Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट

अल्लू अर्जुनच्या लग्नाला १५ वर्षे झाल्याबद्दल अभिनेत्याने त्याच्या पत्नी स्नेहाला त्याने एका खास सरप्राईज झाले आहे. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर भावुक संदेश लिहून आपल्या लग्नाच्या १५ वर्षांचा आनंद साजरा केला आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:57 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अल्लू अर्जुनच्या लग्नाला १५ वर्षे पूर्ण
  • पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
  • अभिनेत्याने लिहिली भावुक नोट
 

अल्लू अर्जुन आणि त्याची पत्नी स्नेहा यांची प्रेमकहाणीही कमी फिल्मी नाही. भेट, प्रेमात पडणे आणि लग्नापर्यंतचा त्यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या रोमँटिक कथेसारखा होता. ६ मार्च २०११ रोजी त्यांचे लग्न झाले. आज ते त्यांचा १५ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत. यानिमित्ताने अल्लू अर्जुनने त्याची पत्नी स्नेहाला समर्पित इन्स्टाग्रामवर एक गोड पोस्ट शेअर केली आहे.

‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य

१५ वर्षांच्या प्रवासासाठी मानले पत्नीचे आभार

अल्लू अर्जुनने शुक्रवारी त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. त्याने त्याची पत्नी स्नेहासोबतचा एक सुंदर फोटोही पोस्ट केला. अभिनेत्याने कॅप्शन मध्ये लिहिले, “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, क्युटी. १५ वर्षे एकत्र. तुझ्याशिवाय हा प्रवास इतका सोपा नसता.” त्याने पुढे त्याच्या पत्नीसाठी हृदयस्पर्शी इमोजी शेअर केला आहे. तसेच चाहते देखील त्याच्या फोटोवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Allu Sneha Reddy (@allusnehareddy)

अल्लू अर्जुनची पत्नी स्नेहा हिनेही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. त्यात तिने लिहिले की, “१५ वर्षात, आम्ही प्रेमाने भरलेले आयुष्य घडवले आहे. एक कुटुंब जे माझ्यासाठी सर्वकाही आहे. प्रेमाने भरलेले घर. आमची दोन गोंडस मुले, आमचे दोन श्वान आणि आम्ही एकत्र बनवलेल्या असंख्य आठवणी. माझे जीवनसाथी असल्याबद्दल धन्यवाद. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.” असे लिहून त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.

अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा कसे पडले प्रेमात?

अल्लू अर्जुन एका मित्राच्या किंवा नातेवाईकाच्या लग्नासाठी अमेरिकेत होता. या लग्नातच त्याला पहिल्यांदा त्याची प्रेयसी स्नेहाची झलक दिसली. अल्लू अर्जुन पहिल्याच नजरेत स्नेहाच्या प्रेमात पडला. तिच्या सौंदर्याने आणि वागण्याने तो मोहित झाला. त्यावेळी तो तिचा नंबर मागू शकला नाही, पण नंतर त्याने नंबरची व्यवस्था केली. त्यानंतर दोघे बोलू लागले.

घर आणि करिअरचा समतोल; महिला दिनानिमित्त मेघना एरंडे जोशीचा खास संदेश, अनुभव शेअर करत म्हणाली…

स्नेहाच्या वडिलांनी लग्नाला परवानगी देण्यास दिला नकार

जेव्हा स्नेहाच्या कुटुंबाला अल्लू अर्जुन आणि स्नेहाच्या नात्याबद्दल कळले तेव्हा व्यापारी कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी यांनी या नात्याला नकार दिला. त्यांनी त्यांच्या मुलीला अल्लू अर्जुनशी लग्न करण्याची परवानगी नाकारली. कुटुंबाच्या विरोधाला न जुमानता, दोघेही डेटिंग करत राहिले. शेवटी, जेव्हा स्नेहाच्या वडिलांनी नकार दिला, तेव्हा अल्लूने त्याचे वडील अल्लू अरविंद यांना स्नेहाच्या घरी पाठवले जेणेकरून तिच्या कुटुंबाला पटवून देता येईल. ही कल्पना यशस्वी झाली आणि स्नेहाच्या वडिलांनी या नात्याला मान्यता दिली. या जोडप्याला दोन मुले आहेत: एक मुलगा आणि एक मुलगी.

Web Title: Allu arjun and sneha reddy 15th wedding anniversary actor share social media post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य
1

‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य

जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘पेड्डी’ ची झलक; BTS व्हिडिओ शेअर करत मेकर्सने दिले चाहत्यांना सरप्राईज
2

जान्हवी कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘पेड्डी’ ची झलक; BTS व्हिडिओ शेअर करत मेकर्सने दिले चाहत्यांना सरप्राईज

“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ
3

“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

पॉप स्टार Britney Spears ला पोलिसांनी केली अटक; रात्रभर जेलमध्ये, तर आज कोर्टात सुनावणी
4

पॉप स्टार Britney Spears ला पोलिसांनी केली अटक; रात्रभर जेलमध्ये, तर आज कोर्टात सुनावणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट

अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट

Mar 06, 2026 | 03:57 PM
Pune-Mumbai Traffic Jam: पुणे-मुंबई ट्रॅफिक जामला कायमचा ‘ब्रेक’! १३५ किमीचा शिरूर-उरण मल्टिनोडल कॉरिडॉरला हिरवा कंदील

Pune-Mumbai Traffic Jam: पुणे-मुंबई ट्रॅफिक जामला कायमचा ‘ब्रेक’! १३५ किमीचा शिरूर-उरण मल्टिनोडल कॉरिडॉरला हिरवा कंदील

Mar 06, 2026 | 03:54 PM
US-Iran War: ‘शेवटच्या गोळीपर्यंत लढू’ इराणचे अमेरिकेला आव्हान; 100 तासांत USचे 31,000 कोटी फस्त; 6 क्षेपणास्त्र लाँचर्स उद्ध्वस्त

US-Iran War: ‘शेवटच्या गोळीपर्यंत लढू’ इराणचे अमेरिकेला आव्हान; 100 तासांत USचे 31,000 कोटी फस्त; 6 क्षेपणास्त्र लाँचर्स उद्ध्वस्त

Mar 06, 2026 | 03:51 PM
Mumbai Crime News: मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

Mumbai Crime News: मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

Mar 06, 2026 | 03:51 PM
कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

Mar 06, 2026 | 03:49 PM
Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन

Karjat News : शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला ; 70 किलोमीटर प्रवास करून शिवज्योतीचं आगमन

Mar 06, 2026 | 03:45 PM
Saptashrungi Devi: काय आहे सप्तश्रृंगी देवीचा महिमा आणि कथा, जाणून घ्या

Saptashrungi Devi: काय आहे सप्तश्रृंगी देवीचा महिमा आणि कथा, जाणून घ्या

Mar 06, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM