MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

Updated On: May 26, 2026 | 05:55 PM IST
सारांश

MPSC Exam 2026: यापूर्वी गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल ४ मे रोजी जाहीर करण्यात आला असून, त्यामधून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Main Exam ! गट 'क' मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

विस्तार
  • १ हजार ८८४ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू
  • परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी ८ जून पर्यंत मुदत वाढ
  • उमेदवारांना ४ जून पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार
MPSC Group C Main Exam:  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने गट ‘क’ सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२५ संदर्भातील परीक्षा वेळापत्रक आणि सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. आयोगाच्या जाहिरातीनुसार, मुख्य परीक्षा १२ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील सहा केंद्रांवर एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे. पात्र, उमेदवारांना ४ जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, चलन प्राप्त करण्यासाठी ६ जून आणि बँकेत परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी ८ जून पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

यापूर्वी गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल ४ मे रोजी जाहीर करण्यात आला असून, त्यामधून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. मुख्य परीक्षा नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नवी मुंबई आणि पुणे या केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. परीक्षेचे आयोजन एकाच दिवशी करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनी केंद्र आणि वेळापत्रकाची माहिती वेळेत तपासून तयारी करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.

दोन पेपर, ४०० गुणांची परीक्षा

मुख्य परीक्षा एकूण ४०० गुणांची असणार आहे. यात प्रत्येकी २०० गुणांचे दोन स्वतंत्र पेपर घेतले जाणार आहेत. परीक्षेमध्ये २५ टक्के नकारात्मक गुणपद्धती लागू राहणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या प्रश्नासाठी एकापेक्षा अधिक पर्याय निवडल्यास संबंधित उत्तर चुकीचे मानले जाईल आणि त्यासाठी गुण कपात करण्यात येणार आहे.

१ हजार ८८४ पदांसाठी भरती

या भरती प्रक्रियेद्वारे राज्यातील विविध सरकारी विभागांमध्ये एकूण १ हजार ८८४ पदे भरली जाणार आहेत. त्यामध्ये लिपिक-टंकलेखकाची सर्वाधिक १ हजार ६७३ पदे आहेत. याशिवाय कर सहाय्यकाची ७३, दुय्यम निरीक्षकाची १२५, उद्योग निरीक्षकाची ९ आणि तांत्रिक सहाय्यकाची ४ पदे भरली जाणार आहेत.

 

 

Published On: May 26, 2026 | 05:55 PM

