सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Delhi Traffic Advisory: दिल्लीकरांनो सावधान! संसद मोर्चामुळे ‘या’ रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

Updated On: Jul 20, 2026 | 01:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

Delhi Traffic Advisory: देशाची राजधानी दिल्ली आज पुन्हा एकदा कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेखाली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असल्याने शहरातील अनेक महत्त्वाच्या भागांमध्ये वाहतुकीचे बदल करण्यात आले आहे.

Delhi Traffic Advisory (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Delhi Traffic Advisory (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Delhi traffic advisory monsoon session 2026: संसद अधिवेशनादरम्यान विविध राजकीय कार्यक्रम आणि सुरक्षा व्यवस्था लक्षात घेऊन दिल्ली पोलिसांनी विशेष ट्रॅफिक प्लॅन तयार केला आहे. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत आणि दिवसभर काही प्रमुख मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शक्य असल्यास अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

आज ‘या’ भागांत सर्वाधिक वाहतुकीचा ताण

सुरक्षेच्या दृष्टीने संसद भवन, जंतर-मंतर आणि आसपासच्या परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस दलासोबत निमलष्करी जवानही तैनात असून, प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त सुरक्षा तपासणी केली जाणार असल्याने वाहनांच्या वेगावरही परिणाम होऊ शकतो. आज सर्वाधिक वाहतुकीचा ताण विजय चौक, पटेल चौक, बोट क्लब, रेल भवन परिसर, सुनेहरी मशीद गोलचक्कर, बुटा सिंग चौक, जीआरजी गोलचक्कर आणि जलेबी चौक या भागांमध्ये जाणवू शकतो. या ठिकाणी वाहनांची गती कमी राहण्याची शक्यता असल्याने चालकांनी वेळेचे योग्य नियोजन करावे.

Jammu and Kashmir: मुसळधार पावसाचा फटका! वैष्णो देवी आणि अमरनाथ यात्रा तात्पुरती बंद, भाविकांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन

महत्त्वाचे ‘हे’ रस्ते टाळा

याशिवाय काही महत्त्वाचे रस्ते टाळण्याचा सल्लाही प्रशासनाने दिला आहे. रफी मार्ग, संसद मार्ग, रायसीना रोड, मौलाना आझाद रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, के. कामराज मार्ग, अशोक रोड, टॉकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग, राजेंद्र प्रसाद रोड आणि रकाबगंज गुरुद्वारा रोड या मार्गांवर वाहतुकीचे निर्बंध लागू असू शकतात. त्यामुळे या भागात जाण्यापूर्वी वाहतुकीची ताजी माहिती तपासणे आवश्यक ठरेल. वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्गही निश्चित करण्यात आले आहेत. जनपथ, अकबर रोड, मान सिंग रोड, तीन मूर्ती मार्ग, शांती पथ, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, बाबा खरक सिंग मार्ग, आउटर सर्कल, मदर तेरेसा क्रिसेंट रोड आणि सरदार पटेल मार्ग या रस्त्यांचा वापर केल्यास प्रवास तुलनेने सोपा होऊ शकतो.

सार्वजनिक वाहतुक करण्याचा सल्ला

दिल्ली पोलिसांनी नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्याचाही सल्ला दिला आहे. शक्य असल्यास मेट्रो किंवा इतर सार्वजनिक सेवा निवडल्यास वेळ आणि इंधन दोन्हीची बचत होईल. खासगी वाहन घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांनी गर्दीच्या भागांपासून दूर राहावे, असेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, नवी दिल्ली परिसरात सुरक्षेच्या कारणास्तव काही ठिकाणी मोर्चे, निदर्शने आणि मोठ्या प्रमाणातील जमावावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित भागात पोलिसांकडून कडक तपासणी केली जाईल. नागरिकांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

आज दिल्लीत प्रवास करणाऱ्यांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाहतुकीची अद्ययावत माहिती तपासणे, पुरेसा अतिरिक्त वेळ ठेवणे आणि पर्यायी मार्गांची निवड करणे अधिक योग्य ठरेल. योग्य नियोजन केल्यास वाहतूक कोंडीचा त्रास टाळता येईल आणि प्रवासही अधिक सुरक्षित होईल.

 

Web Title: Delhi traffic advisory for monsoon session 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई
1

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

‘जिवंत प्रेतांच्या गर्दीत तोच एकटा..’; सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ शेखर सुमन यांचा मोदी सरकारवर निशाणा
2

‘जिवंत प्रेतांच्या गर्दीत तोच एकटा..’; सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ शेखर सुमन यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

Sonam Wangchuk: उपोषणामुळे चर्चेत असलेले सोनम वांगचुक पैसे कसे कमवतात? किती आहे त्यांची एकूण नेटवर्थ?
3

Sonam Wangchuk: उपोषणामुळे चर्चेत असलेले सोनम वांगचुक पैसे कसे कमवतात? किती आहे त्यांची एकूण नेटवर्थ?

Rahul Gandhi : ‘कोणतीही ताकद तुमचा आवाज दाबू…’; सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून हटवल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया
4

Rahul Gandhi : ‘कोणतीही ताकद तुमचा आवाज दाबू…’; सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून हटवल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi Traffic Advisory: दिल्लीकरांनो सावधान! संसद मोर्चामुळे ‘या’ रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

Delhi Traffic Advisory: दिल्लीकरांनो सावधान! संसद मोर्चामुळे ‘या’ रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

Jul 20, 2026 | 01:17 PM
Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट

Ketan Agrawal Case: ‘He Is Caring and Kind’… साखरपुड्यात केतनचं कौतुक करणाऱ्या सियाचा VIDEO Viral; महिनाभरानंतर नवा ट्विस्ट

Jul 20, 2026 | 01:16 PM
BSNL Recharge Plan: इंटरनेट स्पीडची चिंता संपली! बीएसएनएलच्या 100 Mbps प्लॅनमध्ये मिळणार मोफत ओटीटी अन् बरंच काही… वाचा सविस्तर

BSNL Recharge Plan: इंटरनेट स्पीडची चिंता संपली! बीएसएनएलच्या 100 Mbps प्लॅनमध्ये मिळणार मोफत ओटीटी अन् बरंच काही… वाचा सविस्तर

Jul 20, 2026 | 01:12 PM
क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

Jul 20, 2026 | 01:08 PM
US-Iran War: ‘बॉम्ब पडण्याआधी शेवटचा फोन…’ अमेरिकेला इराणचा थेट सवाल; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

US-Iran War: ‘बॉम्ब पडण्याआधी शेवटचा फोन…’ अमेरिकेला इराणचा थेट सवाल; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

Jul 20, 2026 | 01:06 PM
Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास; जाणून घ्या महत्त्व आणि धार्मिक नियम

Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास; जाणून घ्या महत्त्व आणि धार्मिक नियम

Jul 20, 2026 | 01:01 PM
विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय

विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय

Jul 20, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा