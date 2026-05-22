Maharashtra Weather: उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक

Maharashtra Weather Update 22 May: मुंबई उपनगरातील काही भागांत रिमझिम पावसाने हजेरी लावल्याने उकाडा आणि प्रचंड उमसाने त्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईकरांना काहीसा आराम मिळाल्याचे चित्र आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 12:00 PM
उकाड्यानंतर पावसाची हजेरी; मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

  • मुंबई उपनगरात काही भागांत पावसाची रिमझिम सुरू
  • पावसाच्या सरींमुळे मुंबईकरांना उकाड्यापासून दिलासा
  • मुंबई उपनगरात रिमझिम पावसाने वातावरण आल्हाददायक
Maharashtra Weather Update 22 May News Marathi : मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत असून, मुंबई उपनगरातील काही भागांत शुक्रवारी (22 मे 2026) रिमझिम पावसाने हजेरी लावल्याने उकाडा आणि वाढलेल्या उमसामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत तापमानासोबतच हवेत आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्याने नागरिक अक्षरशः घामाघूम होत होते. अशा परिस्थितीत अचानक पडलेल्या हलक्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला.

विशेषतः मुंबई उपनगरातील काही भागांत ढगाळ वातावरणासह हलक्या सरी कोसळल्याचे पाहायला मिळाले. पावसामुळे उष्णता कमी झाली असून नागरिकांनीही काहीसा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या नोकरदारांसह स्थानिक नागरिकांना या पावसामुळे उकाड्यापासून तात्पुरता आराम मिळाला.

देशातील अनेक भागांत तापमानात वाढ; राजधानी दिल्लीत उष्णतेने 15 वर्षांचा रेकॉर्डच मोडला, पुढील 7 दिवस…

दरम्यान, हवामान विभागाकडून पुढील काही दिवसांत राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्री-मान्सून हालचालींना वेग आल्याने मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर ढगाळ वातावरण आणि हलक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, काही भागांत अजूनही उष्णता आणि दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईकरांसाठी हा पाऊस उकाड्यातील दिलासा ठरला असला तरी आगामी मान्सूनच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे, विदर्भ प्रदेशात भट्टीप्रमाणे तप्त वातावरण असून, कमाल तापमानाचे सर्व विक्रम मोडले जात आहेत. दरम्यान, सक्रिय मान्सून वाऱ्यांमुळे कोकण किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्रानुसार, राज्यात हे आश्चर्यकारक मिश्र हवामान पुढील पाच दिवस सुरू राहील.

हवामान विभागाने २२ ते २४ मे दरम्यान उष्णता थोडी कमी होईल, परंतु ‘ऑरेंज अलर्ट’ कायम राहील. नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्येही पुढील चार ते पाच दिवस तीव्र उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने लोकांना दुपारी १२ ते ४ या वेळेत घराबाहेर न पडण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत.

कोकणात आज पावसाचा इशारा

विदर्भात आधीच प्रचंड उष्णता असताना, मान्सूनच्या वाऱ्यांच्या आगमनाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनपूर्व हालचालींना वेग आला आहे. हवामान विभागाने ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे सोसाट्याचे वारे आणि विजांच्या कडकडाटाच्या इशाऱ्यासह ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. २१ मे रोजी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. पुढील चार दिवस आकाश ढगाळ राहील.

Maharashtra Mansoon Coming Soon! २६ मेपर्यंत केरळमध्ये, महाराष्ट्रात कधी? मान्सून हवामान विभागाकडून गुड न्युज

