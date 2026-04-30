Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai Focuses On Clean League To Tackle Waste Commissioner Ashwini Bhide Urges Innovative Ideas

Mumbai News: कचरा निर्मूलनासाठी ‘मुंबई क्लीन लीग’वर भर! नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवण्याचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे कर्मचाऱ्यांना न

मुंबईतील दाट वस्ती आणि झोपडपट्टी भागांत कचऱ्याचे प्रमाण अधिक असते. अशा विभागांचे सूक्ष्म निरीक्षण करून 'भौगोलिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे वॉर्ड मॅप तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:45 AM
कचरा निर्मूलनासाठी 'मुंबई क्लीन लीग'वर भर! नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवण्याचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे कर्मचाऱ्यांना निर्देश

कचरा निर्मूलनासाठी 'मुंबई क्लीन लीग'वर भर! नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवण्याचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे कर्मचाऱ्यांना निर्देश

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई महापालिका क्षेत्र अधिक स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून न राहता नागरिक, सेवाभावी संस्था आणि ‘टीआयएसएस’ सारख्या नामांकित संस्थांच्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची व्यवहार्यता तपासून त्यांची अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी बुधवारी दिले. कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि वहन ही ‘त्रिसूत्री’ अधिक बळकट करण्यावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी बुधवारी पहाटे शहर आणि पूर्व उपनगरातील वडाळा, चेंबूर आणि चुनाभट्टी परिसरातील स्वच्छता चौक्यांना आकस्मिक भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून स्वच्छतेच्या कामांची पाहणी केली आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला.(फोटो सौजन्य – AI)

Mumbai: महापौर बंगल्यावरून रणकंदन! २.३९ कोटींच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

वडाळा पूर्व येथील बरकत अली दर्गा मार्ग आणि अरुणकुमार वैद्य मार्ग येथे रस्त्याच्या दुतर्फा उभी असलेली बेवारस वाहने आणि अस्वच्छतेबाबत आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. ही वाहने हटवण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच रस्त्यावर राडारोडा टाकणाऱ्यांवर आणि वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

सूक्ष्म नियोजनासाठी ‘जीआयएस’चा वापर

मुंबईतील दाट वस्ती आणि झोपडपट्टी भागांत कचऱ्याचे प्रमाण अधिक असते. अशा विभागांचे सूक्ष्म निरीक्षण करून ‘भौगोलिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे वॉर्ड मॅप तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.प्रत्येक रस्त्यावरील कचरा संकलनाचा आराखडा तयार करून एक मॉडेल विकसित करावे आणि ज्या ठिकाणी वारंवार कचरा टाकला जातो, तिथे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवावी, असेही त्यांनी यावेळी निर्देशित केले.

धक्कादायक ! तीन महिन्यांत तब्बल 217 शेतकऱ्यांची आत्महत्या; काँग्रेसने साधला सरकारवर निशाणा

घनकचरा व्यवस्थापन हे केवळ प्रशासकीय काम नसून तो नागरी सहभागाचा विषय आहे, असे मत आयुक्त भिडे यांनी व्यक्त केले.स्वच्छ मुंबई अभियानात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘इंटर्नशिप प्रोग्राम’ (आंतरवासीता उपक्रम) राबवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.गृहनिर्माण संस्था आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी सतत संवाद साधून त्यांना या मोहिमेत सक्रिय करून घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी उपआयुक्त प्रशांत सपकाळे, किरण दिघावकर, संध्या नांदेडकर, प्रशांत गायकवाड आणि विविध विभागांचे साहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Mumbai focuses on clean league to tackle waste commissioner ashwini bhide urges innovative ideas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद
1

BMC School : पालिकेच्या विद्यार्थ्यांची उत्तुंग भरारी! गुणवंतांचा भव्य सत्कार; आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
2

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM