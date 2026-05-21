Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Parle Industries Share Hits Upper Circuit Due To Melody Chocolate Trend Confusion See More Details Marathi News

Melody च्या नावाखाली भलत्याच Parle कंपनीची बल्ले बल्ले…Market मध्ये खळबळ, एकाच नावामुळे उडाला गोंधळ!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना 'Melody' टॉफी भेट म्हणून दिली खरी त्यामुळे मेलोडीचं मार्केट हालून गेलं. देशातील अनेक ऑनलाइन 'क्विक-कॉमर्स' प्लॅटफॉर्मवर या टॉफीचा स्टॉक अवघ्या काही क्षणातच संपला. या घटनेचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 'Parle Industries' च्या शेअर्सवर दिसून आला.

Updated On: May 21, 2026 | 01:30 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • मोदींची भेट आणि Parle चं मार्केट हालून गेलं
  • सोशल मीडियावर ‘Melody’ चा बोलबाला
  • पण या कंपनीचं नशीबच उजळलं
Parle Upper Cuircuit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना ‘Melody’ टॉफी भेट म्हणून दिली खरी त्यामुळे मेलोडीचं मार्केट हालून गेलं. देशातील अनेक ऑनलाइन ‘क्विक-कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्मवर या टॉफीचा स्टॉक अवघ्या काही क्षणातच संपला. या घटनेचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण परिणाम ‘Parle Industries’ च्या शेअर्सवर दिसून आला. त्यामुळे सोशल मीडियावर जशी खळबळ उडाली तशीच खळबळ शेअर मार्केटमध्येही दिसली. पण फायदा कोणा दुसऱ्याचाच झाला. गुरुवारी या कंपनीच्या शेअर्सने ‘अप्पर सर्किट’ची पातळी गाठली. बाजार उघडताच, ‘Parle’ च्या शेअरमध्ये ५ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली. सलग दुसऱ्या दिवशी या कंपनीच्या शेअर्सने ‘अप्पर सर्किट’ गाठण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. मात्र, यातील सर्वात रंजक बाब म्हणजे, या विशिष्ट कंपनीचा ‘Melody’ टॉफीशी काहीही संबंध नाही. काय नेमकं प्रकरण सगळं जाणून घेऊयात.

Triple Alert For India: पेट्रोल आणि डिझेल आणखी महागणार! गीता गोपीनाथ यांचा मोठा इशारा, म्हणाल्या, “आता गंभीर…”

सोशल मीडियावर ‘Melody’ चा बोलबाला

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मिळालेली ‘Melody’ टॉफीची भेट दाखवली आणि मोदींचे आभार मानले. त्यानंतर, सोशल मीडियावर ‘Melody’ हा विषय मोठ्या प्रमाणावर ‘ट्रेंड’ होऊ लागला. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, ही चॉकलेट टॉफी देशातील एक मोठी उद्योगसमूह असलेल्या ‘Parle Products’ द्वारे उत्पादित केली जाते आणि ती मूळतः १९८० च्या दशकात बाजारात आणली गेली होती.
१९२९ मध्ये स्थापन झालेली मूळ कंपनी ‘Parle’ अद्याप शेअर बाजारात लिस्टेड ​​नाही; ‘Parle Products’ ही कंपनी तिची उपकंपनी म्हणून कार्यरत आहे. मात्र, शेअर बाजारात ‘Parle Industries Limited’ या नावाने लिस्टेड असलेल्या एका पूर्णपणे वेगळ्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये ‘Melody’ च्या ट्रेंडनंतर खरेदीचा प्रचंड धडाका दिसून आला. केवळ ‘Parle’ या ब्रँड नावावर विश्वास ठेवून गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचे शेअर्स धडाधड खरेदी करण्यास सुरुवात केली. अवघ्या काही क्षणांतच, ५ रुपये किमतीच्या या शेअर्सने ‘अप्पर सर्किट’ गाठले. यापूर्वीच्या व्यवहाराच्या दिवशी, Parle Industries चा शेअर्सचा ५.२५ रुपयांवर बंद झाला होता.
त्यानंतर, ‘Melody’चा तो गोड प्रभाव गुरुवारीही कायम राहिला; शेअर बाजारात व्यवहार सुरू होताच, या शेअरने पुन्हा एकदा ५% ‘अप्पर सर्किट’ गाठले. शेअरचा भाव वधारून ₹५.५१ वर पोहोचला. या प्रभावाचे प्रतिबिंब कंपनीच्या बाजार भांडवलातही उमटले, जे वाढून ₹२६.९१ कोटी झाले.

शेअर्स सातत्यानं घसरत असतानाच…

गेल्या वर्षभरापासून हा शेअर सातत्याने घसरत होता आणि या काळात त्यात सुमारे ६८% ची घसरण झाली होती. मात्र, Melody च्या गोडव्याने या मार खाल्लेल्या शेअरमध्ये नवी उर्जा दिली आणि त्याला रॉकेटप्रमाणे वेगाने गगनाला भिडवले. कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त असूनही, या शेअरला बराच काळ सावरणे कठीण जात होते.

ही कंपनी टॉफी बनवत नाही मग काय करते?

Parle Industries ही बाब विशेषत्वाने लक्षात येते की, या कंपनीची स्थापना त्याच दशकात म्हणजेच १९८० च्या दशकात झाली होती, ज्या दशकात Parle Products ने ‘Melody’ टॉफी बाजारात आणली होती. Parle Industries ही कंपनी पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट विकास या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे. याउलट, Parle Products ही एक पूर्णपणे वेगळी आणि खाजगी मालकीची FMCG कंपनी आहे, जी Parle-G, Melody, Monaco आणि Hide & Seek यांसारख्या ब्रँड्सचे उत्पादन करते.

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार

Web Title: Parle industries share hits upper circuit due to melody chocolate trend confusion see more details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल
1

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी
2

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Tata Group मोठ्या अडचणीत? ‘या’ एका चुकीमुळे पारंपारिक मूल्यांना बसणार धक्का, 100 वर्षे जुनं कॉर्पोरेट मॉडेल बदलणार…
3

Tata Group मोठ्या अडचणीत? ‘या’ एका चुकीमुळे पारंपारिक मूल्यांना बसणार धक्का, 100 वर्षे जुनं कॉर्पोरेट मॉडेल बदलणार…

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ
4

Tharala Tar Mag Marathi Serial : 25 सेकंदाच्या प्रोमोसाठी तारेवरची कसरत; मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरीने शेअर केला BTS व्हिडीओ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

May 21, 2026 | 06:53 PM
Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”

Cockroach Janata Party ला दिग्दर्शक हेमंत ढोमेचा पाठिंबा; म्हणाला, “लोकशाहीसाठी हा सकारात्मक संकेत!”

May 21, 2026 | 06:47 PM
Health Tips: किडनी स्टोनचा धोका होईल कमी, रोज प्या ‘हे’ हेल्दी ज्यूस, समस्येपासून मिळेल आराम

Health Tips: किडनी स्टोनचा धोका होईल कमी, रोज प्या ‘हे’ हेल्दी ज्यूस, समस्येपासून मिळेल आराम

May 21, 2026 | 06:38 PM
मोठी घडामोड! INDIA ‘A’ संघात बीसीसीआयने केला बदल; आता ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची झाली एन्ट्री

मोठी घडामोड! INDIA ‘A’ संघात बीसीसीआयने केला बदल; आता ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची झाली एन्ट्री

May 21, 2026 | 06:34 PM
Top 5 Hindi Documentary Series : “वादांपासून संघर्षापर्यंत” आवर्जून बघायला हव्यात अशा टॉप 5 हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज!

Top 5 Hindi Documentary Series : “वादांपासून संघर्षापर्यंत” आवर्जून बघायला हव्यात अशा टॉप 5 हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज!

May 21, 2026 | 06:33 PM
भारत-सायप्रस मैत्री होणार अधिक मजबूत, सायप्रसच्या राष्ट्र्पतींसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मोठ्या घोषणा

भारत-सायप्रस मैत्री होणार अधिक मजबूत, सायप्रसच्या राष्ट्र्पतींसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मोठ्या घोषणा

May 21, 2026 | 06:32 PM
चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात दोन बेवारस मृतदेह; मंदिर समिती आणि पालिकेचा सुस्त कारभार चव्हाट्यावर!

May 21, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM