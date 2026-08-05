बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make Spicy Papad Chutney The Easy Way To Double The Taste Of Your Meal Simple Food Recipe

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पापड चटणी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली चटणी चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहते.

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ताटात वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या वाढल्या जातात. भाज्यांची साल, शेंगदाणे, खोबर किंवा इतर अनेक विविध पदार्थांपासून चटणी बनवली जाते. पण नेहमीच पदार्थापेक्षा काहीतरी हटके आणि टेस्टी खायचे असेल तर झटपट तुम्ही कुरकुरीत पापड चटणी बनवू शकता. तयार केलेली पापड चटणी चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. पापड खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे पापडाचा वापर करून तुम्ही विविध टेस्टी पदार्थ बनवू शकता. ओल्या चटण्यांसोबतच सुक्या चटणीचे सुद्धा अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. पापडाची चटणी आठवडाभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते. नेहमीच भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर वेगळं काही तरी खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही पापड चटणी बनवू शकता. लसूण, जवस, मिरची, कांदा , टोमॅटो, डाळं, शेंगदाणे, शेवगा इत्यादी पदार्थांचा वापर करून सुद्धा चटणी बनवली जाते. चला तर जाणून घेऊया पापड चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • पापड
  • शेंगदाणे
  • लाल सुकी मिरची
  • जिरं
  • मीठ
  • लसूण
  • हळद
  • लाल तिखट
  • पांढरे तीळ
  • तेल
गटारी स्पेशल रेसिपी: घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

कृती:

  • पापडाची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, चाट ते पाच पापड गॅसवर भाजून घ्या. पापड भाजताना गॅसची जास्त फास्ट ठेवू नये. यामुळे पापड काळे पडण्याची शक्यता असते.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात लसूण पाकळ्या आणि शेंगदाणे खमंग भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात पांढरे तीळ आणि लाल सुक्या मिरच्या भाजा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजून घेतलेले साहित्य आणि पापड, चवीनुसार मीठ घालून जाडसर चटणी वाटून घ्या.
  • तयार केलेली चटणी वाटीमध्ये काढा. फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात जिरं, लाल तिखट आणि
  • हळद घालून मिक्स करा आणि तयार केलेल्या चटणीवर फोडणी ओतून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली झणझणीत पापडाची चटणी. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने खातील.

Web Title: Make spicy papad chutney the easy way to double the taste of your meal simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी
1

तोंडाला सुटेल पाणी! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा गोवन स्टाईल Green Chutney Sandwich, नोट करा रेसिपी

Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट
2

Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट

गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत
3

गटारी स्पेशल रेसिपी:घरच्या घरी बनवा अस्सल मालवणी पद्धतीने बनवा चिकन सुक्का, वाढेल जेवणाची रंगत

विकतचे चॉकलेट आणून खाण्यापेक्षा मुलांसाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक Energy Bar, नोट करा रेसिपी
4

विकतचे चॉकलेट आणून खाण्यापेक्षा मुलांसाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक Energy Bar, नोट करा रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
Numberlogy: मूलांक ४ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ४ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
पावसाळ्यात का वाढतो Fungal Infections चा धोका? त्वचेसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

पावसाळ्यात का वाढतो Fungal Infections चा धोका? त्वचेसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Aug 05, 2026 | 07:59 AM
Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोनं पुन्हा चमकलं, चांदी आजही स्थिर

Aug 05, 2026 | 07:53 AM
थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला पायलट प्रकल्प राबवण्याचा आदेश

थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला पायलट प्रकल्प राबवण्याचा आदेश

Aug 05, 2026 | 07:43 AM
Solapur News : शिवरत्न हटवून ‘भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह’; जिल्हा परिषदेत ठराव मंजूर

Solapur News : शिवरत्न हटवून ‘भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह’; जिल्हा परिषदेत ठराव मंजूर

Aug 05, 2026 | 07:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा