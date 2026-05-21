  • Hardik Pandya Fined By Bcci After Angry Reaction During Mi Vs Kkr Ipl 2026 Match

झेल सुटला अन् हार्दिकचा पारा चढला, BCCI ची मोठी कारवाई; MI Vs KKR सामन्यात नेमकं काय घडलं?

BCCI Fines Hardik Pandya: कोलकाताविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला राग व्यक्त करणं महागात पडलं आहे. भरमैदानातील त्याच्या कृतीमुळे बीसीसीआयने त्याला दंड ठोठावला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 02:53 PM
photo- social media
  • राग व्यक्त करणं हार्दिकला पडलं महागात
  • BCCI ने ठोठावला दंड
  • कोलकाताने मुंबईला चारली पराभवाची धूळ
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याला कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात मैदानावर राग व्यक्त करणे महागात पडले आहे. आयपीएल २०२६ च्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल हार्दिक पांड्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. बीसीसीआयने हार्दिकवर कारवाई करत त्याच्या सामन्याच्या फीच्या १० टक्के दंडासह एक डिमेरिट पॉइंटही देण्यात आला आहे. ईडन गार्डन्सवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात हार्दिक पंड्याने आयपीएलच्या ‘कोड ऑफ कंडक्ट’च्या लेव्हल-1 नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने त्याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.

झेल सुटल्यानंतर हार्दिक संतापला

कोलकाता नाईट रायडर्सच्या डावाच्या १० व्या षटकात, हार्दिकच्या गोलंदाजीवर रोव्हमन पॉवेलचा एक सोपा झेल सीमारेषेजवळ सुटला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगवर दिपक चाहर आणि रॉबिन मिन्झ यांच्यातील गोंधळामुळे दोघांपैकी कुणालाही झेल टिपता आला नाही. हा झेल सुटल्यानंतर हार्दिक स्पष्टपणे निराश दिसत होता. यानंतर, मनीष पांडेने हार्दिकच्या गोलंदाजीवर सलग दोन चौकार ठोकले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या हार्दिकने आपल्या रन-अपकडे परत जाताना नॉन-स्ट्रायकर एंडवरील बेल्स जोरात उडवल्या. त्याची ही कृती कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि त्यानंतर सामनाधिकारींनी कारवाई केली. आयपीएलच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हार्दिक पांड्या हा आचारसंहितेच्या कलम 2.2 अंतर्गत दोषी आढळला आहे. या कलमानुसार सामन्यादरम्यान क्रिकेट साहित्य, कपडे किंवा मैदानावरील फिक्स्चर आणि फिटिंग्सचा गैरवापर करणे हा नियमभंग मानला जातो. लेव्हल-1 उल्लंघनांमध्ये मॅच रेफरींचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो. त्यानंतर, हार्दिकने आपली चूक मान्य केली असून मॅच रेफरी राजीव सेठ यांनी दिलेली शिक्षा स्वीकारली आहे.

कोलकाताने मुंबईला चारली पराभवाची धूळ

बुधवारी (दि.२०) कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियममध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आयपीएलमधील ६5 वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने मुंबई इंडियन्सवर चार विकेट्सने विजय मिळवला. मुंबईने दिलेले १४८ धावांचे लक्ष्य केकेआरने १८.५ षटकांत पूर्ण केले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, मनीष पांडेने ३३ चेंडूंमध्ये ४५ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. यामुळे त्याला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला. रोव्हमन पॉवेलने दोन षटकार आणि चार चौकारांसह ३० चेंडूंमध्ये ४० धावा केल्या. कोलकाताने सात चेंडू शिल्लक असताना चार विकेट्सने मुंबईचा पराभव केला. हार्दिक दुखापतीमुळे मागील काही सामने खेळू शकला नव्हता. मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडली आहे.

Web Title: Hardik pandya fined by bcci after angry reaction during mi vs kkr ipl 2026 match

Published On: May 21, 2026 | 01:29 PM

Tharala Tar Mag : ‘घरात तीन मुलं सांभाळताना काय होतं?’ अर्जुन-सायलीचे मजेशीर अनुभव वाचून हसू आवरणार नाही

