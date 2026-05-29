  • The Pyramid Scheme Trailer Earning Lakhs From Home Or A Dangerous Scam Trailer Sparks Curiosity

The Pyramid Scheme Trailer : घरबसल्या लाखो कमाई की धोकादायक स्कॅम? द पिरॅमिड स्कीमच्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता

Updated On: May 29, 2026 | 05:05 PM IST
सारांश

प्राईम व्हिडिओ इंडियावर प्रदर्शित होणारी ही वेब सीरिज, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लक्ष्य करणाऱ्या एका घोटाळ्याची कथा सांगते. परमवीरसोबतच, या सीरिजमध्ये रणवीर शौरी आणि शेखर सुमन यांसारखे दमदार कलाकारही आहेत. '

विस्तार

‘धुरंधर २’ मधील जस्सीच्या भूमिकेतून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेला अभिनेता परमवीर चीमा आता ‘द पिरॅमिड स्कीम’ या वेब सीरिजमध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. प्राईम व्हिडिओ इंडियावर प्रदर्शित होणारी ही वेब सीरिज, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लक्ष्य करणाऱ्या एका घोटाळ्याची कथा सांगते. परमवीरसोबतच, या सीरिजमध्ये रणवीर शौरी आणि शेखर सुमन यांसारखे दमदार कलाकारही आहेत. ‘द पिरॅमिड स्कीम’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यातून या घोटाळ्याच्या रंजक कथेची झलक पाहायला मिळते.

या प्राईम व्हिडिओ वेब सिरीजमध्ये, शेखर सुमनच्या पात्राचे नाव तरुण बजाज आहे. तरुण जगाला एक अशी योजना विकत आहे, ज्यात प्रत्येक व्यक्तीने कंपनीची उत्पादने विकण्यासाठी चार लोकांना जोडले पाहिजे. त्यानंतर त्यातील प्रत्येकजण आपल्या खाली चार नवीन लोकांना जोडतो. यामुळे एक साखळी तयार होते आणि साखळीत जितके वर जाल, तितका जास्त नफा मिळतो.

परमवीर चीमा एका तरुणाची भूमिका साकारत आहे, ज्याला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, पण त्याला कुटुंबाकडून आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. रणवीर शौरी एका मध्यमवयीन व्यक्तीची भूमिका साकारत आहे, जो वाढत्या वयानुसार अपूर्ण राहिलेल्या स्वप्नांमुळे निराश आहे. त्याला तरुण बजाजच्या योजनेबद्दल कळते आणि तो आपले नशीब आजमावण्यासाठी त्यात उडी घेतो रातोरात पैशांचा ओघ सुरू झाल्यावर त्यांची कथा उलगडते, पण तरुण बजाजचा हा खेळ एक योजना आहे की घोटाळा?

९० च्या दशकात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, पिरॅमिड स्कीमसारख्या अनेक कंपन्या मध्यमवर्गामध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. अशा कंपन्यांकडून अवाजवी किमतीत वस्तू खरेदी केल्याच्या कथा सांगणारे अनेक लोक तुम्हाला आढळतील, आणि त्याहूनही अधिक लोक अशा योजनांमध्ये मोठे नुकसान सोसताना दिसतील.

‘द पिरॅमिड स्कीम’ची कथा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना नक्कीच भावेल. याची निर्मिती ‘द व्हायरल फीवर’ (TVF) ने केली आहे, ज्यांनी यापूर्वी ‘पंचायत’ आणि ‘गुल्लक’ सारखे उत्कृष्ट शो तयार केले आहेत. ५ जून रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या ‘द पिरॅमिड स्कीम’चा ट्रेलर खूपच उत्सुकता वाढवणारा आहे. आता प्रेक्षक या कथेला किती चांगला प्रतिसाद देतात हे पाहणे बाकी आहे.

Published On: May 29, 2026 | 04:30 PM

