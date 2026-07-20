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CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:33 AM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे CJP आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. संसद भवनाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना रोखताना पोलिसांनी कारवाई केली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

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विस्तार
  • जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन पेटले
  • विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांचा लाठीचार्ज
  • संसद मोर्चाआधी दिल्लीत तणाव
  • जंतरमंतरवर CJP आंदोलन
CJP Protest News Marathi : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) च्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. आंदोलनकर्त्यांनी जंतर-मंतरवरून संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, संसद परिसरातील सुरक्षा लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. सुरुवातीला पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलक मागे हटण्यास तयार नसल्याने त्यांनी सुरक्षा बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.आरपीएफचे जवान आणि पोलिसांनी जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज केला.

या कारवाईनंतर काही आंदोलनकर्ते किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती समोर आली असून, काहींना ताब्यातही घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर जंतर-मंतर आणि संसद परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करत आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. तर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

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संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आणि सीजेपीच्या संसदेकडे जाणाऱ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी राजधानीत आधीच सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती. नवी दिल्लीत फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (सीआरपीसी) कलम १६३ लागू करण्यात आले होते. अनेक राजकीय पक्षांचे नेते सीजेपीच्या आंदोलनात सामील झाले. आम आदमी पक्षाचे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि आझाद समाज पक्षाचे प्रमुख व उत्तर प्रदेशातील नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर हेही उपस्थित होते. अभिनेते प्रकाश राज आणि सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यादेखील उपस्थित होत्या. सीजेपीने २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

तरुणांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे – चंद्रशेखर आझाद

आझाद समाज पार्टीचे कांशीराम प्रमुख आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद म्हणाले की, सरकार आपला ‘धर्म’ पाळत आहे, पोलीस आपला ‘धर्म’ पाळत आहेत आणि या भूमीप्रती माझे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मी या संघर्षात सामील झालो आहे. एक तरुण भारतीय म्हणून, मला तरुणांच्या वेदना समजतात. मी त्यांचा आवाज बनण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी येथे आलो आहे. त्यांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे. सरकार हे घडू देत आहे.

पटेल चौकासह या स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद

कॉकरोच जनता पार्टीच्या निषेध मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने पाच मेट्रो स्थानकांचे (राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि सेवा तीर्थ) प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग तात्पुरते बंद केले.

परवानगी न देताही, मोठ्या संख्येने समर्थक जमले

तसेच कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी या मोर्चाचे (जंतर मंतर ते संसद) आवाहन केले होते. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, तरीही त्यांचे मोठ्या संख्येने समर्थक जंतर मंतरवर जमले. अनेक विरोधी पक्षनेतेही उपस्थित होते. मोर्चादरम्यान जंतर मंतरवर प्रचंड गर्दी होती. कॉकरोच जनता पक्षाचे हे आंदोलन पेपरफुटी आणि युवकांमधील बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. मुख्य जनता पक्षाने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, पेपरफुटी मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत आणि विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, परंतु कोणीही जबाबदारी घेत नाही.

CJP चा संसद मार्च रखडणार? दिल्ली पोलिसांच्या ‘त्या’ मोठ्या अपडेटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ!

Web Title: Cjp protest delhi police lathicharge jantar mantar parliament march

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Published On: Jul 20, 2026 | 11:33 AM

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