Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

Updated On: May 26, 2026 | 05:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग यांनी नुकतीच चामुंडेश्वरी मंदिरात जाऊन देवीचे दर्शन घेतले असून त्यांच्या या भेटीची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग यांनी नुकतीच चामुंडेश्वरी मंदिराला भेट देत देवीचे दर्शन घेतले. या भेटीची सध्या सोशल मीडियावर आणि चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे. अनेक भक्तांच्या मते, “मातेची हाक आल्याशिवाय तिच्या दरबारात कोणालाही दर्शन घडत नाही,” त्यामुळे रणवीरची ही भेट अनेकांसाठी केवळ एक औपचारिकता नसून श्रद्धा आणि आशीर्वादाचा विशेष क्षण मानला जात आहे.

Zee Marathi: नवा ट्विस्ट! ‘ग्रीन फ्लॅग’ लिस्टमधले गुण केदार पूर्ण करणार का? केदार-तारिणीच्या नात्यात जवळीक वाढणार

न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित निर्देशांनुसार रणवीर सिंग यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी भक्तांच्या दृष्टीने देवीच्या दरबारात पोहोचणे हे स्वतःमध्येच मोठं भाग्य समजलं जातं. चामुंडेश्वरी देवी ही शक्तीचं प्रतीक मानली जाते आणि तिच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक मोठ्या श्रद्धेने येतात. अशा पवित्र स्थळी रणवीर सिंग यांनी नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतल्याने अनेक चाहत्यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे.

ही भेट त्या घटनेनंतर झाली आहे, ज्यामध्ये रणवीर सिंग यांनी अभिनेता ऋषभच्या चित्रपटातील एका दृश्याचं कौतुक करताना केलेल्या वक्तव्यामुळे काही वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर रणवीरने सार्वजनिकरीत्या माफी मागत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्याने सांगितले होते की, “माझा उद्देश फक्त ऋषभच्या अभिनयाचं कौतुक करणं हा होता. एक अभिनेता म्हणून मला माहिती आहे की, एखादं प्रभावी दृश्य साकारण्यासाठी किती मेहनत आणि समर्पण लागतं.”

त्याने पुढे असेही स्पष्ट केले की, कोणत्याही संस्कृतीचा, श्रद्धेचा किंवा परंपरेचा अपमान करण्याचा त्याचा हेतू नव्हता. “मी आपल्या देशातील प्रत्येक संस्कृती आणि श्रद्धेचा मनापासून आदर करतो. जर माझ्या बोलण्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो,” असे रणवीरने म्हटले होते. दरम्यान, भक्तांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की देवीच्या दर्शनासाठी केवळ नियोजन करून जाता येत नाही. देवीची इच्छा आणि कृपा असेल, तरच भक्त तिच्या दरबारात पोहोचतो. त्यामुळे रणवीरची ही भेट अनेकांच्या दृष्टीने विशेष ठरत आहे. काहींनी तर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत “मातेने बोलावलं म्हणूनच रणवीर तिथे पोहोचला,” असेही म्हटले आहे.

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

कामाच्या आघाडीवर पाहता, रणवीर सिंग सध्या ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीमुळे चर्चेत आहेत. ‘धुरंधर पार्ट 2’ने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवत ₹1000 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. या यशामुळे रणवीरने पुन्हा एकदा स्वतःला देशातील आघाडीच्या सुपरस्टार्सपैकी एक म्हणून सिद्ध केलं आहे. श्रद्धा, आत्मपरीक्षण आणि यश या तिन्ही गोष्टींचा सुंदर संगम रणवीरच्या या मंदिर भेटीत पाहायला मिळाला. ही भेट परिस्थितीमुळे असो किंवा श्रद्धेमुळे, भक्त मात्र एकच गोष्ट सांगत आहेत — “जेव्हा माता हाक देते, तेव्हा भक्त तिच्या दरबारात आपोआप पोहोचतात.”

Web Title: Ranveer singh offered prayers to goddess chamundeshwari

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 05:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FWICE च्या कारवाईनंतर पहिल्यांदाच समोर आला Ranveer Singh, सोडले मौन; म्हणाला, ‘मी नेहमीच सन्मान करतो…’
1

FWICE च्या कारवाईनंतर पहिल्यांदाच समोर आला Ranveer Singh, सोडले मौन; म्हणाला, ‘मी नेहमीच सन्मान करतो…’

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण
2

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

May 26, 2026 | 05:57 PM
MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

May 26, 2026 | 05:55 PM
पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

May 26, 2026 | 05:39 PM
Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

May 26, 2026 | 05:39 PM
” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

May 26, 2026 | 05:33 PM
Vidhan parishad Election 2026: निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू! दोन दिवसांत १८ अर्जांची विक्री, मात्र अधिकृत अर्ज अद्याप शून्य

Vidhan parishad Election 2026: निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू! दोन दिवसांत १८ अर्जांची विक्री, मात्र अधिकृत अर्ज अद्याप शून्य

May 26, 2026 | 05:30 PM
“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

May 26, 2026 | 05:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM