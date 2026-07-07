पर्यावरण संवर्धनावर भर देत, भूमीने सांगितले की विकसित भारतासाठी हवामान बदलाच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. तिच्या मते, हवामान बदल हे मानवजातीसमोरील सर्वात मोठे संकट आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांतून सकारात्मक बदल कसा घडवता येतो, हे जगाला दाखवून देऊन भारत एक आदर्श निर्माण करू शकतो.
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भारताच्या विकसित राष्ट्र बनण्याच्या प्रवासात अजून सुमारे २१ वर्षे बाकी आहेत आणि महिलांच्या सहभागाशिवाय हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही, असे तिने नमूद केले. जोपर्यंत महिलांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत कार्यबलातील त्यांचा सहभाग वाढणार नाही, असा युक्तिवाद भूमीने केला. सुधारित आरोग्य सुविधांमुळे महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होईल. तसेच, तरुणांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि उत्तम सोयीसुविधा पुरवण्याच्या गरजेवरही तिने प्रकाश टाकला.
भूमी पेडणेकरने कलाकारांच्या सामाजिक जबाबदारीवरही भाष्य केले. अनेक कलाकार सार्वजनिक मुद्द्यांवर मते मांडणे टाळतात आणि गोष्टी जशा चालल्या आहेत तशाच चालू द्याव्यात असे मानतात, असे तिच्या निदर्शनास आले; मात्र, या मानसिकतेशी ती सहमत नाही. ती म्हणाली, “देशात जे काही घडते त्याचा थेट परिणाम आपल्या सर्वांवर होतो. त्यामुळे, समाज आणि राष्ट्राशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली मते मांडणे महत्त्वाचे आहे.”
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