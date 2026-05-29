पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार सुरजित भल्ला यांनी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणतात की, केवळ राजकीय स्थिरता आणि मोठ्या बाजारपेठेचे दावे गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवू शकत नाहीत. देशांतर्गत संरचनात्मक कमकुवतपणामुळे रुपया सातत्याने कमकुवत होत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. चालू खात्यातील तूट, महागाई आणि विकास दर स्थिर दिसत असले तरी, वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. यामुळेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास बसत नाही.
माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांचा विश्वास आहे की, सरकारकडून काही विशिष्ट कॉर्पोरेट समूहांना दिली जाणारी विशेष वागणूक, त्याची मनमानी करप्रणाली, संस्थांचा आक्रमक वापर आणि संघराज्यीय संरचनेची कमजोरी यामुळे गुंतवणूकदार अस्वस्थ होत आहेत. केवळ नवीन धोरणे जाहीर करणे पुरेसे नाही, आर्थिक नेतृत्व आणि प्रशासकीय विचारसरणीत बदल होणे आवश्यक आहे.
उद्योजक जयंत मुंद्रा यांचा विश्वास आहे की, देशाने केवळ परदेशी कंपन्यांसाठी बाजारपेठ बनण्याऐवजी स्वतःच्या उत्पादनावर आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. – भारत वेगाने एक ग्राहक अर्थव्यवस्था बनत आहे. दरवर्षी, तो परदेशातून मोठ्या प्रमाणात तेल, वायु, सोने आणि प्रगत तंत्रज्ञान खरेदी करती. यामुळे डॉलर सतत देशाबाहेर जात आहे, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येत आहे.
मनमोहन सिंग (२००४-२०१४)
वर्ष २००४ – ४५ प्रति डॉलर
वर्ष २०१४ – ६० प्रति डॉलर
१० वर्षाच्या कालावधीत, प्रति डॉलर सरासरी १.४० रुपयांची घसरण नोंदवली गेली.
मुख्य कारणः २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती.
नरेंद्र मोदी (2014-2026)
वर्ष 2004- ६० प्रति डॉलर
वर्ष 2014 ९६ प्रति डॉलर
गेल्या १२ वर्षांत, रुपया दरवर्षी सरासरी २.५० रुपयांनी घसरला आहे.
मुख्य कारणः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचे बळकटीकरण परकीय निधीचा बहिर्वाह आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती.