Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • First Merit List For 11th Grade Admissions Announced In Maharashtra Education And Career Marathi News

अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

Updated On: May 29, 2026 | 05:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच राबविण्यात येत असून, ऑफलाइन प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

५ लाख ७४ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांना मिळाले पसंतीचे महाविद्यालय
३ जूनपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत
शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली माहिती

सोनाजी गाढवे /पुणे: अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या नियमित फेरीची गुणवत्ता यादी शुक्रवारी दिंनाक २९ सकाळी जाहीर करण्यात आली असून, राज्यातील ५ लाख ७४ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांना (Career) त्यांच्या पसंतीनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांनी बुधवार दि. ३ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक असल्याची माहिती शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली.

राज्यात शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी अकरावीची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यभरात अकरावीसाठी एकूण २१ लाख ९८ हजार ६६६ जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या नियमित फेरीत ८ लाख ८७ हजार २६४ विद्यार्थ्यांनी ‘कॅप लॉक’ प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यापैकी गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांनी नोंदविलेल्या पसंतीक्रमानुसार ५ लाख ७४ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

दरम्यान, यंदाच्या दहावी परीक्षेत राज्यात १४ लाख २० हजार ४८६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यापैकी १२ लाख ५१ हजार २९४ विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. काही विद्यार्थ्यांनी आयटीआय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा पर्याय निवडल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच राबविण्यात येत असून, ऑफलाइन प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावरील प्रक्रियेनुसारच प्रवेश निश्चित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रवेश निश्चितीसाठी आवश्यक प्रक्रिया

पहिल्या नियमित फेरीत महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनमध्ये संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाचा तपशील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारेही माहिती पाठविण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांनी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात उपस्थित राहून विहित शुल्क भरावे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी आणि प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या लॉगिनवर प्रवेशाची पुष्टी केली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना मिळालेले महाविद्यालय मान्य नसेल, त्यांना प्रवेश नाकारण्याची तसेच प्रवेश रद्द करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया बुधवार दि. ३ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे.

‘Slay’, ‘Delulu’, ‘Rizz’ म्हणजे नेमकं काय? नव्या पिढीची नवी डिक्शनरी! Gen Z चे भन्नाट शब्द सोशल मीडियावर का ठरतायत ट्रेंड?

अकरावी प्रवेशासाठी विभागनिहाय जागा आणि पहिल्या फेरीत वाटप

विभाग – प्रवेश क्षमता – कॅप लाॅक – महाविद्यालय वाटप
अमरावती – २०१२१५ – ८७९९२ – ५८६८६
छत्रपती संभाजीनगर – ३१९०४५ – ९७९४४ – ६४८६८
कोल्हापूर – २०२९८० – ९४७७३ – ५४७७०
लातूर – १५४०९० – ५१३०० – ३३६७४
मुंबई – ४७७२१० – २१२९१७ – १३३३२३
नागपूर – २२४९९५ – ७७४५३ – ५४९३७
नाशिक – २२२८६५ – १०२९०७ – ६५०६४
पुणे – ३९६२६६ – १७२७९१ – १०९६२३
एकूण – २१९८६६६ – ८८७२६४ – ५७४९४५

विभागनिहाय पहिल्याच दिवशी झालेले प्रवेश

विभाग – कॅप – इनहाऊस – अल्पसंख्याक – व्यवस्थापन
अमरावती – १७६ – ४६ – १८ – ७
छत्रपती संभाजीनगर – १८७ – ३० – ७ – १३
कोल्हापूर – २४८ – ७४ – २५ – ११
लातूर – ९१ – ११ – ०० – ०५
मुंबई – २०२ – ५७ – २९ – १०
नागपूर – २६५ – ५२ – १० – १६
नाशिक – २८९ – १९ – १६ – ११
पुणे – ५५९ – ३९ – ३३ – २५
एकूण – २०१७ – ३२८ – १३८ – ९८

Web Title: First merit list for 11th grade admissions announced in maharashtra education and career marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यात तब्बल 5 लाख विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत; अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू
1

राज्यात तब्बल 5 लाख विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत; अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू

FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!
2

FYJC 11th Admission: ११ वी प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी आणि कट ऑफ कधी जाहीर होणार? जाणून घ्या सविस्तर वेळापत्रक!

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व
3

Career Tips: केवळ पदवी असून उपयोग काय? कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता मार्कशीटपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या ‘या’ कौशल्यांना देतात महत्त्व

‘Slay’, ‘Delulu’, ‘Rizz’ म्हणजे नेमकं काय? नव्या पिढीची नवी डिक्शनरी! Gen Z चे भन्नाट शब्द सोशल मीडियावर का ठरतायत ट्रेंड?
4

‘Slay’, ‘Delulu’, ‘Rizz’ म्हणजे नेमकं काय? नव्या पिढीची नवी डिक्शनरी! Gen Z चे भन्नाट शब्द सोशल मीडियावर का ठरतायत ट्रेंड?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“प्रिय देवेंद्रजी, पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन,” संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोला

“प्रिय देवेंद्रजी, पुण्यातले विषारी दारुकांड हे गृह खात्याला लागलेले आणखी एक लांच्छन,” संजय राऊत यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोला

May 29, 2026 | 05:05 PM
अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

अकरावी प्रवेशाचा ‘श्रीगणेशा’! पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; तब्बल 5 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना…

May 29, 2026 | 05:02 PM
Inflation India: ‘युद्ध नव्हे, तर सरकारची धोरणेच महागाईला जबाबदार’; पंतप्रधानांच्या माजी आर्थिक सल्लागारांचा घरचा आहेर

Inflation India: ‘युद्ध नव्हे, तर सरकारची धोरणेच महागाईला जबाबदार’; पंतप्रधानांच्या माजी आर्थिक सल्लागारांचा घरचा आहेर

May 29, 2026 | 04:45 PM
Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

Mulshi Pattern 2 : पुन्हा ती क्रूरता रंगणार! ‘मुळशी पॅटर्न 2’ चे दिले संकेत, दिग्दर्शक प्रवीण तरडे अखेर बोललाच

May 29, 2026 | 04:35 PM
Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

May 29, 2026 | 04:35 PM
Maharashtra Education : छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या 1268 विद्यार्थ्यांना पदवी तर 34 जणांना पिएचडी बहाल

Maharashtra Education : छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या 1268 विद्यार्थ्यांना पदवी तर 34 जणांना पिएचडी बहाल

May 29, 2026 | 04:34 PM
Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन

Satara News: साताऱ्यात “चलो सातारा”चा एल्गार! लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या-विमुक्तांचे भव्य धरणे आंदोलन

May 29, 2026 | 04:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM