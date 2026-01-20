BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मध्ये प्रचंड विजय मिळवूनही, सत्ताधारी महायुती आघाडीमध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. सर्वाधिक जागा (८९) जिंकूनही, भाजप महापौर निवडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जादूच्या संख्येपेक्षा (११४) खूपच कमी आहे. फुटीच्या भीतीने, युतीचा भाग असूनही, शिवसेनेने (शिंदे गट) महापौर निवडणुकीपर्यंत आपल्या २९ नगरसेवकांना एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले. या निवडणुकीत आठ जागा जिंकणाऱ्या एआयएमआयएमवर आता सर्वांचे लक्ष आहे. ओवेसी भाजपला बीएमसीमध्ये पहिला महापौर निवडण्यास मदत करू शकतात का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ओवेसी यांनी या मुद्द्यावर आपले मौन सोडले आहे.
एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “हे शक्य नाही. समुद्राचे दोन टोक कधीच भेटू शकत नाहीत.” महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर ते एक प्रमुख मुस्लिम नेता बनतील का असे विचारले असता, ओवैसी म्हणाले, “नाही, मी नेहमीच म्हटले आहे की मी मुस्लिम नेता नाही आणि मला तो व्हायचेही नाही. आमच्या पक्षाचा प्रयत्न शेकडो नेत्यांना घडवण्याचा आहे. हे नेते भविष्यात नेतृत्वाची भूमिका बजावतील.”
तसेच एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपसोबत मॅच फिक्सिंगच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिले आहे. “मी निवडणूक लढवत राहीन. माझ्यावरील द्वेष आणि आरोप हे दर्शवितात की मी जे करत आहे त्यात मी यशस्वी होत आहे. हे लोक असा विश्वास करतात की ओवैसी आणि एआयएमआयएम राजकीय संतुलन बिघडवत आहेत. मुस्लिम समुदायाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आम्ही राजकीय संतुलन बिघडवू.”
ओवैसी यांनी पुढे प्रश्न केला, “जेव्हा तुम्ही बिहारमध्ये आमचे चार आमदार काढून घेतले, तेव्हा ते गांधीवादी कृत्य होते का?” ते म्हणाले, “हे लोक किती निर्लज्ज आहेत. जेव्हा त्यांनी आमदारांचे विभाजन केले, तेव्हा ते एक उदात्त कृत्य मानले जाते, परंतु महाराष्ट्रातही तेच घडले: शिवसेना दोन तुकड्यांमध्ये विभागली गेली, राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन तुकड्यांमध्ये विभागली गेली. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे आमदार पळून गेले आणि मध्य प्रदेशात तुम्ही गोंधळ घातला. हा या लोकांचा ढोंग आहे. त्यांचा दुटप्पीपणा आहे.” ओवैसी म्हणाले, “तुम्ही आमचे चार आमदार फोडले आणि आम्ही पुन्हा जिंकलो, माशाल्ला.” गेल्या वर्षी झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ओवेसींच्या पक्षाने पाच जागा जिंकल्या होत्या. त्याआधी २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही एआयएमआयएमने पाच जागा जिंकल्या होत्या. त्यांचे चार आमदार राजदमध्ये सामील झाले होते.
अलिकडच्या महाराष्ट्रातील नागरी निवडणुकीत ओवेसींच्या पक्षाने अपवादात्मक कामगिरी केली, १२५ वॉर्ड जिंकले. मागील नागरी निवडणुकीत ओवेसींच्या पक्षाने ५६ जागा जिंकल्या होत्या. मराठवाडा आणि विदर्भात एआयएमआयएमची पकड मजबूत झाली आहे.