पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड बहुमत..! अमित शाहांनी पहिल्या टप्प्यानंतरच सांगितला मॅझिकल आकडा

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले आहे. यामध्ये 110 जागा भाजप निवडून आणेल असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:21 PM
पश्चिम बंगालमधील पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर 110 जागा मिळतील असा दावा अमित शाह यांनी केला (फोटो - एक्स)

  • अमित शाह यांचा पश्चिम बंगालमध्ये विजयी विश्वास
  • 150 पैकी 110 जागा मिळतील असा दावा
  • पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार स्थापन करणार – शाह
Amit Shah Live : कोलकत्ता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून प्रचंड उत्साहाने मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, तृणमुल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal Elections 2026) राजकारण शिगेला पोहचले आहे. ममता बॅनर्जी यांना शह देण्यासाठी अमित शाह मैदानात उतरले असून त्यांनी विजयाचा संकल्प केला आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर अमित शाह यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त करत जागांचा आकडा देखील सांगून टाकला.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोलकाता येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “बंगालच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात बदलासाठी उत्साहाने मतदान करून सर्व विक्रम मोडले आहेत. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात मतदान झालेल्या १५२ जागांपैकी ११० पेक्षा जास्त जागांवर भाजप जिंकेल.” असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शाह यांनी व्यक्त केला.

हे देखील वाचा : लोकशाहीचा ‘सुपर गुरुवार’! तामिळनाडूमध्ये मतदानाची टक्केवारी ८२% पार, तर बंगालमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद

पुढे अमित शाह म्हणाले की, “बंगाल निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात कोणाचाही मृत्यू झाला नाही आणि हे सुनिश्चित केल्याबद्दल मी निवडणूक आयोग आणि सुरक्षा दलांचे आभार मानतो. तृणमूल काँग्रेस सत्तेतून नक्कीच बाहेर पडेल; भाजप बंगालमध्ये पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करणार आहे.” असा दावा त्यांनी केला.

पश्चिम बंगालमध्ये विक्रमी मतदान

अमित शाह म्हणाले की, “पहिल्या टप्प्यात विक्रमी मतदान झाले, जे बंगालच्या लोकांची बदलाची इच्छा दर्शवते. लोक कोणत्याही भीतीशिवाय मतदानासाठी आले आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) गुंडांना न घाबरता पुढे आले. शाह यांच्या मते, हे विक्रमी मतदान स्पष्टपणे दर्शवते की ममता बॅनर्जी सरकारचा काळ संपला आहे आणि आता बंगालला भाजपचे सरकार हवे आहे.

हे देखील वाचा : “बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन करा आणि आम्ही….,” अमित शाह यांचा तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्ला

पत्रकार परिषदेत अमित शाह यांनी टीएमसीवर जोरदार हल्ला चढवला आणि म्हणाले की, “भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यातील भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राजवट, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि घुसखोरी यांसारख्या समस्या संपुष्टात येतील. त्यांनी आश्वासन दिले की, भाजप सत्तेवर आल्यास तरुणांना रोजगार, महिलांना सुरक्षा आणि राज्यासाठी विकासाचे एक नवीन मॉडेल उपलब्ध करून दिले जाईल. शाह यांनी असेही सांगितले की, प्रत्येक घुसखोराला बंगालमधून हाकलून दिले जाईल आणि ‘लव्ह जिहाद’ व ‘लँड जिहाद’ सारख्या घटना पूर्णपणे थांबवल्या जातील” असे अमित शाह म्हणाले आहेत.

Published On: Apr 24, 2026 | 12:21 PM

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM

May 17, 2026 | 03:33 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM

May 16, 2026 | 07:32 PM