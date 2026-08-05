देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा हाहा:कार; हवामान विभागाने म्हटले, ‘पुढील 2 आठवडे…’

नवी दिल्ली : देशभरातील अनेक राज्यांत मुसळधार पावसामुळे हाहा:कार माजला आहे. वीज कोसळणे आणि भूस्खलन यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. बिहार आणि बंगालमध्ये वीज कोसळण्याच्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाला असून, 14 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये बिहारच्या विविध जिल्ह्यांतील 7 आणि बंगालच्या हावडा येथील 4 जणांचा समावेश आहे. पावसाचा परिणाम डोंगराळ राज्यांवरही होत आहे.
उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गावर अचानक झालेल्या भूस्खलनामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. रस्त्यावर मोठा मलबा आणि दगड कोसळल्याने सुमारे २०० यात्रेकरू २४ तासांपासून रस्ता पुन्हा सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. मान्सून हंगामाच्या उर्वरित कालावधीसाठी हिंद महासागर द्विध्रुव (आयओडी), एल निनो आणि समुद्राच्या तापमानातील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
येत्या काही महिन्यांत एल निनो अधिक तीव्र झाल्यास, त्यामुळे सकारात्मक आयओडीची निर्मिती होऊ शकते, ज्यामुळे मान्सूनवरील एल निनोचे प्रतिकूल परिणाम कमी होण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, इंडोनेशिया आणि जावा बेटाच्या आसपासच्या समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान हळूहळू कमी होत आहे.
पुढील दोन आठवड्यांत मुसळधारेची शक्यता
पुढील 15 दिवसांत देशात नैऋत्य मान्सून अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली परिस्थिती देशभरात सर्वत्र पावसासाठी अनुकूल आहे. हिंद महासागर द्विध्रुव (इंडियन ओशन डायपोल) सध्या तटस्थ अवस्थेत आहे. परंतु पूर्व हिंद महासागरावर तीव्र वादळी पावसाची क्रिया सुरू आहे.
मैदानी प्रदेशात पाणी साचले; आग्र्यात शाळा बंद
मैदानी प्रदेशातील पावसामुळे शहरे तलावांसारखी झाली आहेत. उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे सोमवार रात्री उशिरापासून सुरू असलेल्या अधूनमधून पावसामुळे अनेक सखल भागांमध्ये २ ते ३ फूट पाणी साचले आहे.
ओडिशातील २० जिल्हे पुराच्या विळख्यात
महानदी आणि तिची प्रमुख उपनदी ‘काठजोडी’ यांच्या पाणी पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. मुंडाली आणि नाराज येथील पूरपाणी लवकरच धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता आहे. हे मुंडाली येथे पाण्याचा विसर्ग ८.८० लाख क्युसेक होता आणि पाणी पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा केवळ १.५ फूट खाली होती. नाराज येथे पाणी पातळी २५.८५ मीटर नोंदवली गेली आणि विसर्ग ४.३४ लाख क्युसेक होता.
Pune Rain : बाहेर जाताय, मग सावधान ! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत…; पुणेकरांनो सावधान