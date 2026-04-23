Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Jay Pawar Vs Yugendra Pawar In 2029 Rohit Pawar Predicts Another Pawar Vs Pawar Clash In Baramati

Baramati Assembly bypoll Elections 2026: ‘जय पवार आले तर आमचे युगेंद्र पवार तयार!’; रोहित पवारांचे खळबळजनक विधान

कुटुंब एकत्र येण्याबाबत ते म्हणाले, “उद्याच्या काळात परिवार एकत्र यायचा असेल, तर आम्ही विरोधात आहोत. सत्तेत असलेल्या काहींनी पक्षाबाहेर येणे, आमदार आणि कार्यकर्त्यांचा विचार करता, हा निर्णय सोपा नाही.”

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:44 PM
Baramati Assembly bypoll Elections 2026:

'जय पवार आले तर आमचे युगेंद्र पवार तयार!'; बारामतीच्या राजकारणाबाबत रोहित पवारांचे खळबळजनक विधान

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांच्या राजकीय प्रवेशाच्या चर्चा सुरू
  • 2029 च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार अशी लढाई होऊ शकते- रोहित पवार
  • अजितदादांच्या काळातच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पवार विरुद्ध पवार’लढत झाली होती
Baramati Assembly bypoll Elections 2026: बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज (23 एप्रिल) ला मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. ही मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच दिवंगत अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांच्या राजकीय प्रवेशाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. २०२९ मध्ये बारामतीच्या निवडणुकीतून जय पवार राजकारणात प्रवेश करतील, असे बोलले जात आहे. यावर जय पवार यांनी मात्र आपल्याला कार्यकर्ता म्हणून काम करायचे असल्याचे सांगितले आहे. या सर्व घडामोडींवर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

कार्यकर्ते आणि पक्षाच्या इच्छा असते, ते ऐकावं लागतं. त्यांच्या पक्ष वेगळा आहे. त्यांच्या पक्षाकडून जो निर्णय घेतला जाईल, त्यावेळी सुनेत्रा काकी निवडणूक लढवणार नसतील तर, त्यांच्या जाी जो कोणी निवडणुकीला उभा राहिल. २०२९ची परिस्थिती पाहता सर्वपक्षीय लढाई होण्याची शक्यता आहे. बारामतीत भावनिक दृष्टीकोनातून निर्णय घेत आम्ही सुनेत्रा पवार यांचा प्रचार केला. पण आमचे पक्ष वेगळे आहेत. 2029 च्या निवडणुकीत पवार विरुद्ध पवार अशी लढाई होऊ शकते. जय पवार उमेदवार असतील तर आमच्या पक्षातून युगेंद्र पवार उमेदवार असू शकतात, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

Baramati By-Election: जय पवार होणार बारामतीच्या भविष्याचा चेहरा; उमेदवारीच्या प्रश्नावर काय म्हणाले अजितदादांचे धाकटे चिरंजीव?

राज्याच्या राजकारणात ‘पवार विरुद्ध पवार’ ही लढत यापूर्वी पाहायला मिळाली असून भविष्यातही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, असे स्पष्ट संकेत रोहित पवारांनी दिले. लक्षणीय बाब म्हणजे, बारामती आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले.

रोहित पवार म्हणाले, “अजितदादांच्या काळातच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पवार विरुद्ध पवार’लढत झाली होती. पुढेही अशा निवडणूकांच्या शक्यता नाकारता येणार नाही. पवार परिवार एकत्र यावा, अशी लोकांची इच्छा आहे. ही दादांचीही इच्छा होती. मात्र, राजकीय दृष्टीकोनातून चांगल्या गोष्टी घडवण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो.”

कुटुंब एकत्र येण्याबाबत ते म्हणाले, “उद्याच्या काळात परिवार एकत्र यायचा असेल, तर आम्ही विरोधात आहोत. सत्तेत असलेल्या काहींनी पक्षाबाहेर येणे, आमदार आणि कार्यकर्त्यांचा विचार करता, हा निर्णय सोपा नाही.”

Baramati Byelection 2026: शरद पवार बारामतीत का येऊ शकले नाहीत?

२०२९ मध्ये पुन्हा थेट लढत?

पुढील निवडणुकांबाबत बोलताना रोहित पवार यांनी सूचक इशारा दिला. “पक्ष वेगळे राहतीलच, कारण आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. २०२९ च्या बारामती विधानसभा निवडणुकीत ‘पवार विरुद्ध पवार’ पाहायला मिळू शकते. जय पवार यांच्या विरोधात युगेंद्र उमेदवार असू शकतो,” असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, “लोकसभेला आणि विधानसभेला ‘पवार विरुद्ध पवार’ झाले आहे आणि २०२९ मध्येही तसे होऊ शकते. मात्र, अशी लढत व्हावी, ही जनतेची इच्छा नाही.”

राजकीय डावपेचांवर आरोप

या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी काही राजकीय घटकांवर आरोपही केला. “काही जण पवारांकडे चांगल्या नजरेने पाहत नाहीत. पवार कुटुंबाचे वलय संपवावे, अशी काहींची इच्छा आहे. त्यामुळे ‘पवार विरुद्ध पवार’ व्हावे, यासाठी काही जण प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला.

Web Title: Jay pawar vs yugendra pawar in 2029 rohit pawar predicts another pawar vs pawar clash in baramati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 12:42 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM