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Pranit More : अकाउंट डिऍक्टिव्हेट, त्यात मुंबई पोलिसांची ‘ती’ X पोस्ट! ‘बिर्याणी 370 ची, तोट्याला किंमत नाही’

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:51 PM IST
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सारांश

दरम्यान, या संपूर्ण वादाची दखल आता मुंबई पोलिसांनीही घेतली आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून एक जनजागृतीपर पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये, "370 रुपयांत बिर्याणीची प्लेट मिळू शकते; पण तुरुंगात राहण्याची इच्छा असेल, तर जेवण मोफत मिळेल," असा उपरोधिक संदेश देण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टँडअप शोमधील ‘३७० रुपयांच्या बिर्याणी’ प्रकरणाने सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड वाद निर्माण केला आहे. शोदरम्यान प्रेक्षक म्हणून उपस्थित असलेल्या हिमांशु जांग्राने महिलांबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणानंतर हिमांशुने सार्वजनिक माफी मागत सोशल मीडिया खाती बंद केली होती. आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रणित मोरेचे Instagram अकाउंटही अचानक गायब झाल्याने नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

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सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सनी लक्षात आणून दिले की, प्रणित मोरेचे मुख्य Instagram अकाउंट सध्या दिसत नाही. त्यामुळे त्याने स्वतः अकाउंट डिऍक्टिव्हेट केले की Instagram कडून काही कारवाई झाली, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मात्र, यासंदर्भात प्रणित मोरेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. वादाची सुरुवात प्रणित मोरेच्या स्टँडअप शोमधील एका संवादातून झाली. हिमांशु जांग्रा नावाच्या युवकाने डेटिंगचा अनुभव सांगताना एका मुलीसोबत बिर्याणी खाण्यासाठी गेल्याचे सांगितले. यावेळी त्याने चिकन बिर्याणीच्या प्लेटसाठी ३७० रुपये खर्च केल्याचा उल्लेख करत, “मी ३७० रुपये खर्च केलेत, मग त्याची वसुली करणारच,” असे वक्तव्य केले. त्यानंतर त्याने त्या मुलीला आपल्या खोलीवर नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे आणि नंतर अंधाऱ्या पार्कमध्ये जाण्याबाबत केलेले वक्तव्यही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी हिमांशुच्या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली. महिलांविषयी अपमानास्पद आणि असंवेदनशील दृष्टिकोन मांडल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला. वाढत्या दबावानंतर हिमांशु जांग्राने सार्वजनिकरित्या माफी मागितली आणि त्याची सोशल मीडिया खातीही बंद केली. याशिवाय त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याची माहितीही समोर आली.

मात्र, या प्रकरणात प्रणित मोरेलाही टीकेचा सामना करावा लागला. अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि नेटकऱ्यांनी शोदरम्यान हिमांशुचे वक्तव्य थांबवण्याऐवजी प्रणित हसत असल्याचा आरोप केला. महिलांविरोधातील अशा विधानांना मंच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही प्रसिद्ध सोशल मीडिया व्यक्तिमत्त्वांनीही प्रणितकडून अधिक जबाबदार भूमिका अपेक्षित असल्याचे म्हटले.

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मुंबई पोलिसांनी केली ‘ती’ पोस्ट!

मुंबई पोलिसांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, “370 मध्ये प्लेट बिर्याणी मिळेल. आणि तुरुंगात राहण्याची इच्छा असेल तर मोफत जेवणही!” खाली नमूद केले आहे की, “बिर्याणी हा महिलेचा Consent (होकार) नाहीये.”

Web Title: Pranit more instagram account deactivated and mumbai police x post

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:51 PM

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