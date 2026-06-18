Second Love : आणखी एक संधी, आणखी एक प्रेमकथा! ‘सेकंड लव्ह’ रिअॅलिटी शोची घोषणा; रम्या कृष्णन करणार सूत्रसंचालन

Second Love : प्रेमभंगानंतर आयुष्याला आणि नात्यांना पुन्हा एक संधी देता येते का? याच संकल्पनेवर आधारित नवा तमिळ रिअॅलिटी शो ‘सेकंड लव्ह’ लवकरच जिओहॉटस्टारवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आघाडीची निर्मिती संस्था बनिजय एशियाने या शोची अधिकृत घोषणा केली असून, प्रसिद्ध अभिनेत्री रम्या कृष्णन या शोचे सूत्रसंचालन करणार आहेत. पारंपरिक डेटिंग शोपेक्षा वेगळी संकल्पना असलेल्या ‘सेकंड लव्ह’मध्ये १२ अविवाहित स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. या सर्वांनी पूर्वी प्रेमभंग किंवा अपयशी नात्यांचा अनुभव घेतलेला आहे. शोदरम्यान विविध संवाद, भावनिक टास्क आणि अनुभवांच्या माध्यमातून ते पुन्हा प्रेमावर विश्वास ठेवण्याचा आणि नव्या नात्याची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील.
निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर शोचे पोस्टर शेअर करत “One more chance. One more love story” असा संदेश दिला आहे. पोस्टरमध्ये रम्या कृष्णन हातात पट्टी बांधलेले हृदय धरून उभ्या असल्याचे दिसते. या प्रतिमेतून तुटलेल्या नात्यांनंतरही प्रेमाला दुसरी संधी मिळू शकते, हा शोचा मुख्य संदेश अधोरेखित केला आहे. रम्या कृष्णन यांची या शोसाठी सूत्रसंचालक म्हणून निवड विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. आपल्या दमदार अभिनयासोबतच प्रभावी व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या त्या स्पर्धकांच्या भावनिक प्रवासात मार्गदर्शकाची भूमिका निभावणार आहेत. त्यामुळे शोला भावनिक आणि प्रेरणादायी स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.
‘सेकंड लव्ह’मुळे बनिजय एशियाच्या रिअॅलिटी शोच्या यादीत आणखी एका वेगळ्या फॉरमॅटची भर पडणार आहे. भारतीय प्रेक्षकांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि दर्जेदार मनोरंजन सादर करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या निर्मिती संस्थेने गेल्या काही वर्षांत विविध भाषांमध्ये अनेक लोकप्रिय कार्यक्रम दिले आहेत. स्क्रिप्टेड कंटेंटच्या क्षेत्रात ‘द नाईट मॅनेजर’, ‘आर्या’, ‘द ट्रायल’, ‘होस्टेजेस’, ‘बॉम्बे बेगम्स’, ‘कॉल माय एजंट: बॉलिवूड’ आणि ‘ट्रायल बाय फायर’ यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांची निर्मिती बनिजय एंटरटेनमेंटने केली आहे. याशिवाय ‘हाऊस एम.डी.’च्या भारतीय रूपांतरावरही काम सुरू असल्याची माहिती आहे.
नॉन-स्क्रिप्टेड विभागातही कंपनीने ‘बिग बॉस’, ‘खतरों के खिलाडी’, ‘मास्टरशेफ इंडिया’, ‘एमटीव्ही रोडीज’, ‘द कपिल शर्मा शो’ आणि ‘इंटू द वाइल्ड विथ बेअर ग्रिल्स’ यांसारख्या लोकप्रिय फ्रँचायझी प्रेक्षकांसमोर आणल्या आहेत. त्यामुळे ‘सेकंड लव्ह’कडूनही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. प्रेमभंगानंतर नव्याने आयुष्य जगण्याचा आणि पुन्हा प्रेमावर विश्वास ठेवण्याचा संदेश देणारा हा शो प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या जोडून ठेवेल, अशी चर्चा आहे. जिओहॉटस्टारवर लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या या कार्यक्रमाकडे आता मनोरंजनप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.