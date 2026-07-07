Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: स्वागतपर भाषणात एमडी निमिष माहेश्वरी यांनी मांडला कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन

नवी दिल्ली : नवभारत समूहातर्फे 7 जुलै रोजी नवी दिल्लीतील हयात रीजेन्सी येथे ‘पहिले नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026’ आयोजित करण्यात आले. विकसित भारताचा रोडमॅप निश्चित करणे आणि देशाच्या भविष्यातील विकासाच्या दिशा ठरविणे हा या परिषदेमागील मुख्य उद्देश होता. देशभरातील उद्योग, प्रशासन, धोरणनिर्मिती आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत भारताच्या सर्वांगीण विकासावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी नवभारत समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक निमिष माहेश्वरी यांनी स्वागतपर भाषण करत उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. तसेच नवभारत समूहाचा दृष्टिकोन, विकसित भारताची संकल्पना आणि या परिषदेचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले.
माहेश्वरी म्हणाले की, आज भारत परिवर्तनाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. रस्ते, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या क्रांतिकारी बदलांमुळे भारताने जागतिक स्तरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या बदलांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान झाली असून उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. भारताच्या या प्रगतीकडे संपूर्ण जग आश्चर्याने पाहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. त्यांच्या कार्याचा गौरव करताना माहेश्वरी यांनी सांगितले की, देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामागे गडकरी यांचे दूरदर्शी नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले आहेत. रस्ते, महामार्ग, दळणवळण व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कामांमुळे भारताच्या विकासाला नवी गती मिळाली आहे. नागपूरच्या बदललेल्या ओळखीचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. एकेकाळी ‘ऑरेंज सिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूरची आज ‘गडकरींचे शहर’ अशी नवी ओळख निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी माहेश्वरी यांनी नवभारत समूहाच्या 94 वर्षांच्या प्रवासाचाही आढावा घेतला. स्थापनेपासूनच नवभारतने देशहित आणि जनहिताच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले असून सामान्य नागरिकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम सातत्याने केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. बदलत्या काळानुसार पत्रकारितेचे स्वरूप बदलले असले तरी समाजाप्रती असलेली जबाबदारी नवभारतने कायम जपली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला असून डिजिटल क्रांती, स्टार्टअप संस्कृती, आधुनिक पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देश उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे. या यशामागे केवळ सरकारच नव्हे, तर धोरणकर्ते, उद्योगजगत, उद्योजक आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचे सामूहिक योगदान असल्याचे माहेश्वरी यांनी नमूद केले.
या परिषदेचा आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या उद्योजकांचा गौरव करणे हा होता. रोजगारनिर्मितीत लघु आणि मध्यम उद्योजकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखादा उद्योजक केवळ 20 जणांनाही रोजगार देत असेल, तरी तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देत असतो. अशा हजारो छोट्या उद्योगांमधून मोठी कार्यशक्ती तयार होते आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीला बळ मिळते. या उद्योजकांचे समर्पण, मेहनत आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाषणाच्या शेवटी निमिष माहेश्वरी यांनी उपस्थित मान्यवर, उद्योजक आणि वाचकांचे आभार मानत विकसित, समृद्ध, सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याचे आवाहन केले. नितीन गडकरी यांच्यासारख्या दूरदर्शी नेतृत्वासह देशातील मेहनती उद्योजक आणि नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून भारत जागतिक स्तरावर नेतृत्व करणारा देश बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच विकसित भारताच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अशा प्रकारच्या परिषदांमधून विचारमंथन आणि सहकार्याची प्रक्रिया अधिक बळकट होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.