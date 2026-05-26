पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

Updated On: May 26, 2026 | 05:39 PM IST
ट्रायम्फ आपल्या लोकप्रिय ४०० सीरीज मधील मोटरसायकलींच्या किमती १ जून २०२६ पासून वाढवण्याच्या तयारीत आहे. Triumph Speed 400, Scrambler 400 आणि Thruxton 400 च्या किमतीत ५ ते १० हजारांची वाढ होऊ शकते.

1 जूनपासून 'या' आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग (Photo Credit- X)

Triumph Bike Price Hike News: प्रीमियम बाईक उत्पादक कंपनी ‘ट्रायम्फ’ची (Triumph) बाईक खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची आणि खिशाला कात्री लावणारी बातमी आहे. कंपनी आपल्या लोकप्रिय ‘400 सीरीज’ (Triumph 400 Series) मधील मोटरसायकलींच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. जर तुम्ही Triumph Speed 400, Scrambler 400 किंवा अगदी अलीकडेच लाँच झालेली नवीन Thruxton 400 खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर 1 जून 2026 पूर्वी ती बुक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गाड्यांच्या किमतीत 5 हजार रुपयांपासून ते 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

‘या’ मॉडेल्सच्या किमतीत होणार मोठी वाढ

मिळालेल्या अहवालानुसार, ट्रायम्फ कंपनी आपल्या संपूर्ण 400 रेंजच्या किमतींमध्ये सुधारणा करणार आहे. या प्रीमियम लाइनअपमध्ये खालील मॉडेल्सचा प्रामुख्याने समावेश आहे:

  • Triumph Speed T4
  • Triumph Speed 400
  • Triumph Scrambler 400 X
  • Triumph Scrambler 400 XC
  • Triumph Thruxton 400

कंपनीने अद्याप या दरवाढीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, मुंबईतील काही आघाडीच्या डीलरशिप्सकडून 1 जूनपासून किमती वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत ग्राहकांना दिले जात आहेत.

मॉडेलनुसार किंमत बदलणार

ट्रायम्फच्या 400 सीरीजमधील प्रत्येक मॉडेलनुसार ही दरवाढ वेगवेगळी असण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या काही बेस मॉडेल्सच्या किमतीत 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते, तर काही टॉप-एंड आणि प्रीमियम मॉडेल्स तब्बल 10 हजार रुपयांपर्यंत महाग होऊ शकतात. ही नवीन दरवाढ 1 जून 2026 पासून देशभरात लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

वर्ष 2026 च्या सुरुवातीलाच कंपनीने घटवले होते दर!

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच, म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये ट्रायम्फने आपल्या 400 सीरीजला महत्त्वपूर्ण अपडेट दिले होते. कंपनीने या बाईक्समध्ये नवीन 350 सीसी (350cc Engine) क्षमतेचे इंजिन समाविष्ट केले होते, जेणेकरून सरकारकडून मिळणाऱ्या जीएसटी (GST) सवलतीचा फायदा ग्राहकांना आणि कंपनीला घेता येईल. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने 350 सीसी पर्यंतच्या दुचाकी वाहनांवर 18 टक्के जीएसटी दर निश्चित केला होता.

नवीन इंजिन अपडेटनंतर गाड्या झाल्या होत्या स्वस्त

नवीन कमी सीसी (350cc) इंजिन कॅटेगरीमध्ये आल्यानंतर कंपनीने आपल्या काही लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी केल्या होत्या. त्यावेळी Triumph Scrambler 400 आणि Thruxton 400 सारख्या बाईक्सच्या किमतीत सुमारे 10 ते 11 हजार रुपयांची घसरण पाहायला मिळाली होती. यामुळे ग्राहकांना प्रीमियम सेगमेंटमधील या बाईक्स अगदी परवडणाऱ्या किमतीत खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती. मात्र, आता जर कंपनीने पुन्हा 5 ते 10 हजार रुपयांची दरवाढ केली, तर या गाड्यांच्या किमती पुन्हा एकदा जुन्या दरांच्या पातळीवर पोहोचतील. म्हणजेच, ग्राहकांना इंजिन तर लहान मिळेल, परंतु किंमत मात्र पूर्वीइतकीच मोजावी लागणार आहे. याच कारणामुळे बाईक प्रेमींमध्ये सध्या या आगामी दरवाढीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Triumph Speed T4 अजूनही सर्वात परवडणारी बाईक

सध्याच्या घडीला ट्रायम्फच्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘Speed T4’ हे सर्वात किफायतशीर आणि लोकप्रिय मॉडेल मानले जाते. या बाईकची दिल्ली एक्स-शोरूम किंमत 1.95 लाख रुपये आहे. विशेष बाब म्हणजे, कंपनीने नवीन 349 सीसी इंजिन अपडेट केल्यानंतरही या विशिष्ट मॉडेलच्या किमतीत कोणतीही कपात केली नव्हती. त्यामुळे या मॉडेलच्या किमतीत 1 जून रोजी किती वाढ होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्व मॉडेल्समध्ये मिळते शक्तिशाली 349 सीसी इंजिन

अपडेटेड 400 रेंजच्या सर्व मोटरसायकलींमध्ये कंपनीने 349 सीसीचे सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन दिले आहे. जरी सर्व गाड्यांमध्ये एकच इंजिन ब्लॉक वापरला गेला असला, तरी प्रत्येक बाईकच्या स्वरूपानुसार आणि वापराच्या पद्धतीनुसार (क्रूझर, स्क्रॅम्बलर, कॅफे रेसर) हे इंजिन वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्यून करण्यात आले आहे. जेणेकरून ग्राहकांना प्रत्येक मॉडेल चालवताना एक वेगळा परफॉर्मन्स आणि राईडिंग स्टाईल अनुभवता येईल.

Published On: May 26, 2026 | 05:39 PM

