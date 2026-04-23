Baramati Assembly bypoll Elections 2026: ‘जय पवार आले तर आमचे युगेंद्र पवार तयार!’; रोहित पवारांचे खळबळजनक विधान

कार्यकर्ते आणि पक्षाच्या इच्छा असते, ते ऐकावं लागतं. त्यांच्या पक्ष वेगळा आहे. त्यांच्या पक्षाकडून जो निर्णय घेतला जाईल, त्यावेळी सुनेत्रा काकी निवडणूक लढवणार नसतील तर, त्यांच्या जाी जो कोणी निवडणुकीला उभा राहिल. २०२९ची परिस्थिती पाहता सर्वपक्षीय लढाई होण्याची शक्यता आहे. बारामतीत भावनिक दृष्टीकोनातून निर्णय घेत आम्ही सुनेत्रा पवार यांचा प्रचार केला. पण आमचे पक्ष वेगळे आहेत. 2029 च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार अशी लढाई होऊ शकते. जय पवार उमेदवार असतील तर आमच्या पक्षातून युगेंद्र पवार उमेदवार असू शकतात, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
राज्याच्या राजकारणात ‘पवार विरुद्ध पवार’ ही लढत यापूर्वी पाहायला मिळाली असून भविष्यातही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, असे स्पष्ट संकेत रोहित पवारांनी दिले. लक्षणीय बाब म्हणजे, बारामती आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले.
रोहित पवार म्हणाले, “अजितदादांच्या काळातच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पवार विरुद्ध पवार’लढत झाली होती. पुढेही अशा निवडणूकांच्या शक्यता नाकारता येणार नाही. पवार परिवार एकत्र यावा, अशी लोकांची इच्छा आहे. ही दादांचीही इच्छा होती. मात्र, राजकीय दृष्टीकोनातून चांगल्या गोष्टी घडवण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो.”
कुटुंब एकत्र येण्याबाबत ते म्हणाले, “उद्याच्या काळात परिवार एकत्र यायचा असेल, तर आम्ही विरोधात आहोत. सत्तेत असलेल्या काहींनी पक्षाबाहेर येणे, आमदार आणि कार्यकर्त्यांचा विचार करता, हा निर्णय सोपा नाही.”
पुढील निवडणुकांबाबत बोलताना रोहित पवार यांनी सूचक इशारा दिला. “पक्ष वेगळे राहतीलच, कारण आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. २०२९ च्या बारामती विधानसभा निवडणुकीत ‘पवार विरुद्ध पवार’ पाहायला मिळू शकते. जय पवार यांच्या विरोधात युगेंद्र उमेदवार असू शकतो,” असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “लोकसभेला आणि विधानसभेला ‘पवार विरुद्ध पवार’ झाले आहे आणि २०२९ मध्येही तसे होऊ शकते. मात्र, अशी लढत व्हावी, ही जनतेची इच्छा नाही.”
या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी काही राजकीय घटकांवर आरोपही केला. “काही जण पवारांकडे चांगल्या नजरेने पाहत नाहीत. पवार कुटुंबाचे वलय संपवावे, अशी काहींची इच्छा आहे. त्यामुळे ‘पवार विरुद्ध पवार’ व्हावे, यासाठी काही जण प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.