Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

प्रदोष व्रताचे महत्त्व धर्मशास्त्रात सांगितले गेले आहे. हे व्रत भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांना समर्पित आहे. या विशेष दिवशी पूजा केल्याने भगवान शिवाच्या कृपेने जीवनात सुख, समृद्धी आणि यश प्राप्त होते. वास्तविक, एका महिन्यात दोन प्रदोष व्रत येतात. या दिवशी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत उपवास केला जातो आणि विधी पार पाडल्यानंतर उपवास सोडला जातो.
वैदिक पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची त्रयोदशी तिथीची सुरुवात २६ जुलै रोजी दुपारी १:५७ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती २७ जुलै रोजी सायंकाळी ४:१४ वाजता होईल. परिणामी, जुलै महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत रविवार, २६ जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. प्रदोष व्रत रविवारी येत असल्यामुळे त्याला रवी प्रदोष व्रत म्हटले जाईल.
रवी प्रदोष व्रताच्या दिवशी इंद्रयोग आणि सर्वार्थ सिद्धीयोग तयार होत आहेत. २७ जुलै रोजी इंद्रयोग सूर्योदयापासून रात्री १०:०५ पर्यंत, तर सर्वार्थ सिद्धीयोग सकाळी ७:३४ पासून पहाटे ५:४० पर्यंत असेल. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, हे दोन्ही शुभ योग प्रदोष पूजेदरम्यान उपस्थित असतील. सर्वार्थ सिद्धीयोगाच्या काळात शिवपूजेदरम्यान तुम्ही जी काही इच्छा व्यक्त कराल, ती पूर्ण होऊ शकते.
भगवान शिवाची उपासना केल्याने आरोग्य, पुण्य, ऐश्वर्य, धन, समृद्धी आणि बरेच काही प्राप्त होते. भगवान शिवाची उपासना केल्याने कुंडलीतील अनेक ग्रहदोषही दूर होतात, ज्यामुळे जीवनात सुख आणि समृद्धी येते. याशिवाय, प्रदोष व्रताच्या दिवशी दानधर्म केल्याने विशेष लाभ मिळतो आणि शाश्वत पुण्य प्राप्त होते.
रवी प्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिव आणि सूर्यदेवाची पूजा करणे शुभ मानले जाते. असे केल्याने करिअरमध्ये प्रगती आणि जीवनात नवीन संधी मिळू शकतात. शिवपुराण आणि स्कंदपुराणात असे म्हटले आहे की, या दिवशी उपवास केल्याने रोग आणि दोषांपासून मुक्ती मिळते आणि धन व समृद्धी प्राप्त होते.
प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर उपवासाची शपथ घेण्यापूर्वी सूर्यदेवाची प्रार्थना करा.
यानंतर देवघर पूर्णपणे स्वच्छ करा आणि भगवान शिवाला पंचामृताने अभिषेक करा.
शिव परिवाराची पूजा करा आणि त्यांना बेलपत्र, फुले, धूप, दिवे इत्यादी अर्पण करा. त्यानंतर प्रदोष व्रताची कथा म्हणा.
पूजेच्या शेवटी, भगवान शिवाची आरती करा आणि शिव चालिसाचे पठण करा. यानंतरच उपवास सोडा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत २६ जुलै रोजी आहे
Ans: प्रदोष व्रत भगवान शिव आणि माता पार्वतीला समर्पित आहे. हे व्रत केल्याने पापांचा नाश होतो, मनोकामना पूर्ण होतात आणि शिवकृपा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार आरोग्य, सुख-समृद्धी, वैवाहिक जीवनातील आनंद, आर्थिक प्रगती आणि मानसिक शांती मिळण्यास मदत होते.