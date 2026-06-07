Ashok Gehlot: ‘सोनिया गांधींनी अध्यक्ष केले असते तर मी नकार दिला असता का? तो एक मोठा कट होता…’, अशोक गेहलोत यांचे खळबळजनक विधान

जयपूरमधील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’मध्ये पत्रकारांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधताना अशोक गेहलोत म्हणाले, “जेव्हा खुद्द सोनिया गांधी मला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवू इच्छित होत्या, तेव्हा मी ती जबाबदारी कशी नाकारू शकलो असतो? दिल्लीला जाऊन संघटनेची धुरा सांभाळण्यासाठी मी पूर्णपणे तयार होतो.” मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची त्यांची इच्छा नाही, असा समज निर्माण करण्यासाठी आपल्या विरोधात कट रचला गेला, असा दावा त्यांनी केला.
VIDEO | On the 2022 Rajasthan Congress crisis, Congress leader and former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot says, “If Sonia Gandhi had wanted to make me the party president, would I have refused? No, I wouldn’t have. There was a big conspiracy and I was defamed.” (Full video… pic.twitter.com/pWnIAFfU3K — Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
त्या काळात आपली प्रतिमा जाणीवपूर्वक मलिन करण्यात आली, असे गेहलोत यांनी सांगितले. संघटनेचे नेतृत्व करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची आपली इच्छा नाही, असा समज लोकांमध्ये निर्माण केला गेला; मात्र वास्तव याच्या अगदी उलट होते, असे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेस अध्यक्ष होण्यासाठी आपण पूर्णपणे तयार होतो, परंतु घटनाक्रम अशा प्रकारे फिरवला गेला की आपल्याला अनावश्यक वाद आणि बदनामीला सामोरे जावे लागले, असे गेहलोत यांनी ठामपणे सांगितले. आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील हे एक मोठे कारस्थान असल्याचे वर्णन करताना, त्या वेळी संपूर्ण परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्यात आपण अपयशी ठरलो, याची कबुलीही त्यांनी दिली.
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दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर, गेहलोत यांनी सचिन पायलट यांच्याशी असलेल्या आपल्या संबंधांबद्दलही मोकळेपणाने भाष्य केले. पायलट हे आपले शत्रू नाहीत, उलट त्यांच्याबद्दल आपल्याला आपुलकी वाटते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जुन्या एका घटनेची आठवण सांगताना गेहलोत यांनी दावा केला की, सचिन पायलट यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी पक्षाच्या हायकमांडकडे शिफारस करणारे ते पहिले व्यक्ती होते ज्यामुळे पायलट यांचा केंद्रात मंत्रीपद मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, पायलट यांनी याचे श्रेय कधीच आपल्याला दिले नाही, अशी खंतही गेहलोत यांनी व्यक्त केली.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर २०२२ मध्ये काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. त्यावेळी अशोक गेहलोत हे गांधी कुटुंबाचे सर्वात विश्वासू आणि प्रबळ दावेदार मानले जात होते. मात्र, राजस्थानमध्ये आमदारांची एक समांतर बैठक झाली आणि त्यामुळे जयपूरपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय खळबळ उडाली. परिणामी, गेहलोत या शर्यतीतून बाहेर पडले आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांची काँग्रेस अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. आता, अनेक वर्षांनंतर गेहलोत यांनी या विषयावर मौन सोडले आहे.
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