Kolhapur Crime: ऊसाच्या शेतात विधवा महिलेचा विवस्त्रावस्थेत सापडला मृतदेह; काय घडलं नेमकं?

Nagpur Crime: “क्या रे जॉनी…” म्हणत मारली टपली, संतापातून तरुणाचा खून; CCTV मध्ये कैद थरार
काय घडलं नेमकं?
या घटनेतील हत्या झालेल्या महिलेचे नाव छबुताई सर्जेराव पाटील (वय 55) असे आहे. छबुताई पाटील या रविवारी दुपारच्या सुमारास महसूल की नावाच्या शेतावर उसावर औषध फवारणी करण्यासाठी गेल्या होत्या. मुलगा बाहेरगावी असल्याने आणि पतीचे निधन झाल्याने त्याचं शेतीची सर्वे कामे करत होत्या. तसेच गवतले घरी एकटाच राहत होत्या. रविवारी दारात घातलेलं वाळवंत तसंच होतं आणि दरवाजा देखील बंद होता त्यामुळे शेजाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली. मात्र रात्री उशीर झाला तरीही फोन उचलत नसल्याने पुतण्या आणि नातेवाईकांनी शोध सुरू केला.
छबुताई या शेतात गेल्याचे समजल्यानंतर नातेवाईकांनी शेतात धाव घेऊन त्यांचा शोध सुरू केला. शेताच्या बांधावर औषधाने भरलेला पंप आणि चप्पल आढळले. त्यानंतर पुतण्याने त्यांना फोन केला. तेव्हा उसाच्या ओव्यातून फोनचा आवाज आला. त्यांनी आवाजाच्या दिशेने धाव घेतली. तर शेताच्या मध्यभागी उसाच्या सरीत त्यांचा विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला.
तात्काळ पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. अज्ञात व्यक्तीने हातावर आणि डोक्यावर वर्मी घाव घातल्याने रक्तस्त्राव होऊन त्यांचा मृत्यू झाला होता. हत्या करून चेहरा कापडाने झाकलेला अवस्थेत होता. त्यामुळे ही अत्याचार करून हत्या केली आहे का अशी चर्चा परिसरात होत आहे. उत्तरिय तपासणीसाठी त्यांचा मृतदेह नेण्यात आला. पोलिसांनी अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र त्यांची हत्या का आणि कोणी केली आणि कशी झाली याचा उत्तर अद्याप स्पष्ट नसला तरी पोलीस याच प्रश्नाचा देखील शोध घेत आहेत.
Pune Crime : ‘तुम्ही पोलीस विकले गेले’; मद्यपी कार चालकाकडून पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुकी