अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट

अल्लू अर्जुन आणि त्याची पत्नी स्नेहा यांची प्रेमकहाणीही कमी फिल्मी नाही. भेट, प्रेमात पडणे आणि लग्नापर्यंतचा त्यांचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या रोमँटिक कथेसारखा होता. ६ मार्च २०११ रोजी त्यांचे लग्न झाले. आज ते त्यांचा १५ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत. यानिमित्ताने अल्लू अर्जुनने त्याची पत्नी स्नेहाला समर्पित इन्स्टाग्रामवर एक गोड पोस्ट शेअर केली आहे.
‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य
१५ वर्षांच्या प्रवासासाठी मानले पत्नीचे आभार
अल्लू अर्जुनने शुक्रवारी त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. त्याने त्याची पत्नी स्नेहासोबतचा एक सुंदर फोटोही पोस्ट केला. अभिनेत्याने कॅप्शन मध्ये लिहिले, “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, क्युटी. १५ वर्षे एकत्र. तुझ्याशिवाय हा प्रवास इतका सोपा नसता.” त्याने पुढे त्याच्या पत्नीसाठी हृदयस्पर्शी इमोजी शेअर केला आहे. तसेच चाहते देखील त्याच्या फोटोवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
View this post on Instagram
अल्लू अर्जुनची पत्नी स्नेहा हिनेही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. त्यात तिने लिहिले की, “१५ वर्षात, आम्ही प्रेमाने भरलेले आयुष्य घडवले आहे. एक कुटुंब जे माझ्यासाठी सर्वकाही आहे. प्रेमाने भरलेले घर. आमची दोन गोंडस मुले, आमचे दोन श्वान आणि आम्ही एकत्र बनवलेल्या असंख्य आठवणी. माझे जीवनसाथी असल्याबद्दल धन्यवाद. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.” असे लिहून त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.
अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा कसे पडले प्रेमात?
अल्लू अर्जुन एका मित्राच्या किंवा नातेवाईकाच्या लग्नासाठी अमेरिकेत होता. या लग्नातच त्याला पहिल्यांदा त्याची प्रेयसी स्नेहाची झलक दिसली. अल्लू अर्जुन पहिल्याच नजरेत स्नेहाच्या प्रेमात पडला. तिच्या सौंदर्याने आणि वागण्याने तो मोहित झाला. त्यावेळी तो तिचा नंबर मागू शकला नाही, पण नंतर त्याने नंबरची व्यवस्था केली. त्यानंतर दोघे बोलू लागले.
घर आणि करिअरचा समतोल; महिला दिनानिमित्त मेघना एरंडे जोशीचा खास संदेश, अनुभव शेअर करत म्हणाली…
स्नेहाच्या वडिलांनी लग्नाला परवानगी देण्यास दिला नकार
जेव्हा स्नेहाच्या कुटुंबाला अल्लू अर्जुन आणि स्नेहाच्या नात्याबद्दल कळले तेव्हा व्यापारी कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी यांनी या नात्याला नकार दिला. त्यांनी त्यांच्या मुलीला अल्लू अर्जुनशी लग्न करण्याची परवानगी नाकारली. कुटुंबाच्या विरोधाला न जुमानता, दोघेही डेटिंग करत राहिले. शेवटी, जेव्हा स्नेहाच्या वडिलांनी नकार दिला, तेव्हा अल्लूने त्याचे वडील अल्लू अरविंद यांना स्नेहाच्या घरी पाठवले जेणेकरून तिच्या कुटुंबाला पटवून देता येईल. ही कल्पना यशस्वी झाली आणि स्नेहाच्या वडिलांनी या नात्याला मान्यता दिली. या जोडप्याला दोन मुले आहेत: एक मुलगा आणि एक मुलगी.