UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) एनडीए, एनए आणि सीडीएस II २०२६ परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया, वयोमर्यादा आणि एकूण जागांची सविस्तर माहिती येथे वाचा.

Updated On: May 21, 2026 | 01:35 PM
UPSC Defence Exams 2026 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी II (NDA), नौदल प्रबोधनी II (NA) आणि एकत्रित संरक्षण सेवा II (CDS) २०२६ परीक्षेची अधिकृत सूचना जाहीर केली आहे. या परीक्षेच्या अधिकृत वेळापत्रानुसार, १३ सप्टेंबर रोजी परीक्षा घेतल्या जातील. या परीक्षेच्या माध्यमातून भारतीय तरूणांना विविध क्षेत्रात अधिकारी होण्याची संधी मिळते.

या परीक्षेला अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ९ जून २०२६ आहे, तसेच १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी परीक्षा असेल.

यूपीएससीच्या ‘या’ वेबसाइट डाऊनलोड करा प्रवेशपत्र

उमेद्वारांने परीक्षेच्या दिवशी ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा किमान ३० मिनिटे आधी परीक्षा केंद्रावर पोहचावे लागेल. कारण उशिरा येणाऱ्या उमेद्वारांना प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच उमेद्वाराकडे परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी अधिकृत फोटो आणि ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे, प्रवेशपत्र (Admit Card)  जारी केल्यानंतर उमेद्वार आपल्या लॉगिन क्रेडेंशियलचा वापर करून यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वरून ते डाऊनलोड करू शकतील

यूपीएसईमार्फत विविध क्षेत्रात भरण्यात येणाऱ्या रिक्त जागा खालीलप्रमाणे-

सीडीएस २ (CDS II) मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?

  • आयएमए (IMA): १०० पदे
  • आयएनए (INA): २६ पदे
  • एएफए (AFA): ३२ पदे
  • ओटीए (OTA – पुरुषांसाठी): २७५ पदे
  • ओटीए (OTA – महिलांसाठी): १८ पदे
  • एकूण जागा: ४५१ पदे
एनडीए २ (NDA II) मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?
  • लष्कर (Army): २०८ पदे
  • नौदल (Navy): ४२ पदे (सर्व एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच)
  • वायुसेना (Airforce): फ्लाइंग (९२ पदे), ग्राउंड ड्युटी (टेक्निकल – १८ पदे), ग्राउंड ड्युटी (नॉन-टेक्निकल – १० पदे)
एनए २ (NA II) मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?

  • नेव्हल अकॅडमी (10+2 कॅडेट एंट्री स्कीम): २४ पदे (सर्व एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच)

सीडीएस परीक्षेची वयोमर्यादा काय आहे ?

  • भारतीय लष्करी अकादमी (IMA): १९ ते २४ वर्षे
  • भारतीय नौदल अकादमी (INA): १९ ते २४ वर्षे
  • वायुसेना अकादमी (AFA): २० ते २४ वर्षे
  • अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA): १९ ते २५ वर्षे

Published On: May 21, 2026 | 01:35 PM

