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Bhumi Pednekar: ‘ट्रोलिंग, मेंटल हेल्थ आणि हवामान बदल…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हच्या मंचावर भूमी पेडणेकरने मांडली रोखठोक मते

Updated On: Jul 07, 2026 | 04:31 PM IST
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सारांश

Navbharat Conclave 2026: 'नवभारत कॉन्क्लेव्ह २०२६' मध्ये भूमी पेडणेकर यांनी सांगितले की, महिलांशिवाय विकसित भारत अशक्य आहे. त्यांनी हवामान बदलाचे वर्णन मानवजातीसमोरील सर्वात मोठे संकट असे केले.

नवभारत कॉन्क्लेव्हच्या मंचावर भूमी पेडणेकरने मांडली रोखठोक विधाने

नवभारत कॉन्क्लेव्हच्या मंचावर भूमी पेडणेकरने मांडली रोखठोक विधाने

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विस्तार
  • ‘ट्रोलिंग, मेंटल हेल्थ आणि हवामान बदल…’
  • नवभारत कॉन्क्लेव्हच्या मंचावर भूमी पेडणेकरने मांडली रोखठोक विधाने
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Bhumi Pednekar in Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave: ‘नवभारत’ या आघाडीच्या माध्यम समूहाने आयोजित केलेल्या ‘विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये, अभिनेत्री भूमी पेडणेकर (Bhumi Pednekar) हिने विकसित भारत, महिला सक्षमीकरण, मानसिक आरोग्य आणि हवामान बदल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. विकसित भारत घडवण्यात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि त्यांना वगळून देश प्रगती करू शकत नाही, असे तिने नमूद केले. आजच्या काळात मानसिक आरोग्य हे एक मोठे आव्हान बनले आहे, असे भूमी पेडणेकरने अधोरेखित केले. सोशल मीडियावरील वाढते ‘ट्रोलिंग’ आणि मुलांकडे केवळ एक ‘वस्तू’ म्हणून पाहण्याची वृत्ती यांचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. महिला आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भक्कम सामाजिक आणि संस्थात्मक चौकटीची गरज असल्याचे तिने प्रतिपादन केले.

‘हवामान बदल: मानवजातीसमोरील सर्वात मोठे संकट’

पर्यावरण संवर्धनावर भर देत, भूमीने सांगितले की विकसित भारतासाठी हवामान बदलाच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. तिच्या मते, हवामान बदल हे मानवजातीसमोरील सर्वात मोठे संकट आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांतून सकारात्मक बदल कसा घडवता येतो, हे जगाला दाखवून देऊन भारत एक आदर्श निर्माण करू शकतो.

 

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‘आरोग्यसेवेद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण’

भारताच्या विकसित राष्ट्र बनण्याच्या प्रवासात अजून सुमारे २१ वर्षे बाकी आहेत आणि महिलांच्या सहभागाशिवाय हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही, असे तिने नमूद केले. जोपर्यंत महिलांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत कार्यबलातील त्यांचा सहभाग वाढणार नाही, असा युक्तिवाद भूमीने केला. सुधारित आरोग्य सुविधांमुळे महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होईल. तसेच, तरुणांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि उत्तम सोयीसुविधा पुरवण्याच्या गरजेवरही तिने प्रकाश टाकला.

‘कलाकारांनीही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आवाज उठवला पाहिजे’

भूमी पेडणेकरने कलाकारांच्या सामाजिक जबाबदारीवरही भाष्य केले. अनेक कलाकार सार्वजनिक मुद्द्यांवर मते मांडणे टाळतात आणि गोष्टी जशा चालल्या आहेत तशाच चालू द्याव्यात असे मानतात, असे तिच्या निदर्शनास आले; मात्र, या मानसिकतेशी ती सहमत नाही. ती म्हणाली, “देशात जे काही घडते त्याचा थेट परिणाम आपल्या सर्वांवर होतो. त्यामुळे, समाज आणि राष्ट्राशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली मते मांडणे महत्त्वाचे आहे.”

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Web Title: Bhumi pednekar made forthright statements on the navbharat conclave stage

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Published On: Jul 07, 2026 | 04:29 PM

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