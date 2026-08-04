मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Get Rid Of Facial Blemishes Permanently Within A Week Do A Facial At Home Using Raw Milk For A Golden Glow

आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

Updated On: Aug 04, 2026 | 09:59 AM IST
जाहिरात
सारांश

त्वचेच्या वाढत्या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी कच्च्या दुधाचे फेशिअल करावे. फेशिअल केल्यामुळे त्वचेवर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होण्यासोबतच त्वचा आतून सुंदर दिसेल. चला तर जाणून फेशिअल करण्याची सोपी पद्धत.

आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कामाच्या धावपळीमधून त्वचेची काळजी घेण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. कायमच त्वचेकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे पिंपल्स, काळे डाग आणि त्वचेच्या इतर समस्या सुद्धा वाढू लागतात. त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते. यामुळे चेहरा पूर्णपणे निस्तेज होतो. त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या फेस सीरम किंवा फेस मास्कचा वापर केला जातो. पण यामुळे काहीकाळ त्वचा अधिक सुंदर आणि चमकदार दिसते. पण कालांतराने त्वचा पुन्हा एकदा होती तशीच होऊन जाते. त्यामुळे वारंवार चेहऱ्यावर केमिकल प्रॉडक्ट किंवा क्रीम लावू नये. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. आज आम्ही तुम्हाला कच्च्या दुधाचा वापर करून फेशिअल करण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा ‘या’ पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत

मिल्क फेशिअल करण्याची सोपी पद्धत:

कच्च्या दुधाचा वापर केल्यास त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे कायमच महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करू नये. मिल्क फेशिअल करण्यासाठी सर्वप्रथम, त्वचा क्लिंझिंग करणे फार आवश्यक आहे. यासाठी फ्रिजमध्ये ठेवलेले थंडगार दूध घ्यावे. त्यानंतर दुधात हळद मिक्स करून घ्या. कॉटनच्या मदतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर तयार केलेले मिल्क लावून त्वचेवर लावा आणि त्वचा व्यवस्थित स्वच्छ करा. हळद आणि दूध त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करते.

दुसऱ्या स्टेपमध्ये त्वचा स्क्रबिंग करून घ्यावी. चेहऱ्यावर जमा झालेली धूळ, माती आणि डेड स्किन घालवण्यासाठी स्क्रब करणे फार आवश्यक आहे. यासाठी वाटीमध्ये कच्चे दूध आणि तांदळाचे पीठ एकत्र मिक्स करून पेस्ट बनवा. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा आणि हातांना पाणी लावून हलक्या हाताने त्वचेवर मसाज करा. त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका.

वयाच्या पन्नशीत चेहऱ्यावर टिकून राहील तारुण्य! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस सीरम

तिसऱ्या स्टेपमध्ये त्वचेला ५ ते ७ मिनिटे मसाज द्यावा. यामुळे त्वचेवरील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होईल. यासाठी कोरफड जेल आणि कच्चे दूध एकत्र मिक्स करून घ्या आणि चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचेच्या पेशी सुधारण्यास मदत होईल. त्यानंतर चौथ्या स्टेपला फेसपॅक लावावा. फेसपॅक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बेसन आणि गव्हाचं पीठ एकत्र करून त्यात कच्चे दूध मिक्स करा. तयार केलेला फेसपॅक संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून ठेवा आणि थंड पाण्याने त्वचा स्वच्छ करा. फेसपॅक लावून त्वचा स्वच्छ केल्यानंतर मॉईश्चराईज लावणे फार आवश्यक आहे. यामुळे त्वचेमध्ये बदल दिसून येईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कच्चे दूध चेहऱ्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते का?

    Ans: कच्च्या दुधामध्ये लॅक्टिक अॅसिडसारखे घटक असतात, जे त्वचेवरील मृत पेशी हलक्या प्रमाणात दूर करण्यास मदत करू शकतात. मात्र याचे परिणाम प्रत्येकाच्या त्वचेनुसार वेगवेगळे असू शकतात.

  • Que: संवेदनशील त्वचेवर कच्चे दूध वापरणे सुरक्षित आहे का?

    Ans: संवेदनशील किंवा मुरुमांची समस्या असलेल्या त्वचेवर कच्चे दूध वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करावी. त्वचेवर खाज, लालसरपणा किंवा जळजळ झाल्यास वापर थांबवून त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

  • Que: घरच्या घरी फेशिअल किती वेळा करावे?

    Ans: सामान्यतः आठवड्यातून एकदाच घरगुती फेशिअल करणे पुरेसे असते. अतिप्रमाणात स्क्रब किंवा फेशिअल केल्यास त्वचेचे नैसर्गिक संरक्षण कमी होऊ शकते.

Web Title: Get rid of facial blemishes permanently within a week do a facial at home using raw milk for a golden glow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 09:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा ‘या’ पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत
1

वातावरणातील बदलांमुळे केस खूप पातळ झाले आहेत? मग टक्कल पडण्याआधी केसांवर लावा ‘या’ पदार्थाचे पाणी, केस होतील मजबूत

पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा ‘हे’ गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक
2

पावसाळ्यात फॉलो करा सोपे स्किन केअर रुटीन! नियमित खा ‘हे’ गुणकारी पदार्थ, त्वचेवर टिकून राहील चमक

हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर
3

हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर

वयाच्या पन्नशीत चेहऱ्यावर टिकून राहील तारुण्य! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस सीरम
4

वयाच्या पन्नशीत चेहऱ्यावर टिकून राहील तारुण्य! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा फेस सीरम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

Aug 04, 2026 | 09:59 AM
गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Aug 04, 2026 | 09:55 AM
Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Salman Khan Jail Experience: 50-70 जण, एकच बाथरूम अन्.., तुरुंगातील कठीण काळाबद्दल सलमान खानचा धक्कादायक खुलासा

Aug 04, 2026 | 09:53 AM
नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

Aug 04, 2026 | 09:43 AM
मोठी बातमी ! EPFO ने जुना नियम बदलला; आता 25 हजारापर्यंतच्या मूळ वेतनावर मिळणार पेन्शन?

मोठी बातमी ! EPFO ने जुना नियम बदलला; आता 25 हजारापर्यंतच्या मूळ वेतनावर मिळणार पेन्शन?

Aug 04, 2026 | 09:42 AM
Priyanka Chopra : यालाच म्हणतात संस्कार! हॉलिवूडमध्ये राहूनही लेक मालतीला ‘दुर्गा सप्तशती’चे मंत्र शिकवते प्रियांका चोप्रा

Priyanka Chopra : यालाच म्हणतात संस्कार! हॉलिवूडमध्ये राहूनही लेक मालतीला ‘दुर्गा सप्तशती’चे मंत्र शिकवते प्रियांका चोप्रा

Aug 04, 2026 | 09:13 AM
Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट

Breakfast : सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पाैष्टीक आणि चविष्ट ‘गाजराचे थालीपीठ’, टीफिनसाठी रेसिपी ठरेल परफेक्ट

Aug 04, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा