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Mi Savitribai Jyotirao Phule : मालिका होतेय बंद पण त्याच आठवड्यात करणार सुरु? अमोल कोल्हे उठले पेटून; म्हणाले ‘TRP चे कारण…’

Updated On: Jun 10, 2026 | 05:23 PM IST
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सारांश

'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका १४ जून रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याची माहिती खासदार आणि अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे. मालिका बंद होणार असली तरी ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मुख्य अभिनेते अमोल कोल्हे यांनीदेखील दरम्यान मालिकेबाबतीत अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
  • अमोल कोल्हेंनी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे.
  • 14 जूनला मालिकेचा अंतिम भाग प्रसारित होईल. 
Star Pravah वाहिनीने तब्बल सहा नव्या मालिकांना सुरुवात केली आहे. मालिका चाहत्यांसाठी ही जरी आनंदाची बातमी असली तरी दुःखाची बातमीही त्यासोबत आली आहे. ‘अब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी तो पडेगात्यामुळेच नव्या मालिकांचे स्वागत करताना काही जुन्या मालिकांना कायमचेजय महाराष्ट्रकरावे लागणार आहे. अशामध्ये सावित्रीबाई आणि महात्मा फुले यांच्या कारकिर्दीवर आधारित मालिकामी सावित्रीबाई जोतीराव फुलेबंद पडण्याच्या दिशेने असल्याची चर्चा अगदी गेल्या महिन्यापासून होत आहे. दरम्यान, ही मालिका बंद होणार अशी अधिकृत बातमीही समोर आली होती. पण मालिका सुरु होऊन काही महिने झाले होते, इतक्या लवकर एका ऐतिहासिक मालिकेला बंद करणे बहुतेक मालिका चाहत्यांना पटले नाही. तसेच मालिकेचे मुख्य अभिनेते अमोल कोल्हे यांनीदेखील दरम्यान मालिकेबाबतीत अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

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काय म्हणाले खा. अमोल कोल्हे?

खासदार अमोल कोल्हेमी सावित्रीबाई जोतीराव फुलेया मालिकेचे निर्माते तसेच मुख्य अभिनेते आहेत. मालिका अवघ्या चार ते पाच महिन्यात बंद होणार असल्यामुळे प्रेक्षकांकडून नाराजी वर्तवली जात आहे. अशामध्ये अमोल कोल्हेंनी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. अमोल कोल्हे सोशल मीडियावर म्हणतात की, “१४ जूनला मालिका बंद होईल आणि त्याच आठवड्यात मी मालिका पुन्हा सुरू करणार, हे तुम्हाला ठामपणे सांगतो. मला आता माध्यम माहित नाही, पैसा कसा उभा राहील हेही माहित नाही. मला काहीच माहित नाही. मला फक्त एवढंच माहिती आहे की, जर हा देश वाचवायचा असेल तर या देशाला वैचारिक भूमिका देण्याचं काम महाराष्ट्राने केलंय. आणि हा महाराष्ट्र पुढे न्यायचा असेल, तर त्याची वैचारिक बैठक पुन्हा एकदा मजबूत करावी लागेल. त्यामध्ये खारीचा वाटा का होईना, जर या माध्यमातून उचलला जात असेल, तर नक्कीच माझी तयारी आहे!”

तसेच पुढे ते म्हणतात की, “Gen Z विषयी सगळे बोलतात. तरुणाईकडून सगळ्यांच्याच अपेक्षा आहेत. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, या तरुणाईचा वैचारिक पिंड तसा पोसला आहे का? त्यांची वैचारिक बैठक तशा पद्धतीने तयार केली गेली आहे का? आणि जर ती तयार झाली नसेल, जर ती अर्धवट आणि कच्ची असेल, तर तिला घडवण्याची, त्यांच्यावर संस्कार करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? हा महाराष्ट्र धर्म जागवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? एवढंच फक्त चिंतन करणं आजच्या परिस्थितीत गरजेचं आहे!”

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अमोल कोल्हे जरी म्हंटले की 14 जूनला मालिकेचा अंतिम भाग प्रसारित होईल, त्यांनतर मालिका बंद करण्यात येईल, तरी मालिका त्याच आठवड्यात पुन्हा सुरु करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. तरी मालिका चाहत्यांना Mi Savitribai Jotirao Phule मालिका Star Plus वाहिनेवर की OTT वर प्रसारित केले जाईल? हे पाहणे फार महत्वाचे ठरेल.

Web Title: Amol kolhe said about mi savitribai jotirao phule

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Published On: Jun 10, 2026 | 05:23 PM

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