मलबार हिल विधानसभेच्या वॉर्ड क्र. 214 मधून भाजपचे श्री. अजय पाटील यांनी मनसेच्या श्री. मुकेश भालेराव यांचा तब्बल 8371 मतांनी पराभव केला. तर वॉर्ड क्रमांक 215 मधून भाजपाचे श्री. संतोष ढाले यांनी उबाठाचे श्री. किरण बाळसराफ यांचा 2811 मतांनी पराभव केला. ताडदेव परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 217 मधून भाजपाचे उमेदवार श्री. गौरांग झवेरी यांनी मनसेचे उमेदवार श्री. निलेश शिरधनकर यांच्यावर 8857 मतांनी दणदणीत विजय मिळवला.
गिरगाव परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 218 मधील भाजपच्या उमेदवार श्रीमती स्नेहल तेंडुलकर यांनी उबाठाच्या श्रीमती. गीता अहिरेकर यांचा 7849 मतांनी पराभव केला. तर महालक्ष्मी परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 219 चे भाजप उमेदवार श्री. सन्नी सानप यांनी उबाठाचे श्री. राजेंद्र गायकवाड यांना 7500 पेक्षा जास्त मतांनी धूळ चारली.
BMC Election 2026 Analysis: मुंबईत घिसेपिटे मराठीचे ‘भावनिक कार्ड’ फेल, ‘विकास’ ठरला गेमचेंजर! जनतेने ठाकरे बंधूंना का दिला निरोप?
विजयाचा आनंद व्यक्त करताना मंत्री लोढा म्हणाले की, मुंबई मध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपाच्या आणि महायुतीच्या विजयी उमेदवारांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या नेतृत्वात धावणाऱ्या विकासाच्या वेगवान डबल इंजिनला आता तिसऱ्या इंजिनची साथ मिळणार आहे. पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या व्हिजन प्रमाणे आता मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळणार आहे.
महायुतीच्या सर्व विजयी उमेदवारांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्परतेने कार्य केले जाईल हा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला आहे. विरोधकांनी कितीही फेक नॅरेटिव्ह पसरवायचा प्रयत्न केला असला तरी, जनतेने विकासालाच कौल दिल्याचा टोला ही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
Municipal Election Result 2026: मुंबईत कमळ फुललं! बीएमसीवर पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर; मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले….