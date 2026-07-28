Batwara 1947 Trailer: ‘बटवारा 1947’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; फाळणीच्या वेदना आणि माणुसकीची हृदयस्पर्शी कहाणी मोठ्या पडद्यावर

आमिर खान प्रॉडक्शन्सचा बहुप्रतीक्षित ‘बटवारा 1947’ (Batwara 1947 )या चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत आणखी भर घातली आहे. दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटात शबाना आझमी, सनी देओल आणि प्रीती जी झिंटा यांच्या प्रमुख भूमिका असून, हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी ‘विभाजन दिना’च्या निमित्ताने जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
याआधी प्रदर्शित झालेल्या पोस्टर्स आणि टीझर्समुळे चित्रपटाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. आता समोर आलेला ट्रेलर भारताच्या फाळणीच्या काळातील वेदना, संघर्ष आणि मानवी नात्यांची भावनिक कहाणी प्रभावीपणे मांडताना दिसतो. भव्य दृश्यरचना आणि हृदयस्पर्शी प्रसंगांमुळे हा ट्रेलर प्रेक्षकांना त्या काळातील वास्तवाचा अनुभव देतो.
1947 च्या भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित या चित्रपटात एका कुटुंबाची कथा दाखवण्यात आली आहे. हिंसा, भीती आणि सक्तीच्या स्थलांतरामुळे त्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडतात. एकत्र नांदणारे समाज विभाजनामुळे तुटून जातात. मात्र, या सगळ्या संकटांमध्येही माणुसकी, आशा आणि करुणा यांची शक्ती कशी टिकून राहते, हे चित्रपटातून दाखवण्यात आले आहे.
चित्रपटात सनी देओल तत्त्वांशी तडजोड न करणाऱ्या एका धैर्यवान व्यक्तीच्या भूमिकेत दिसत आहेत. शबाना आझमी एका ज्येष्ठ महिलेच्या भूमिकेत संयम, शहाणपण आणि माणुसकीचे प्रतीक म्हणून प्रभावी ठरतात. तर प्रीती जी झिंटा अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आपल्या कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या महिलेची भूमिका साकारत असून, त्यांच्या अभिनयात भावनिक खोली आणि जिद्द स्पष्टपणे जाणवते.
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या चित्रपटात करण देओल, अली फझल आणि अभिमन्यू सिंग यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. विशेष म्हणजे जवळपास तीन दशकांनंतर राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल ही हिट जोडी पुन्हा एकत्र येत असल्याने चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
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या दिवशी चित्रपट होणार रिलीज
आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या ‘बटवारा 1947’ या चित्रपटाला ए. आर. रहमान यांचे संगीत लाभले असून, गीतलेखन जावेद अख्तर यांनी केले आहे. आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली असून, हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.