पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ताटात वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या वाढल्या जातात. भाज्यांची साल, शेंगदाणे, खोबर किंवा इतर अनेक विविध पदार्थांपासून चटणी बनवली जाते. पण नेहमीच पदार्थापेक्षा काहीतरी हटके आणि टेस्टी खायचे असेल तर झटपट तुम्ही कुरकुरीत पापड चटणी बनवू शकता. तयार केलेली पापड चटणी चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. पापड खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. त्यामुळे पापडाचा वापर करून तुम्ही विविध टेस्टी पदार्थ बनवू शकता. ओल्या चटण्यांसोबतच सुक्या चटणीचे सुद्धा अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. पापडाची चटणी आठवडाभर किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते. नेहमीच भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर वेगळं काही तरी खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही पापड चटणी बनवू शकता. लसूण, जवस, मिरची, कांदा , टोमॅटो, डाळं, शेंगदाणे, शेवगा इत्यादी पदार्थांचा वापर करून सुद्धा चटणी बनवली जाते. चला तर जाणून घेऊया पापड चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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