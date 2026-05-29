Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • At Just 33 Years Of Age Yudhveer Achieves A Remarkable Feat Becomes Indias Most Popular Star Leaving Cm Vijay To Aishwarya Rai Behind

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

Updated On: May 29, 2026 | 04:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

या आठवड्यात IMDb च्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला स्टार दुसरा कोणी नसून तरुण अभिनेता युधवीर अहलावत आहे.यामुळे चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांपासून ते सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत सर्वजणच आश्चर्यचकित झाले आहेत.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इंटरनेट मूव्ही डेटाबेस (IMDb) दर आठवड्याला सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटींची यादी प्रसिद्ध करतो. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, ज्या कलाकारांचे मोठे चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत असतात किंवा ज्यांचा मोठा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होतो, ते या यादीत अग्रस्थानी असतात. पण या वर्षीच्या टॉप ३० यादीने चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांपासून ते सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे.

खरं तर, या आठवड्यात एका लहान बालकलाकाराने लोकप्रियतेच्या बाबतीत ऐश्वर्या राय, थलपथी विजय, मोहनलाल आणि शाहरुख खान यांसारख्या सुपरस्टार्सना मागे टाकले आहे. या आठवड्याच्या शर्यतीत एका अशा नावाने अव्वल स्थान पटकावले आहे, ज्याची कोणीही अपेक्षा केली नव्हती.

भारताचा हा नवा लोकप्रिय स्टार कोण आहे?
या आठवड्यात IMDb च्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला स्टार दुसरा कोणी नसून तरुण अभिनेता युधवीर अहलावत आहे. सैफ अली खान मुख्य भूमिकेत असलेल्या नेटफ्लिक्सच्या ‘कर्तव्य’ या चित्रपटातील उत्कृष्ट सहाय्यक भूमिकेमुळे युधवीर चर्चेत आहे. या कथेमध्ये, युधवीर एका निरागस १४ वर्षांच्या मुलाची भूमिका साकारतो, ज्याला काही लोक खून (एक ‘हिट जॉब’) करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. यानंतर, सैफ अली खानचे पात्र (एका पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका) त्या मुलाला वाचवण्यासाठी संघर्ष करतो.

”पैशांची बॅग हरवली…”, ओळख नसतानाही सई ताम्हणकरने दिला मदतीचा हात, प्रवीण तरडेंनी सांगितला परदेशातला न विसरता येणारा प्रसंग

‘कर्तव्य’ या चित्रपटातील युधवीरच्या अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. समीक्षकांपासून ते सोशल मीडियावरील सामान्य जनतेपर्यंत, प्रत्येकजण त्याच्या अभिनयाने मोहित झाला आहे. या कौतुकामुळे हा तरुण कोण आहे, याबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परिणामी, १५ मे रोजी नेटफ्लिक्सवर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, त्याच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी लोकांनी त्याचे आयएमडीबी प्रोफाइल वेगाने शोधायला सुरुवात केली. या प्रचंड प्रतिसादामुळे तो रातोरात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.

परीक्षेचा निकाल ठरवणार ‘कमळी’चा पुढचा प्रवास; निकालाच्या दिवशी शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजेशिर्केंची एन्ट्री, मालिकेत मोठा ट्विस्ट

मूळचा हरियाणाचा असलेल्या युधवीरने २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘सांड की आँख’ या चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर तो ‘लव्ह हॉस्टेल’ या चित्रपटात आणि ‘को-एड’ या वेब सीरिजमध्ये दिसला आहे. विशेष म्हणजे, युधवीर पडद्यावर खूप तरुण दिसत असला तरी, त्याने स्वतः एका मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे की तो आता अल्पवयीन नाही.

ऐश्वर्या राय आणि थलपथी विजय यांसारख्या दिग्गजांना टाकले मागे

युधवीरच्या यशातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याने ऐश्वर्या राय आणि थलपथी विजय यांसारख्या दिग्गजांना मागे टाकले आहे. कान्स चित्रपट महोत्सवातील सहभागामुळे ऐश्वर्या या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर विजय चौथ्या क्रमांकावर कायम आहेत. ज्युनियर एनटीआर या यादीत २४ व्या क्रमांकावर घसरला आहे, तर शाहरुख खान पहिल्या ३० मधून बाहेर पडला आहे.

Web Title: At just 33 years of age yudhveer achieves a remarkable feat becomes indias most popular star leaving cm vijay to aishwarya rai behind

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 04:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा
1

स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना
2

गुपचूप उरकलं लग्न! लग्नाचा फोटो शेअर करताच Dhinchak Pooja पुन्हा चर्चेत; अभिनंदनाऐवजी ट्रोलिंगचा करावा लागतोय सामना

“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ
3

“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

आधी गोशाळेत सेवा आणि आता थेट हिजाब? Ankita Lokhande चा फोटो व्हायरल, नेटकऱ्यांचा संताप
4

आधी गोशाळेत सेवा आणि आता थेट हिजाब? Ankita Lokhande चा फोटो व्हायरल, नेटकऱ्यांचा संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

33 व्या वर्षी युधवीरची कमाल; ठरला भारतातील मोस्ट पॉप्युलर स्टार, सीएम विजय ते ऐश्वर्या राय यांना टाकलं मागे

May 29, 2026 | 04:02 PM
मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला ! काँग्रेसला सर्वाधिक ८ जागा, ठाकरे गट, शरद पवार गटाला फक्त ‘इतक्याच’ जागा…

मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला ! काँग्रेसला सर्वाधिक ८ जागा, ठाकरे गट, शरद पवार गटाला फक्त ‘इतक्याच’ जागा…

May 29, 2026 | 04:01 PM
कमी भांडवलात मोठी कमाई! नोकरीसोबतही करता येतील हे 8 छोटे व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाईची संधी

कमी भांडवलात मोठी कमाई! नोकरीसोबतही करता येतील हे 8 छोटे व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाईची संधी

May 29, 2026 | 03:59 PM
रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

May 29, 2026 | 03:56 PM
Astro Tips: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी ‘हे’ ५ मसाले जाळल्याने दूर होऊ शकतात अनेक समस्या

Astro Tips: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी ‘हे’ ५ मसाले जाळल्याने दूर होऊ शकतात अनेक समस्या

May 29, 2026 | 03:50 PM
Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

May 29, 2026 | 03:50 PM
Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

May 29, 2026 | 03:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM