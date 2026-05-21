Melody च्या नावाखाली भलत्याच Parle कंपनीची बल्ले बल्ले…Market मध्ये खळबळ, एकाच नावामुळे उडाला गोंधळ!

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मिळालेली ‘Melody’ टॉफीची भेट दाखवली आणि मोदींचे आभार मानले. त्यानंतर, सोशल मीडियावर ‘Melody’ हा विषय मोठ्या प्रमाणावर ‘ट्रेंड’ होऊ लागला. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, ही चॉकलेट टॉफी देशातील एक मोठी उद्योगसमूह असलेल्या ‘Parle Products’ द्वारे उत्पादित केली जाते आणि ती मूळतः १९८० च्या दशकात बाजारात आणली गेली होती.
१९२९ मध्ये स्थापन झालेली मूळ कंपनी ‘Parle’ अद्याप शेअर बाजारात लिस्टेड नाही; ‘Parle Products’ ही कंपनी तिची उपकंपनी म्हणून कार्यरत आहे. मात्र, शेअर बाजारात ‘Parle Industries Limited’ या नावाने लिस्टेड असलेल्या एका पूर्णपणे वेगळ्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये ‘Melody’ च्या ट्रेंडनंतर खरेदीचा प्रचंड धडाका दिसून आला. केवळ ‘Parle’ या ब्रँड नावावर विश्वास ठेवून गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचे शेअर्स धडाधड खरेदी करण्यास सुरुवात केली. अवघ्या काही क्षणांतच, ५ रुपये किमतीच्या या शेअर्सने ‘अप्पर सर्किट’ गाठले. यापूर्वीच्या व्यवहाराच्या दिवशी, Parle Industries चा शेअर्सचा ५.२५ रुपयांवर बंद झाला होता.
त्यानंतर, ‘Melody’चा तो गोड प्रभाव गुरुवारीही कायम राहिला; शेअर बाजारात व्यवहार सुरू होताच, या शेअरने पुन्हा एकदा ५% ‘अप्पर सर्किट’ गाठले. शेअरचा भाव वधारून ₹५.५१ वर पोहोचला. या प्रभावाचे प्रतिबिंब कंपनीच्या बाजार भांडवलातही उमटले, जे वाढून ₹२६.९१ कोटी झाले.
गेल्या वर्षभरापासून हा शेअर सातत्याने घसरत होता आणि या काळात त्यात सुमारे ६८% ची घसरण झाली होती. मात्र, Melody च्या गोडव्याने या मार खाल्लेल्या शेअरमध्ये नवी उर्जा दिली आणि त्याला रॉकेटप्रमाणे वेगाने गगनाला भिडवले. कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त असूनही, या शेअरला बराच काळ सावरणे कठीण जात होते.
Parle Industries ही बाब विशेषत्वाने लक्षात येते की, या कंपनीची स्थापना त्याच दशकात म्हणजेच १९८० च्या दशकात झाली होती, ज्या दशकात Parle Products ने ‘Melody’ टॉफी बाजारात आणली होती. Parle Industries ही कंपनी पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट विकास या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. याउलट, Parle Products ही एक पूर्णपणे वेगळी आणि खाजगी मालकीची FMCG कंपनी आहे, जी Parle-G, Melody, Monaco आणि Hide & Seek यांसारख्या ब्रँड्सचे उत्पादन करते.
