पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

मिळालेल्या अहवालानुसार, ट्रायम्फ कंपनी आपल्या संपूर्ण 400 रेंजच्या किमतींमध्ये सुधारणा करणार आहे. या प्रीमियम लाइनअपमध्ये खालील मॉडेल्सचा प्रामुख्याने समावेश आहे:
कंपनीने अद्याप या दरवाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, मुंबईतील काही आघाडीच्या डीलरशिप्सकडून 1 जूनपासून किमती वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत ग्राहकांना दिले जात आहेत.
ट्रायम्फच्या 400 सीरीजमधील प्रत्येक मॉडेलनुसार ही दरवाढ वेगवेगळी असण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या काही बेस मॉडेल्सच्या किमतीत 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते, तर काही टॉप-एंड आणि प्रीमियम मॉडेल्स तब्बल 10 हजार रुपयांपर्यंत महाग होऊ शकतात. ही नवीन दरवाढ 1 जून 2026 पासून देशभरात लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीलाच, म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये ट्रायम्फने आपल्या 400 सीरीजला महत्त्वपूर्ण अपडेट दिले होते. कंपनीने या बाईक्समध्ये नवीन 350 सीसी (350cc Engine) क्षमतेचे इंजिन समाविष्ट केले होते, जेणेकरून सरकारकडून मिळणाऱ्या जीएसटी (GST) सवलतीचा फायदा ग्राहकांना आणि कंपनीला घेता येईल. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने 350 सीसी पर्यंतच्या दुचाकी वाहनांवर 18 टक्के जीएसटी दर निश्चित केला होता.
नवीन कमी सीसी (350cc) इंजिन कॅटेगरीमध्ये आल्यानंतर कंपनीने आपल्या काही लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी केल्या होत्या. त्यावेळी Triumph Scrambler 400 आणि Thruxton 400 सारख्या बाईक्सच्या किमतीत सुमारे 10 ते 11 हजार रुपयांची घसरण पाहायला मिळाली होती. यामुळे ग्राहकांना प्रीमियम सेगमेंटमधील या बाईक्स अगदी परवडणाऱ्या किमतीत खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती. मात्र, आता जर कंपनीने पुन्हा 5 ते 10 हजार रुपयांची दरवाढ केली, तर या गाड्यांच्या किमती पुन्हा एकदा जुन्या दरांच्या पातळीवर पोहोचतील. म्हणजेच, ग्राहकांना इंजिन तर लहान मिळेल, परंतु किंमत मात्र पूर्वीइतकीच मोजावी लागणार आहे. याच कारणामुळे बाईक प्रेमींमध्ये सध्या या आगामी दरवाढीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
सध्याच्या घडीला ट्रायम्फच्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘Speed T4’ हे सर्वात किफायतशीर आणि लोकप्रिय मॉडेल मानले जाते. या बाईकची दिल्ली एक्स-शोरूम किंमत 1.95 लाख रुपये आहे. विशेष बाब म्हणजे, कंपनीने नवीन 349 सीसी इंजिन अपडेट केल्यानंतरही या विशिष्ट मॉडेलच्या किमतीत कोणतीही कपात केली नव्हती. त्यामुळे या मॉडेलच्या किमतीत 1 जून रोजी किती वाढ होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अपडेटेड 400 रेंजच्या सर्व मोटरसायकलींमध्ये कंपनीने 349 सीसीचे सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन दिले आहे. जरी सर्व गाड्यांमध्ये एकच इंजिन ब्लॉक वापरला गेला असला, तरी प्रत्येक बाईकच्या स्वरूपानुसार आणि वापराच्या पद्धतीनुसार (क्रूझर, स्क्रॅम्बलर, कॅफे रेसर) हे इंजिन वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्यून करण्यात आले आहे. जेणेकरून ग्राहकांना प्रत्येक मॉडेल चालवताना एक वेगळा परफॉर्मन्स आणि राईडिंग स्टाईल अनुभवता येईल.
