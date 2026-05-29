33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

इंटरनेट मूव्ही डेटाबेस (IMDb) दर आठवड्याला सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटींची यादी प्रसिद्ध करतो. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, ज्या कलाकारांचे मोठे चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत असतात किंवा ज्यांचा मोठा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होतो, ते या यादीत अग्रस्थानी असतात. पण या वर्षीच्या टॉप ३० यादीने चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांपासून ते सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे.
खरं तर, या आठवड्यात एका लहान बालकलाकाराने लोकप्रियतेच्या बाबतीत ऐश्वर्या राय, थलपथी विजय, मोहनलाल आणि शाहरुख खान यांसारख्या सुपरस्टार्सना मागे टाकले आहे. या आठवड्याच्या शर्यतीत एका अशा नावाने अव्वल स्थान पटकावले आहे, ज्याची कोणीही अपेक्षा केली नव्हती.
भारताचा हा नवा लोकप्रिय स्टार कोण आहे?
या आठवड्यात IMDb च्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला स्टार दुसरा कोणी नसून तरुण अभिनेता युधवीर अहलावत आहे. सैफ अली खान मुख्य भूमिकेत असलेल्या नेटफ्लिक्सच्या ‘कर्तव्य’ या चित्रपटातील उत्कृष्ट सहाय्यक भूमिकेमुळे युधवीर चर्चेत आहे. या कथेमध्ये, युधवीर एका निरागस १४ वर्षांच्या मुलाची भूमिका साकारतो, ज्याला काही लोक खून (एक ‘हिट जॉब’) करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. यानंतर, सैफ अली खानचे पात्र (एका पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका) त्या मुलाला वाचवण्यासाठी संघर्ष करतो.
‘कर्तव्य’ या चित्रपटातील युधवीरच्या अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. समीक्षकांपासून ते सोशल मीडियावरील सामान्य जनतेपर्यंत, प्रत्येकजण त्याच्या अभिनयाने मोहित झाला आहे. या कौतुकामुळे हा तरुण कोण आहे, याबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परिणामी, १५ मे रोजी नेटफ्लिक्सवर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, त्याच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी लोकांनी त्याचे आयएमडीबी प्रोफाइल वेगाने शोधायला सुरुवात केली. या प्रचंड प्रतिसादामुळे तो रातोरात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.
मूळचा हरियाणाचा असलेल्या युधवीरने २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘सांड की आँख’ या चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर तो ‘लव्ह हॉस्टेल’ या चित्रपटात आणि ‘को-एड’ या वेब सीरिजमध्ये दिसला आहे. विशेष म्हणजे, युधवीर पडद्यावर खूप तरुण दिसत असला तरी, त्याने स्वतः एका मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे की तो आता अल्पवयीन नाही.
ऐश्वर्या राय आणि थलपथी विजय यांसारख्या दिग्गजांना टाकले मागे
युधवीरच्या यशातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याने ऐश्वर्या राय आणि थलपथी विजय यांसारख्या दिग्गजांना मागे टाकले आहे. कान्स चित्रपट महोत्सवातील सहभागामुळे ऐश्वर्या या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर विजय चौथ्या क्रमांकावर कायम आहेत. ज्युनियर एनटीआर या यादीत २४ व्या क्रमांकावर घसरला आहे, तर शाहरुख खान पहिल्या ३० मधून बाहेर पडला आहे.