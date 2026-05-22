Rajya Sabha election 2026 : निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणुकांची घोषणा; १८ जून रोजी मतदान

Rajya Sabha election 2026: ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम यांचा समावेश आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 12:17 PM
  • जून-जुलैमध्ये रिक्त होणाऱ्या २४ जागांसाठी निवडणुका जाहीर
  • राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी पोटनिवडणुका देखील जाहीर
  • उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ जून आहे.
Rajya Sabha Elections 2026 : निवडणूक आयोगाने जून-जुलैमध्ये रिक्त होणाऱ्या २४ जागांसाठी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील दोन राज्यसभा जागांच्या पोटनिवडणुकांच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. १० राज्यांमधील २४ राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ जून-जुलैमध्ये संपत आहे.  निवडणूक आयोगाने सर्व २४ जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.

रिक्त राज्यसभा जागांसाठी निवडणुका कधी होणार?

ज्या १० राज्यांमध्ये विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ २१ जून ते १९ जुलै दरम्यान वेगवेगळ्या तारखांना संपत आहे, तेथे राज्यसभा जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, द्विवार्षिक निवडणुकांसाठी १८ जून रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल. निवडणूक आयोग १ जून रोजी अधिसूचना जारी करेल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ जून आहे.

किती जागांसाठी निवडणुका कुठे होणार?

ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रत्येकी चार, म्हणजेच सर्वाधिक जागा असतील. Rajya Sabha election 2026

राज्यसभेच्या निवडणुका आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रत्येकी चार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी तीन, झारखंडमध्ये दोन आणि मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराममध्ये प्रत्येकी एका जागेसाठी होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ८ जून आहे.

दोन जागांसाठी पोटनिवडणूक

निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी पोटनिवडणुका देखील जाहीर केल्या आहेत. नेत्यांनी आपापल्या पदांचा राजीनामा दिल्याने या दोन्ही जागा रिक्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. त्यांचा कार्यकाळ ४ जुलै, २०२८ पर्यंत होता, परंतु आमदार झाल्यानंतर त्यांनी ६ मे रोजी राजीनामा दिला. दरम्यान, तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मैलम मतदारसंघातून आमदार झाल्यानंतर एआयएडीएमके नेते सी. व्ही. षण्मुगम यांनी ७ मे रोजी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांचा कार्यकाळ २९ जून, २०२८ रोजी संपणार होता. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, १८ जून रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल.

निवडणूक प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी निरीक्षकांची नियुक्ती करून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

 

Published On: May 22, 2026 | 12:05 PM

