  • Ranveer Singh Dispute With Farhan Akhtar Don 3 Controversy Fwice Banned Actor What Is The Matter

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

Updated On: May 25, 2026 | 07:18 PM IST
सारांश

'डॉन ३' वादाच्या पार्श्वभूमीवर, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (FWICE) अभिनेता रणवीर सिंगवर चित्रपटसृष्टीतून बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. चित्रपटातून अचानक माघार घेतल्याने कठोर कारवाई

फरहान आणि रणवीरचा वाद चव्हाट्यावर (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • रणवीर सिंहने सोडला डॉन ३ चित्रपट 
  • चित्रपट सोडणे पडले महागात 
  • फरहान अख्तरने केली तक्रार 
सुपरहिट फ्रँचायझी ‘डॉन ३’ वरून एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने रणवीर सिंहवर बंदी घातली आहे. त्याच्या विरोधात असहकाराचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला त्याच्यासोबत काम न करण्यास सांगण्यात आले आहे. चित्रीकरणाच्या काही दिवस आधी फरहान अख्तरच्या ‘डॉन ३’ मधून अचानक माघार घेतल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. 

सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर, FWICE ने चित्रपटसृष्टीला सल्ला दिला की, जोपर्यंत तो निर्मात्यांसोबतचा वाद आणि ४५ कोटी रुपयांचे (अंदाजे १.४ अब्ज डॉलर्स) नुकसान भरून काढत नाही, तोपर्यंत त्याच्यासोबत काम करू नये. FWICE ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संस्थेने रणवीर सिंहच्या ‘डॉन ३’ मधून अचानक माघार घेण्याच्या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले आहे आणि योग्य कारवाई करण्यासाठी योग्य चर्चा करण्यात येत आहे. 

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते, फरहान अख्तर यांनी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) कडे मुख्य अभिनेता रणवीर सिंगविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रणवीर सिंगने ‘डॉन ३’ या चित्रपटातून माघार घेतल्याच्या बातम्या समोर आल्याने हा वाद सुरू झाला. मात्र, रणवीर सिंगकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.

‘डॉन’ फ्रँचायझी ही बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मानली जाते. यातील पहिल्या दोन भागांमध्ये शाहरुख खानने मुख्य भूमिका साकारली होती. ‘डॉन ३’ मधील रणवीर सिंगच्या भूमिकेच्या वृत्ताने प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली होती. आता, रणवीरच्या चित्रपटातून बाहेर पडण्याच्या बातमीने निर्माते नाराज झाले असून कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत.

फरहान अख्तरने केली तक्रार 

फरहान अख्तरने रणवीर सिंगविरोधात FWICE कडे तक्रार दाखल केली आहे. फरहान अख्तरने रणवीर सिंहवर चित्रपटातून स्वतःचे नाव काढून घेतल्याचा अर्थात चित्रपटातून माघार घेतल्याचा आरोप करत FWICE कडे तक्रार दाखल केली आहे. FWICE ने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून चौकशी सुरू केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, फेडरेशनने एक अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की ते या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की या वादावर आपला अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यासाठी २५ मे रोजी एक पत्रकार परिषद आयोजित केली जाईल.

एफडब्ल्यूआयसीईने प्रसारमाध्यमांना कळवले आहे की, सोमवार, २५ मे रोजी सायंकाळी ४:३० वाजता एक पत्रकार परिषद आयोजित केली जाईल. तक्रार आणि तपासानंतर फेडरेशन आपला अधिकृत निर्णय जाहीर करेल. ही पत्रकार परिषद मुंबईतील अंधेरी (पश्चिम) येथील एफडब्ल्यूआयसीई कार्यालयात आयोजित केली जाईल. एफडब्ल्यूआयसीईचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित, अध्यक्ष बी. एन. तिवारी आणि महासचिव अशोक दुबे यांनी या पत्रकार परिषदेसाठी प्रसारमाध्यमे आणि चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांना आमंत्रित केले आहे.

Published On: May 25, 2026 | 07:18 PM

