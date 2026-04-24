Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pm Modi Joe Biden Quad Inside Story Kurt Campbell Disclosure 2026

Modi In QUAD: दबाव टाकू नका, मी येतोय! मोदींच्या एका वाक्याने बायडेनही झाले होते चकित; क्वाड स्थापनेचा थरार आता झाला उघड

India US QUAD News : अमेरिकेचे माजी उप परराष्ट्र सचिव कर्ट कॅम्पबेल यांनी खुलासा केला आहे की, 'क्वाड' गटामागे भारत हीच मुख्य प्रेरक शक्ती आहे आणि पंतप्रधान मोदींनी पडद्याआडून या आघाडीचे नेतृत्व केले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:02 PM
pm modi joe biden quad inside story kurt campbell disclosure 2026

Modi In QUAD : भारताशिवाय क्वाड शक्य झाले नसते… अमेरिकेच्या माजी मंत्र्यांनी खुलासा केला, जो बायडेन मोदींबाबत आग्रही होते. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचे छुपे नेतृत्व
  • बायडेन-मोदी वाटाघाटींचा किस्सा
  • भारत-अमेरिका संबंधांतील वळण

Kurt Campbell QUAD India disclosure : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वजन किती वाढले आहे, याची साक्ष देणारा एक मोठा खुलासा अमेरिकेतून झाला आहे. अमेरिकेचे माजी उप परराष्ट्र सचिव कर्ट एम. कॅम्पबेल यांनी हडसन इन्स्टिट्यूटमधील एका कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले की, ‘क्वाड’ (QUAD) या भारत (India), अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या समावेश असलेल्या शक्तिशाली गटाचे अस्तित्व भारताशिवाय शक्यच नव्हते. या गटाला केवळ भारताने साथ दिली नाही, तर भारतानेच याचे पडद्यामागून नेतृत्व केले आहे.

पंतप्रधान मोदींना मनवण्यासाठी बायडेन यांची धडपड

कॅम्पबेल यांनी एका अतिशय रंजक प्रसंगाचा उल्लेख केला. जेव्हा क्वाडची पहिली नेते-स्तरीय बैठक आयोजित करायची होती, तेव्हा पंतप्रधान मोदी काहीसे साशंक होते. त्यांना या गटात सहभागी करून घेण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. बायडेन यांनी मोदींशी तासाभराहून अधिक वेळ फोनवर चर्चा केली आणि त्यांच्यावर इतका “प्रेमळ दबाव” टाकला की अखेर मोदींना हसून दाद द्यावी लागली. मोदी म्हणाले, “मी येण्याचे वचन देतो, फक्त आता माझ्यावर दबाव टाकू नका!” या एका वाक्याने जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Embassy: ‘कभी इंडिया आके देखो…’ भारताला नरक’ बोलणाऱ्या ट्रम्पना इराणने दाखवली जागा; केले ‘असे’ धडाकेबाज Tweet

चीनविरुद्ध अमेरिकेची भारताला गुप्त साथ

या खुलाशामध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा भारत आणि चीन दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) तणाव वाढला होता, तेव्हा अमेरिकेने भारताला अत्यंत संवेदनशील गुप्त माहिती (Intelligence) पुरवली होती. चीनच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने भारताला दिलेली ही सामरिक मदत दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक मानली जाते. भारताच्या याच सक्रिय सहभागामुळे आज क्वाड ही आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी शक्ती बनली आहे.

credit – social media and Twitter

परस्पर आदराची गरज आणि बदलतं राजकारण

कॅम्पबेल यांनी भारत-अमेरिका संबंधांच्या सद्यस्थितीबद्दल थोडे चिंताजनक मतही व्यक्त केले. ते म्हणाले की, दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील संबंध हे ‘परस्पर आदराच्या’ तत्त्वावर आधारलेले असावेत. कधीकधी आपल्याला या मूलभूत तत्त्वाची आठवण करून द्यावी लागते, ही खेदाची बाब आहे. सध्याच्या काळात जेव्हा ट्रम्प क्वाडपासून थोडे दूर जात असल्याचे चित्र दिसत आहे, तेव्हा भारताचे या गटातील महत्त्व अधिकच अधोरेखित होत आहे. भारताशिवाय हा गट केवळ नावालाच उरला असता, असे कॅम्पबेल यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Anti India : हाच का तो मोदींचा ‘खरा मित्र’? भारताला ‘नरक’ म्हणणं ट्रम्पला पडलं महागात; अमेरिकन खासदारांनी पण काढली इज्जत

भारताची वाढती ताकद

आज भारत केवळ एक सदस्य म्हणून नव्हे, तर ‘प्रादेशिक स्थैर्याचा केंद्रबिंदू’ म्हणून क्वाडकडे पाहतो. भारताच्या पुढाकारानेच आज सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर क्वाड देश एकत्र काम करत आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा हा वाढता प्रभाव येणाऱ्या काळात जागतिक सत्तासंतुलन बदलण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 'क्वाड' (QUAD) म्हणजे काय आणि त्यात कोणते देश आहेत?

    Ans: क्वाड ही भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांची धोरणात्मक आघाडी आहे, जी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता राखण्याचे काम करते.

  • Que: कर्ट कॅम्पबेल यांनी मोदी आणि बायडेन यांच्याबद्दल काय खुलासा केला?

    Ans: कॅम्पबेल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींना पहिल्या क्वाड बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी जो बायडेन यांनी तासाभराहून अधिक काळ फोनवर मनवले होते.

  • Que: भारत-चीन तणावावेळी अमेरिकेने भारताला कशी मदत केली?

    Ans: अमेरिकेने भारताला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) चीनच्या लष्करी हालचालींची अत्यंत गुप्त आणि सामरिक माहिती पुरवून भारताची बाजू मजबूत केली होती.

Web Title: Pm modi joe biden quad inside story kurt campbell disclosure 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
1

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
2

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
3

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
4

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?

IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?

May 16, 2026 | 02:10 PM
पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

May 16, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

May 16, 2026 | 01:52 PM
लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

May 16, 2026 | 01:40 PM
A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

May 16, 2026 | 01:24 PM
Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

May 16, 2026 | 01:23 PM
LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

May 16, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM