फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर

फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा 12GB रॅम आणि 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज या एकाच व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून याची सुरुवातीची किंमत 1,69,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन कॅन्यन ऑरेंज आणि टुंड्रा अंबर या दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदी करू शकतात. नवीन स्मार्टफोन ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि ओप्पो ऑनलाईन स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Oppo)
स्मार्टफोनचे प्री बुकींग करणाऱ्या यूजर्सना 11,000 रुपयांपर्यंत एक प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स फ्री मिळणार आहे. या गिफ्ट बॉक्समध्ये ओप्पो एन्को एअर 5 प्रो टीडब्ल्यूएस आणि ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा साठी अधिकृत कव्हर केस उपलब्ध होईल. ही ऑफर 27 मेपर्यंत उपलब्ध असणार आहे. तसेच स्मार्टफोनवर 22,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस देखील ऑफर केला जात आहे. एवढंच नाही तर ग्राहकांना 24 महिन्यांपर्यंत झिरो डाऊन पेमेंट फाइनेंसिंग सुविधा देखील मिळणार आहे. कंपनी एसबीआय कार्ड, एचडीएफसी बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक कार्ड आणि यूपीआय व्यवहारांद्वारे केलेल्या खरेदीवर 10% पर्यंत इन्स्टंट कॅशबॅक देत आहे.
लेटेस्ट लाँच प्रिमियम स्मार्टफोनमध्ये 6.82-इंच क्यूएचडी+ अमोलेड स्क्रीन दिली आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील मिळणार आहे. तसेच या स्मार्टफोनची पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्सपर्यंत आहे. डिस्प्लेमध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिळणार आहे.
डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड कलरओएस 16 वर चालतो. फोनला पावर देण्यासाठी यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलाईट जेन 5 चिपसेट देण्यात आला आहे. तसेच हे डिव्हाईस अॅड्रेनो 840 जीपीयू, 16 जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅमने सुसज्ज आहे.
स्मार्टफोनमुळे फोटोग्राफीचा अनुभव नेक्स्ट लेव्हल होणार आहे. फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये Hasselblad-ट्यून्ड क्वाड रियर कॅमेरा सेटअप मिळणार आहे, जिथे OIS सह 200-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आहे. यासोबतच फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा का अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, 200-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो लेंस देखील देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-टेलीफोटो कॅमेरा आहे. कॅमेरा 10x पर्यंत ऑप्टिकल झूम आणि 120x डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. फोनमध्ये समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. हे डिव्हाइस 30fps वर 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, तसेच 120fps पर्यंत 4K रेकॉर्डिंग आणि डॉल्बी व्हिजन व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला देखील सपोर्ट करते.
