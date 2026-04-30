5 राज्यांच्या Exit Poll मध्ये BJP ला काय मिळाले? बंगालमध्ये टक्कर, दक्षिणेत आव्हान, तर उत्तर भारतात….; वाचा सविस्तर बातमी

West Bengal Election Result 2026 : पाच राज्यांच्या Exit Poll निकालांनुसार BJP ला उत्तर भारतात चांगली कामगिरी करत मजबूत स्थिती मिळताना दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये कडवी टक्कर असून निकाल अनिश्चित आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:50 AM
  • 5 राज्यांच्या Exit Poll मध्ये BJP ला काय मिळाले?
  • उत्तर भारतात मजबुती, बंगालमध्ये टक्कर, दक्षिणेत आव्हान
West Bengal Election Result 2026 News Marathi : पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांनंतरच्या एक्झिट पोलमधील भाजपची कामगिरी संमिश्र आहे. काही राज्यांमध्ये पक्ष मजबूत दिसत असला तरी, इतर राज्यांमध्ये त्याला अजूनही कठोर परिश्रम करण्याची गरज आहे. भाजपसाठी सर्वात चांगली बातमी आसाममध्ये आहे. एक्झिट पोलनुसार, येथे पक्ष खूप मजबूत स्थितीत आहे आणि सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे.

‘पोल ऑफ पोल्स’नुसार, भाजपला ८७ ते ९९ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, राज्यात मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची पकड अजूनही मजबूत आहे. निवडणुकीदरम्यान विरोधकांनी त्यांच्यावर अनेक आरोप केले होते, परंतु एक्झिट पोलच्या ट्रेंडनुसार या आरोपांचा फारसा परिणाम झाला नाही आणि भाजपवरील मतदारांचा विश्वास कायम राहिला.

तर पश्चिम बंगालमधील चित्र थोडे वेगळे आहे. अनेक एक्झिट पोलमध्ये भाजपला आघाडी मिळत असली तरी, ही लढत पूर्णपणे एकतर्फी नाही. ‘पोल ऑफ पोल्स’नुसार, भाजपला १४३ ते १६५ जागा मिळू शकतात, तर टीएमसीलाही १२२ ते १४१ जागा मिळू शकतात. याचा अर्थ स्पर्धा तीव्र आहे आणि अंतिम निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट होणार नाही.

केरळमध्ये भाजपची स्थिती कमकुवत

केरळमध्ये भाजपची स्थिती कमकुवत आहे. बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये पक्षाला कोणतीही लक्षणीय आघाडी मिळण्याची शक्यता दिसत नाही आणि काही सर्वेक्षणांमध्ये तर त्यांच्यासाठी कठीण विजयाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की भाजपला केरळमध्ये आपली स्थिती अजून मजबूत करायची आहे. तामिळनाडूमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. येथे भाजपला एक मोठी शक्ती मानले जात नाही. बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये भाजपला ‘इतर’ या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे, जे राज्यातील राजकारणातील त्याची मर्यादित भूमिका दर्शवते.

पुदुचेरीमधून भाजपला दिलासा

पुदुचेरीमधून भाजपला दिलासा. एक्झिट पोलनुसार, भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार स्थापन करून सुमारे १७ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. यामुळे पक्षाला दक्षिणेत काहीसा दिलासा मिळू शकतो. सर्व राज्यांचा एकत्रित विचार केल्यास, हे स्पष्ट होते की भाजप उत्तर आणि ईशान्य भारतात मजबूत स्थितीत आहे आणि तेथील त्याची पकड अधिक मजबूत होत आहे. पक्ष पश्चिम बंगालमध्येही जोरदार लढत देत असल्याचे दिसत असले तरी, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख दक्षिण राज्यांमध्ये त्याला अजूनही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

