Zee Marathi: नवा ट्विस्ट! ‘ग्रीन फ्लॅग’ लिस्टमधले गुण केदार पूर्ण करणार का? केदार-तारिणीच्या नात्यात जवळीक वाढणार

Tarini Serial New Promo: गुलाब आणि युवराजला पकडण्यासाठी नवा सापळा; तारिणी आणि टीमला प्लॅन यशस्वी होणार का ? पाहा प्रोमो
तारिणीचे ग्रीन फ्लॅग
दरम्यान, तारिणी तिच्या आयुष्याच्या जोडीदारामध्ये असावेत असे पाच “ग्रीन फ्लॅग” गुण रेवाला सांगते. त्यामध्ये “माझ्यासाठी उभा राहणारा”, “बाईपण जपणारा” , “मनातलं जाणून घेणारा नाही तर मनातलं सांगणारा हवा” आणि “माझ्यासोबत माझ्या कुटुंबालाही स्वीकारणारा” असे गुण आहेत. विशेष म्हणजे केदारने यातील काही गुण आधीच आपल्या वागण्यातून सिद्ध केले आहेत. घरातील वादाच्या वेळी त्याने तारिणीची ठाम बाजू घेतली होती. तसेच स्त्रियांचा आदर करणारा आणि बाईपण जपणारा त्याचा स्वभावही तारिणीच्या मनाला भावला आहे. येत्या भागांमध्ये आणखी काही प्रसंगांमधून केदार तारिणीच्या मनात आपली खास जागा निर्माण करताना दिसणार आहे.
तारिणी केदार केमिस्ट्री
आतापर्यंत केदार कायम तारिणीच्या प्रेमात आहे हे दिसून आलं आहे. आता रेवाच्या येण्याने तारिणीलाही केदारवर तिचं प्रेम आहे हे उमगणार आहे का? केदारमध्ये तारिणीला असणारे सर्व गुण आहेत पण तरीही तिने अजून त्याचा कधीही विचार केला नाही हेच अनेकांना खटकत आहे. केदारचं तिच्यावरील प्रेम हे संपूर्ण टीमलाही माहीत आहे. पण तारिणी नक्की कधी आणि कशी केदारच्या प्रेमात पडणार याचीच आता प्रेक्षकांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. आता तारिणीला जाणवेल का की केदारच तिच्या मनातल्या जोडीदाराच्या कल्पनेत बसतो? टीम तारिणीचं मिशन यशस्वी होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं पाहण्यासाठी खरं तर प्रेक्षकांनी मालिकाच पहायला हवी.
