संशयास्पद हालचाली आणि वागण्यामुळे तरुणी प्रचंड घाबरली. थोड्याच वेळाने त्या तरुणाने तरुणी सोबत भर रस्त्यात गैरवर्तन केले. त्यानंतर तिथून फळ काढला.

हा धक्कादायक प्रकार परिसरातील काही नागरिकांच्या समोर घडला. भर असतात तरुणीसोबत असे काही होत असल्याचे पाहून स्थानिक नागरिक संतप्त झाले. तातडीने नागरिकांनी आरोपीच्या दिशेने धाव घेत त्याचा पाठलाग केला. सुरुवातीला तो गर्दीचा फायदा घेत पसार पुण्यात यशस्वी ठरला होता. मात्र नागरिकांनी हार न मानता स्थानिक लोकांच्या मदतीने त्याचा शोध सुरू केला. अखेर नागरिकांनी त्याला शोधून काढले आणि थेट पोलिसांच्या हवाली केले.

या घटनेनंतर पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे महात्मा फुले पोलिसांनी आरोपी प्रथमेश जाधव याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या असून पुढील कारवाई सुरू आहे. या घटनेने महिला सुरक्षित आहेत का असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: कल्याणमध्ये ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जोशीबाग परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीला कसे पकडण्यात आले?

    Ans: स्थानिक नागरिकांनी पाठलाग करून आरोपीला पकडून पोलिसांच्या हवाली केले.

  • Que: या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहेत?

    Ans: महात्मा फुले पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

Published On: May 21, 2026 | 01:40 PM

