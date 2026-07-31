August OTT Release : ऑगस्टमध्ये OTT वर मनोरंजनाचा महाडोस! ‘वेलकम टू द जंगल’ ते ‘KBC 18’; पाहा संपूर्ण यादी

ऑगस्ट महिना ओटीटीप्रेमींसाठी मनोरंजनाची मेजवानी घेऊन येणार आहे. या महिन्यात अनेक बहुप्रतिक्षित चित्रपट, वेब सिरीज आणि रिअॅलिटी शो विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहेत. काही चित्रपट थिएटरमध्ये यश मिळवल्यानंतर आता घरबसल्या पाहण्याची संधी मिळणार आहे, तर काही नवे शो आणि सिरीज थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रीमियर होणार आहेत. बॉलिवूडपासून ते साऊथ सिनेमांपर्यंत आणि रिअॅलिटी शोपर्यंत विविध प्रकारचा कंटेंट ऑगस्टमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
अक्षय कुमारसह अनेक स्टार्सची फौज असलेला ‘वेलकम टू द जंगल’ हा चित्रपट २१ ऑगस्टपासून JioHotstar वर स्ट्रीम होणार आहे.
शाहिद कपूर, कृती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना यांचा ‘कॉकटेल २’ हा चित्रपट १४ ऑगस्टपासून Netflix वर उपलब्ध होईल.
दिग्दर्शक इम्तियाज अली यांचा ‘आय अॅम कमिंग बॅक’ हा चित्रपट ७ ऑगस्टपासून Netflix वर प्रदर्शित होणार आहे.
कारगिल युद्धातील भारतीय हवाई दलाच्या शौर्यावर आधारित ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ ही बहुप्रतिक्षित वेब सिरीज ७ ऑगस्टपासून Netflix वर पाहता येईल.
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अभिनेता हर्षित रेड्डीचा दक्षिणात्य चित्रपट ‘दीवाना’ १ ऑगस्टपासून Aha या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होईल.
रोशन मॅथ्यू अभिनीत क्राईम थ्रिलर ‘उयिर’ हा चित्रपट ४ ऑगस्टपासून JioHotstar वर उपलब्ध होणार आहे.
अमिताभ बच्चन यांचा लोकप्रिय क्विझ शो ‘कौन बनेगा करोडपती 18’ चा प्रीमियर १० ऑगस्ट रोजी Sony LIV वर होणार आहे.
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स्टंटवर आधारित लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘खतरों के खिलाडी 15’ हा १ ऑगस्टपासून JioHotstar वर पाहता येणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात चित्रपट, वेब सिरीज आणि रिअॅलिटी शोचा भरगच्च मेळा ओटीटीवर रंगणार असल्याने प्रेक्षकांना संपूर्ण महिना घरबसल्या मनोरंजनाचा फुल ऑन डोस मिळणार आहे.