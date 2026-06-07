Abhijit Dipke Warning: ‘आम्हा ‘कॉकरोचोंना’ सरकारची…’, जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर अभिजित दीपके यांचा शिक्षणमंत्र्यांना अल्टिमेटम

शनिवारी आंदोलन संपल्यानंतर अभिजीत दीपके आपल्या घरी परतले; रविवारी सकाळी महाराष्ट्रातील छत्रपती जिल्ह्यात त्यांच्या निवासस्थानी त्यांचे स्वागत करण्यात आले. परतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारला इशारा दिला. शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी जोर दिला की ही एक देशव्यापी मोहीम असेल आणि राजीनामा मिळेपर्यंत ते माघार घेणार नाहीत.
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‘X’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आंदोलनाबाबत माहिती देताना अभिजीत दीपके यांनी लिहिले, “काल आम्ही हजारो जणांनी इतिहास घडवला. जंतरमंतरवरील आमच्या शांततापूर्ण आंदोलनाने सरकारला दाखवून दिले की, जेव्हा आम्ही म्हणजेच ‘कॉकरोचेस’ एकत्र येतो, तेव्हा काय साध्य करू शकतो.”
Yesterday, thousands of us made history. Our peaceful protest at Jantar Mantar showed the government a trailer of what cockroaches are capable of when we unite. Most people who joined us yesterday had never participated in a protest before. But they felt emboldened by our… pic.twitter.com/eudgmDvdzC — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 7, 2026
त्यांनी पुढे लिहिले, “काल आमच्यासोबत सामील झालेल्यांपैकी बहुतेकांनी यापूर्वी कधीही आंदोलनात भाग घेतला नव्हता. तरीही, आमच्या सामूहिक उपस्थितीमुळे त्यांना शिक्षण व्यवस्थेबद्दलचा राग आणि निराशा व्यक्त करण्याचे धैर्य मिळाले. जोपर्यंत आपण आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत बदल घडू शकत नाही.”
आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्वांचे आभार मानताना अभिजीत यांनी लिहिले, “लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांसह त्या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छितो ज्यांनी कडक उन्हाचा सामना केला आणि हे सिद्ध केले की शांततापूर्ण आंदोलन हीच आपली सर्वात मोठी ताकद आहे. सरकार एका एकजुटीने चालणाऱ्या, शांततापूर्ण आंदोलनाचे नुकसान करू शकत नाही. आपण ‘कॉकरोचेस’नी त्यांना कधीही घाबरण्याची गरज नाही.”
पण प्रकरण इथेच संपत नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांनी संपूर्ण पिढीवर अन्याय केला आहे. जर त्यांना पदावरून हटवले नाही किंवा त्यांनी स्वतःहून पुढील ७ दिवसांत राजीनामा दिला नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू ठेवावे लागेल. मी आज नंतर इन्स्टाग्राम लाईव्हद्वारे तुमच्या सर्वांशी संवाद साधेन. संपर्कात राहा.
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